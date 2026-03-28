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Estilo de Vida

O que é pilates e quais são os benefícios da prática para a saúde

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Redação Flipar
  • A prática pode ser realizada tanto no solo quanto em equipamentos específicos, como o reformer, e tem como foco principal o fortalecimento do chamado “centro de força” do corpo. região que engloba abdômen, lombar e pelve.
    A prática pode ser realizada tanto no solo quanto em equipamentos específicos, como o reformer, e tem como foco principal o fortalecimento do chamado “centro de força” do corpo. região que engloba abdômen, lombar e pelve. Foto: Reprodução do Flickr Paraiba Esporte
  • Diferentemente de atividades mais intensas ou de impacto, o pilates prioriza a qualidade dos movimentos, a consciência corporal e o alinhamento postural.
    Diferentemente de atividades mais intensas ou de impacto, o pilates prioriza a qualidade dos movimentos, a consciência corporal e o alinhamento postural. Foto: Reprodução do Flickr Paraiba Esporte
  • Entre os principais benefícios do pilates está a melhora da postura. Os exercícios ajudam a fortalecer a musculatura profunda da coluna, o que contribui para reduzir dores nas costas e prevenir problemas musculoesqueléticos.
    Entre os principais benefícios do pilates está a melhora da postura. Os exercícios ajudam a fortalecer a musculatura profunda da coluna, o que contribui para reduzir dores nas costas e prevenir problemas musculoesqueléticos. Foto: Reprodução do Flickr Federazione Italiana Fitness
  • Além disso, a prática promove maior equilíbrio e coordenação motora, aspectos importantes tanto para o dia a dia quanto para outras atividades físicas. Outro ponto de destaque é o ganho de flexibilidade e mobilidade. Esse aspecto é especialmente relevante para pessoas que já apresentam encurtamentos musculares ou rigidez articular, comuns com o avanço da idade ou o sedentarismo.
    Além disso, a prática promove maior equilíbrio e coordenação motora, aspectos importantes tanto para o dia a dia quanto para outras atividades físicas. Outro ponto de destaque é o ganho de flexibilidade e mobilidade. Esse aspecto é especialmente relevante para pessoas que já apresentam encurtamentos musculares ou rigidez articular, comuns com o avanço da idade ou o sedentarismo. Foto: Reprodução do Flickr Paraiba Esporte
  • O pilates também traz benefícios para a saúde mental. A exigência de concentração e o controle da respiração durante os exercícios ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo uma sensação de bem-estar.
    O pilates também traz benefícios para a saúde mental. A exigência de concentração e o controle da respiração durante os exercícios ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo uma sensação de bem-estar. Foto: - Reprodução do Flickr Lismeire Teixeira
  • Em muitos casos, a prática é indicada como complemento a tratamentos de reabilitação. Isso justamente pelo seu caráter terapêutico e de baixo impacto, podendo ser adaptada a diferentes perfis e condições físicas.
    Em muitos casos, a prática é indicada como complemento a tratamentos de reabilitação. Isso justamente pelo seu caráter terapêutico e de baixo impacto, podendo ser adaptada a diferentes perfis e condições físicas. Foto: Reprodução do Flickr Robert Kittila
  • O pilates é uma atividade versátil, indicada para pessoas de todas as idades, desde iniciantes até atletas. Com orientação adequada, pode ser incorporado à rotina como uma forma eficiente de cuidar do corpo e da mente, contribuindo para uma melhor qualidade de vida a longo prazo.
    O pilates é uma atividade versátil, indicada para pessoas de todas as idades, desde iniciantes até atletas. Com orientação adequada, pode ser incorporado à rotina como uma forma eficiente de cuidar do corpo e da mente, contribuindo para uma melhor qualidade de vida a longo prazo. Foto: Reprodução do Flickr Departamento de Deportes y Recreación Viña del Mar
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