Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Diminui o estresse e queima mais caloria que caminhada: veja os benefícios de pular corda

RF
Redação Flipar
  • Por ser um exercício de alta intensidade, pular corda eleva rapidamente a frequência cardíaca e estimula o metabolismo, favorecendo o emagrecimento quando praticado com regularidade.
    Por ser um exercício de alta intensidade, pular corda eleva rapidamente a frequência cardíaca e estimula o metabolismo, favorecendo o emagrecimento quando praticado com regularidade. Foto: Vitaly Gariev/Unsplash
  • Diferentemente de atividades mais leves, como caminhadas, essa prática mobiliza vários grupos musculares ao mesmo tempo, especialmente pernas, abdômen e braços e exige um esforço ainda maior do organismo.
    Diferentemente de atividades mais leves, como caminhadas, essa prática mobiliza vários grupos musculares ao mesmo tempo, especialmente pernas, abdômen e braços e exige um esforço ainda maior do organismo. Foto: Freepik/freepic.diller
  • Com sessões contínuas e bem executadas, o corpo passa a utilizar melhor suas reservas de energia, contribuindo para a redução de gordura corporal. Além disso, a repetição frequente dos saltos melhora a capacidade respiratória ao longo das semanas.
    Com sessões contínuas e bem executadas, o corpo passa a utilizar melhor suas reservas de energia, contribuindo para a redução de gordura corporal. Além disso, a repetição frequente dos saltos melhora a capacidade respiratória ao longo das semanas. Foto: Reproduc?a?o/MundoBoaForma
  • Outro aspecto importante é que pular corda também contribui para o equilíbrio, a coordenação motora e a agilidade, já que exige sincronização entre os movimentos das mãos e dos pés.
    Outro aspecto importante é que pular corda também contribui para o equilíbrio, a coordenação motora e a agilidade, já que exige sincronização entre os movimentos das mãos e dos pés. Foto: Reproduc?a?o/MundoBoaForma
  • A prática regular ainda estimula a liberação de substâncias relacionadas à sensação de bem-estar, ajudando a diminuir o estresse e a tensão acumulada no dia a dia.
    A prática regular ainda estimula a liberação de substâncias relacionadas à sensação de bem-estar, ajudando a diminuir o estresse e a tensão acumulada no dia a dia. Foto: Freepik/cookie_studio
  • No entanto, por ser uma atividade de impacto, é essencial utilizar calçados adequados e realizar os saltos com técnica correta, mantendo os joelhos levemente flexionados e aterrissando com suavidade na ponta dos pés.
    No entanto, por ser uma atividade de impacto, é essencial utilizar calçados adequados e realizar os saltos com técnica correta, mantendo os joelhos levemente flexionados e aterrissando com suavidade na ponta dos pés. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Alternar o ritmo durante o treino e ajustar corretamente o tamanho da corda também favorecem melhores resultados e maior segurança. Para iniciantes, o ideal é começar com sessões curtas e aumentar o tempo gradualmente, respeitando os limites do corpo.
    Alternar o ritmo durante o treino e ajustar corretamente o tamanho da corda também favorecem melhores resultados e maior segurança. Para iniciantes, o ideal é começar com sessões curtas e aumentar o tempo gradualmente, respeitando os limites do corpo. Foto: Reprodução/Freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay