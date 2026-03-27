Polônia em destaque: personalidades marcantes no país

Marie Curie — Nascida Maria Sk?odowska na Polônia, foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel. Recebeu o Nobel de Física por suas pesquisas sobre a radioatividade e, anos depois, também conquistou o de Química. Tornou-se a primeira pessoa a vencer dois Nobéis em áreas científicas diferentes, consolidando seu legado na ciência. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons