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Oscar terá nova casa em Los Angeles a partir de 2029
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De acordo com informações divulgadas pela própria Academia e pelo teatro, a mudança integra um acordo de dez anos com a empresa AEG, que prevê transformar o complexo LA LIVE na nova sede do evento até 2039. Foto: Minnaert, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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O espaço receberá melhorias estruturais, incluindo ajustes no palco, sistemas técnicos e áreas de bastidores. O comunicado também informa que, a partir desse período, a cerimônia terá transmissão no YouTube, dentro de um acordo global exclusivo com a Academia. Foto: Benoît Prieur, CC0, via Wikimedia Commons
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Mas falemos sobre o hisórico Dolby Theatre, que seguirá recebendo o Oscar por enquanto. Localizado no bairro de Hollywood, na famosa avenida Hollywood Boulevard, ele integra o complexo de lazer e comércio conhecido atualmente como Ovation Hollywood. Foto:
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O edifício foi inaugurado em 9 de novembro de 2001 e, já no ano seguinte, recebeu pela primeira vez a cerimônia do Oscar, tornando-se a primeira sede fixa da premiação após décadas em que o evento foi realizado em diferentes locais da região de Los Angeles. Foto:
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O único ano que não ocorreu lá fora em 2021, quando a pandemia de covid-19 levou a Academia a transferir o evento para a Union Station. Foto:
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O auditório possui cerca de 3.400 assentos distribuídos entre plateia e balcões e um palco de grandes dimensões, considerado um dos maiores entre teatros dos Estados Unidos. Foto:
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Originalmente, o espaço foi inaugurado com o nome de Kodak Theatre, resultado de um acordo de patrocínio firmado com a empresa de fotografia Eastman Kodak. Em 2012, após a falência da companhia, a empresa Dolby Laboratories assumiu o patrocínio e o teatro passou a se chamar Dolby Theatre. Foto:
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A entrada do teatro possui uma escadaria monumental que leva ao átrio principal e um percurso conhecido como “Awards Walk”, onde placas exibem os nomes dos vencedores do Oscar de melhor filme desde a criação da premiação, em 1928. Foto:
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Durante a temporada do Oscar, o entorno do teatro se transforma em um grande cenário para a premiação. A tradicional passarela por onde desfilam atores, diretores e produtores é instalada na Hollywood Boulevard, enquanto a fachada do complexo recebe decoração especial com estatuetas e elementos cenográficos. Foto:
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Em pouco mais de duas décadas, o Dolby Theatre foi palco de diversos momentos marcantes da história da premiação. Entre eles está a vitória de Kathryn Bigelow como primeira mulher a ganhar o Oscar de direção em 2010 por “Guerra ao Terror”. Foto: Reprodução/YouTube
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Outros momentos marcantes foram o erro na entrega do prÃªmio de melhor filme em 2017, quando â??La La Landâ? foi anunciado por engano no lugar de â??Moonlight: Sob a Luz do Luarâ?, e o tapa de Will Smith em Chris Rock durante a cerimÃŽnia de 2022.Â Foto: ReproduÃ§Ã£o