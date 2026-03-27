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Diminui o estresse e queima mais caloria que caminhada: veja os benefícios de pular corda
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Por ser um exercício de alta intensidade, pular corda eleva rapidamente a frequência cardíaca e estimula o metabolismo, favorecendo o emagrecimento quando praticado com regularidade. Foto: Vitaly Gariev/Unsplash
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Diferentemente de atividades mais leves, como caminhadas, essa prática mobiliza vários grupos musculares ao mesmo tempo, especialmente pernas, abdômen e braços e exige um esforço ainda maior do organismo. Foto: Freepik/freepic.diller
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Com sessões contínuas e bem executadas, o corpo passa a utilizar melhor suas reservas de energia, contribuindo para a redução de gordura corporal. Além disso, a repetição frequente dos saltos melhora a capacidade respiratória ao longo das semanas. Foto: Reproduc?a?o/MundoBoaForma
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Outro aspecto importante é que pular corda também contribui para o equilíbrio, a coordenação motora e a agilidade, já que exige sincronização entre os movimentos das mãos e dos pés. Foto: Reproduc?a?o/MundoBoaForma
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A prática regular ainda estimula a liberação de substâncias relacionadas à sensação de bem-estar, ajudando a diminuir o estresse e a tensão acumulada no dia a dia. Foto: Freepik/cookie_studio
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No entanto, por ser uma atividade de impacto, é essencial utilizar calçados adequados e realizar os saltos com técnica correta, mantendo os joelhos levemente flexionados e aterrissando com suavidade na ponta dos pés. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Alternar o ritmo durante o treino e ajustar corretamente o tamanho da corda também favorecem melhores resultados e maior segurança. Para iniciantes, o ideal é começar com sessões curtas e aumentar o tempo gradualmente, respeitando os limites do corpo. Foto: Reprodução/Freepik
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