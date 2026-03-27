Estilo de Vida
Limpeza profunda: quando e como usar esfoliante na pele
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Apesar dos benefícios, o uso deve ser moderado. O padrão mais indicado por especialistas costuma ser de uma a duas vezes por semana, dependendo do tipo de pele. Pessoas com pele oleosa podem tolerar uma frequência um pouco maior, enquanto peles sensíveis exigem mais cuidado. Foto: imagem gerada por i.a
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O uso diário de esfoliantes não é recomendado, pois pode causar irritação, ressecamento e até efeito rebote, com aumento da oleosidade. A esfoliação excessiva também pode comprometer a barreira natural de proteção da pele, tornando-a mais vulnerável. Foto: Content Pixie/Unsplash
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No rosto, o uso é permitido, mas requer produtos específicos, com partículas mais finas e suaves. A pele facial é mais delicada do que a do corpo, por isso é importante evitar pressão excessiva e movimentos agressivos durante a aplicação. Foto: Imagem gerada por i.a
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Já no corpo, o esfoliante pode ser aplicado em áreas como mãos, braços, pernas, costas e pés, onde a pele costuma ser mais resistente. Regiões como cotovelos e joelhos podem se beneficiar bastante, já que tendem a acumular mais células mortas. Foto: Reprodução/jcomp
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A forma ideal de uso é aplicar o produto com a pele úmida, fazendo movimentos suaves e circulares. Após a esfoliação, é essencial enxaguar bem e aplicar um hidratante, pois esse cuidado ajuda a manter a pele equilibrada, protegida e com melhor aspecto ao longo do tempo Foto: Pexels/Sora Shimazaki