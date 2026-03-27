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Canto inconfundível e delicadeza peculiar: curiosidades sobre os bem-te-vis
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Diante dessas características, veja mais curiosidades sobre esse animal relativamente pequeno, porém com um estilo próprio de ser. Foto: Pixabay/joelfotos
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Esta ave, que mede cerca de 23,5 centímetros, caracteriza-se principalmente pela coloração amarela viva no ventre e uma listra branca no alto da cabeça. Foto: Imagem de Nathalia Cristina G Ribeiro Nathy por Pixabay
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Ela pode ser encontrada desde o sul mexicano até a Argentina, além do sul do Texas (EUA) e possui um longo bico negro, achatado, resistente e um pouco encurvado. Foto:
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O bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) é uma ave passeriforme da família dos tiranídeos de nome científico. Assim, a espécie é conhecida pelos índios como pituã, pitaguá ou puintaguá. Foto:
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Os únicos representantes do gênero Pitangus eram o bem-te-vi e a espécie Pitangus lictor, porém atualmente só uma espécie enquadra-se neste gênero, o próprio bem-te-vi. Foto: Imagem de Beto por Pixabay
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Elas são aves monogâmicas, que assumem um aspecto migratório em algumas regiões, e pode ser visto tanto sozinho como em bando. Ele tem a capacidade de alcançar uma densidade populacional entre 8 e 10 pares por hectare. Foto:
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O bem-te-vi consegue viver na cidade tão bem quanto no campo. Isso porque seu ninho é feito basicamente de capim e pequenas ramas, mas pode ser encontrado nas cidades feito a partir de restos de papel, plástico e fios. Foto:
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É comum encontrá-lo em matas, margens de rios, florestas, pastagens, praias e cidades, adaptando-se facilmente ao habitat. O ninho, por sua vez, fica normalmente em local visível, como árvores cerradas e altas, assim como nas cavidades dos geradores de postes. Foto:
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Ele tem uma alimentação que, apesar de ser insetívora, é bastante variada, como frutas e flores, minhocas, pequenas cobras, lagartos, crustáceos, peixes e girinos de lagos e rios rasos, carrapatos de bovinos e eqüinos. Foto: Filipo tardim wikimedia commons
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Um dos destaques desta ave é que elas possuem grande agilidade, o que lhe permite capturar insetos em pleno voo, apesar de ser mais comum agir sobre os que estão pousados em ramos. Foto: Jairmoreirafotografia wikimedia commons
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Mesmo com uma aparência frágil, o bem-te-vi não se intimida e ameaça vigorosamente outros pássaros maiores, como o gavião e o urubu. Ele defende bem seu território e ninho, podendo se tornar agressivo com este instinto de proteção. Foto: Daniel Resende Alcântara wikimedia commons
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O bem-te-vi possui uma grande importância na dispersão de sementes em áreas de cerrado, além de ajudar no controle de pragas de insetos, graças ao seu hábito alimentar generalista. Foto: José Reynaldo da Fonseca wikimedia commons
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Eles são um dos primeiros pássaros a vocalizarem ao amanhecer e costumam se banhar em poças e chafarizes, chamando a atenção. Já sobre a reprodução, as fêmeas põem de 2 a 4 ovos por vez. Foto: Aimee Sousa Calepso wikimedia commons
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O canto do bem-te-vi é usado para marcar território, atrair fêmeas e avisar outros animais da mesma espécie da aproximação de um predador Foto: Dario Sanches wikimedia commons
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O bem-te-vi é conhecido por seu canto alto e repetitivo que soa como “bem-te-vi”. Ele é característico, pois forma uma onomatopeia (palavra que imita o som que representa), Foto: Cassianosantos123 wikimedia commons
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Nesse sentido, essa é ave é um dos poucos casos em que o nome da ave é uma representação fiel de seu canto, o que encanta quem tem o prazer de ouvi-lo, sobretudo pela manhã. Foto: Thiago de Freitas Soler wikimedia commons
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Os ovos desses animais são cônicos com pintinhas pretas como os de codorna. Após a eclosão, possuem um desenvolvimento altricial (nasce quase sem penas com olhos fechados, não voa nem anda). Foto: Renatojuti wikimedia commons
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Apenas no Brasil, são mais de dez tipos de bem-te-vi. Entre os mais conhecidos, estão bem-te-vi-pequeno; bem-te-vi-da-copa; neinei; bentevizinho-de-penacho-vermelho e bentevizinho-do-brejo. Foto: Petyson Antonio wikimedia commons
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De acordo com a crença popular, quando vários bem-te-vis começam a cantar, pode se preparar: vem muita chuva por aí. No entanto, nada comprovado cientificamente, sendo apenas uma ideia impregnada no imaginário social. Foto: Flickr silene andrade
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O bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) é encontrado em todo o Brasil, em diversos tipos de ambientes, como florestas, plantações, jardins, margens de rios e lago. No entanto, o bioma mais popular deste animal é o Cerrado. Foto: Pixabay/Beto_MdP