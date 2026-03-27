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Costa do Mar Egeu tem atrativos que conquistam turistas na Europa

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Redação Flipar
  • Em Creta, os visitantes podem conhecer lugares místicos e históricos, além de saborear frutos do mar frescos, queijos saborosos e vinhos locais em restaurantes animados. Conheça mais sobre esse lugar que virou um fenômeno turístico!
    Em Creta, os visitantes podem conhecer lugares místicos e históricos, além de saborear frutos do mar frescos, queijos saborosos e vinhos locais em restaurantes animados. Conheça mais sobre esse lugar que virou um fenômeno turístico! Foto: Delvaux Michel wikimedia commons
  • Banhada pelo Mar Egeu, Creta é a maior ilha da Grécia e a quinta maior do Mediterrâneo. A ilha oferece aos visitantes uma experiência única, desde paisagens montanhosas e desfiladeiros impressionantes até praias paradisíacas e cidades vibrantes.
    Banhada pelo Mar Egeu, Creta é a maior ilha da Grécia e a quinta maior do Mediterrâneo. A ilha oferece aos visitantes uma experiência única, desde paisagens montanhosas e desfiladeiros impressionantes até praias paradisíacas e cidades vibrantes. Foto: Karl Egger por Pixabay
  • História e cultura: Creta é considerada o berço da civilização minoica, uma das mais antigas da Europa.
    História e cultura: Creta é considerada o berço da civilização minoica, uma das mais antigas da Europa. Foto: wikimedia commons Jebulon
  • Os vestígios dessa civilização podem ser encontrados em diversos sítios arqueológicos espalhados pela ilha, como o Palácio de Cnossos, em Heraclião, a capital de Creta.
    Os vestígios dessa civilização podem ser encontrados em diversos sítios arqueológicos espalhados pela ilha, como o Palácio de Cnossos, em Heraclião, a capital de Creta. Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gagnon
  • A ilha tambÃ©m possui uma rica histÃ³ria medieval, com diversos castelos e fortalezas que podem ser visitados.
    A ilha tambÃ©m possui uma rica histÃ³ria medieval, com diversos castelos e fortalezas que podem ser visitados. Foto: wikimedia commons C messier
  • Creta também foi palco de importantes eventos históricos, como a Batalha de Creta, durante a Segunda Guerra Mundial.
    Creta também foi palco de importantes eventos históricos, como a Batalha de Creta, durante a Segunda Guerra Mundial. Foto: domínio público
  • Belezas naturais: A ilha grega é um paraíso para os amantes da natureza, com paisagens montanhosas e picos que ultrapassam 2.000 metros de altitude, desfiladeiros impressionantes, como o desfiladeiro de Samaria, o maior da Europa.
    Belezas naturais: A ilha grega é um paraíso para os amantes da natureza, com paisagens montanhosas e picos que ultrapassam 2.000 metros de altitude, desfiladeiros impressionantes, como o desfiladeiro de Samaria, o maior da Europa. Foto: Makalu por Pixabay
  • Quem estiver disposto a caminhar bastante (cerca de 6 a 8 horas, dependendo do seu ritmo) pode seguir uma trilha que passa pelas paredes do desfiladeiro, que chegam a quase 300 metros de altura! No final, é servida uma refeição em uma taverna com vista para o Mar Mediterrâneo.
    Quem estiver disposto a caminhar bastante (cerca de 6 a 8 horas, dependendo do seu ritmo) pode seguir uma trilha que passa pelas paredes do desfiladeiro, que chegam a quase 300 metros de altura! No final, é servida uma refeição em uma taverna com vista para o Mar Mediterrâneo. Foto: Albrecht Fietz por Pixabay
  • Destaques à parte, as praias de Creta são famosas por suas águas cristalinas e areias douradas. Algumas das mais populares da ilha são Elafonisi (foto), Balos, Falasarna e Vai.
    Destaques à parte, as praias de Creta são famosas por suas águas cristalinas e areias douradas. Algumas das mais populares da ilha são Elafonisi (foto), Balos, Falasarna e Vai. Foto: wikimedia commons dronepicr
  • Cidades e vilas: Creta possui diversas cidades e vilas charmosas que vale a pena visitar. Heraclião, a capital da ilha, é uma cidade moderna com um centro histórico interessante.
    Cidades e vilas: Creta possui diversas cidades e vilas charmosas que vale a pena visitar. Heraclião, a capital da ilha, é uma cidade moderna com um centro histórico interessante. Foto: wikimedia commons JohnnyB
  • Já Chania, a segunda maior cidade de Creta, é conhecida por seu porto veneziano e suas ruas estreitas. Rethymno é outra cidade histórica com um belo centro medieval.
    Já Chania, a segunda maior cidade de Creta, é conhecida por seu porto veneziano e suas ruas estreitas. Rethymno é outra cidade histórica com um belo centro medieval. Foto: flickr dronepicr
  • As vilas de Creta também são um ótimo lugar para relaxar e experimentar a cultura local. Algumas das vilas mais charmosas da ilha são Anopoli, Spili, Loutro e Agios Nikolaos.
    As vilas de Creta também são um ótimo lugar para relaxar e experimentar a cultura local. Algumas das vilas mais charmosas da ilha são Anopoli, Spili, Loutro e Agios Nikolaos. Foto: wikimedia commons Mona
  • Gastronomia: A culinária cretense é conhecida por ser saborosa e saudável. As receitas da ilha são feitas em geral com produtos frescos, como azeite de oliva, queijo, mel e frutas.
    Gastronomia: A culinária cretense é conhecida por ser saborosa e saudável. As receitas da ilha são feitas em geral com produtos frescos, como azeite de oliva, queijo, mel e frutas. Foto: freepik
  • Um dos dos pratos típicos mais conhecidos de Creta é o
    Um dos dos pratos típicos mais conhecidos de Creta é o "dakos", uma salada com tomate, pepino e queijo feta. Foto: wikimedia commons Frente
  • Outros pratos bem populares são o
    Outros pratos bem populares são o "gamopilafo", um risoto com carne de cabra (foto), e o "kalitsounia", um pastel recheado com queijo ou verduras. Foto: reprodução youtube
  • A melhor época para visitar Creta é durante a primavera (abril-junho) ou o outono (setembro-outubro), quando o clima é agradável e há menos turistas.
    A melhor época para visitar Creta é durante a primavera (abril-junho) ou o outono (setembro-outubro), quando o clima é agradável e há menos turistas. Foto: Imagem de Leonhard Niederwimmer por Pixabay
  • A ilha pode ser facilmente acessada por avião, com voos diretos de diversos países da Europa.
    A ilha pode ser facilmente acessada por avião, com voos diretos de diversos países da Europa. Foto: wikimedia commons Manfred Werner (Tsui)
  • Para se locomover pela ilha, você pode alugar um carro, usar o transporte público ou participar de excursões organizadas.
    Para se locomover pela ilha, você pode alugar um carro, usar o transporte público ou participar de excursões organizadas. Foto: Evangelos Mpikakis Unsplash
  • Portanto, se você pensa em visitar Creta, considere dar um
    Portanto, se você pensa em visitar Creta, considere dar um "pulinho" no Palácio de Cnossos, um mergulho na Praia de Elafonisi, fotos na Cidade de Chania e na Vila de Anopoli e um passeio cultural pelo Museu Arqueológico de Heraclião. Foto: Qingqing Cai Unsplash
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