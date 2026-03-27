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Com obras de Michelangelo e da Vinci, Castello Sforzesco é ícone em Milão

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Redação Flipar
  • Construído no século XV por Francesco Sforza, que se tornou Duque de Milão, o castelo foi erguido sobre os restos de uma fortificação anterior, datada do século XIV.
    Construído no século XV por Francesco Sforza, que se tornou Duque de Milão, o castelo foi erguido sobre os restos de uma fortificação anterior, datada do século XIV. Foto: reprodução The Granger Collection, New York
  • Durante o governo dos Sforza, o castelo foi transformado em uma residência ducal luxuosa, atraindo artistas e intelectuais da época.
    Durante o governo dos Sforza, o castelo foi transformado em uma residência ducal luxuosa, atraindo artistas e intelectuais da época. Foto: ParsonsPhotographyNL/Wikimédia Commons
  • Um dos nomes mais famosos associados ao castelo é o de Leonardo da Vinci, que trabalhou para os Sforza e deixou sua marca em algumas partes da estrutura.
    Um dos nomes mais famosos associados ao castelo é o de Leonardo da Vinci, que trabalhou para os Sforza e deixou sua marca em algumas partes da estrutura. Foto: JAKUB HALUN e Stefano Stabile/Wikimédia Commons
  • O castelo é decorado com símbolos heráldicos da família Sforza, como a cobra devorando um homem (
    O castelo é decorado com símbolos heráldicos da família Sforza, como a cobra devorando um homem ("biscione"), que também é um emblema tradicional de Milão. Foto: G.dallorto/Wikimédia Comm
  • Um dos membros mais influentes da dinastia Sforza foi Galeazzo Maria Sforza. Ele se tornou duque de Milão em 1466, após a morte de seu pai, e governou até seu assassinato em 1476.
    Um dos membros mais influentes da dinastia Sforza foi Galeazzo Maria Sforza. Ele se tornou duque de Milão em 1466, após a morte de seu pai, e governou até seu assassinato em 1476. Foto: reprodução Uffizi Gallery, Florence
  • O castelo é um exemplo impressionante da arquitetura renascentista, com suas torres imponentes, pátios internos e detalhes decorativos.
    O castelo é um exemplo impressionante da arquitetura renascentista, com suas torres imponentes, pátios internos e detalhes decorativos. Foto: Divulgação
  • No pátio interno, há um antigo poço que, segundo lendas locais, seria assombrado por espíritos de prisioneiros que morreram ali durante os períodos de guerra.
    No pátio interno, há um antigo poço que, segundo lendas locais, seria assombrado por espíritos de prisioneiros que morreram ali durante os períodos de guerra. Foto: Divulgação
  • O complexo é cercado por grandes muralhas e um fosso, que hoje está seco, mas que já serviu como uma defesa adicional contra invasores.
    O complexo é cercado por grandes muralhas e um fosso, que hoje está seco, mas que já serviu como uma defesa adicional contra invasores. Foto: creative Commons
  • O castelo também é conhecido por sua Torre del Filarete, uma torre central que se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis de Milão.
    O castelo também é conhecido por sua Torre del Filarete, uma torre central que se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis de Milão. Foto: Divulgação
  • Ao longo dos séculos, o castelo passou por várias transformações e foi utilizado para diferentes propósitos, tendo inclusive servido como quartel militar durante o domínio espanhol e austríaco.
    Ao longo dos séculos, o castelo passou por várias transformações e foi utilizado para diferentes propósitos, tendo inclusive servido como quartel militar durante o domínio espanhol e austríaco. Foto: Julo/Wikimédia Commons
  • No século XIX, o castelo foi restaurado pelo arquiteto Luca Beltrami, que devolveu ao edifício parte de sua glória original e o transformou em um espaço cultural.
    No século XIX, o castelo foi restaurado pelo arquiteto Luca Beltrami, que devolveu ao edifício parte de sua glória original e o transformou em um espaço cultural. Foto: Mauriziozanon/Wikimédia Commons
  • Hoje, o Castello Sforzesco abriga vários museus e coleções de arte, incluindo o Museu de Arte Antiga, o Museu de Instrumentos Musicais e o Museu de Artes Decorativas.
    Hoje, o Castello Sforzesco abriga vários museus e coleções de arte, incluindo o Museu de Arte Antiga, o Museu de Instrumentos Musicais e o Museu de Artes Decorativas. Foto: G.dallorto/Wikimédia Commons
  • O local também abriga a Pinacoteca, que exibe obras de artistas como Michelangelo, Mantegna e Bramantino.
    O local também abriga a Pinacoteca, que exibe obras de artistas como Michelangelo, Mantegna e Bramantino. Foto: G.dallorto/wikimédia Commons
  • Uma das peças mais famosas do castelo é a
    Uma das peças mais famosas do castelo é a "Pietà Rondanini", a última escultura inacabada de Michelangelo, que atrai visitantes de todo o mundo. Foto: Paolo da Reggio wikimedia commona
  • Além dos museus, o castelo é cercado pelo Parco Sempione, um grande parque público que oferece um refúgio tranquilo no meio da movimentada cidade.
    Além dos museus, o castelo é cercado pelo Parco Sempione, um grande parque público que oferece um refúgio tranquilo no meio da movimentada cidade. Foto: Flickr Roberto Rubiliani
  • Durante as guerras e invasões que marcaram a história de Milão, o castelo sofreu danos significativos, mas foi sempre restaurado e preservado.
    Durante as guerras e invasões que marcaram a história de Milão, o castelo sofreu danos significativos, mas foi sempre restaurado e preservado. Foto: Giovanni Dall'OrtoWikimédia Commons
  • Além de sua relevância histórica e arquitetônica, o Castello Sforzesco é palco de exposições temporárias, eventos culturais e concertos.
    Além de sua relevância histórica e arquitetônica, o Castello Sforzesco é palco de exposições temporárias, eventos culturais e concertos. Foto: Fabio Alessandro Locati/wikimédia Commons
  • Sua presença robusta e elegante no centro de Milão simboliza séculos de história e continua a ser uma das atrações mais visitadas e admiradas da cidade.
    Sua presença robusta e elegante no centro de Milão simboliza séculos de história e continua a ser uma das atrações mais visitadas e admiradas da cidade. Foto: Flickr Solo Traveller
  • Quem quiser, pode visitar o castelo por conta própria ou participar de uma visita guiada para conhecer todos os detalhes e curiosidades deste lugar histórico e culturalmente rico.
    Quem quiser, pode visitar o castelo por conta própria ou participar de uma visita guiada para conhecer todos os detalhes e curiosidades deste lugar histórico e culturalmente rico. Foto: Javier CarroWikimédia Commons
  • Para mais informaÃ§Ãµes, vocÃª pode consultar o site oficial do castelo (
    Para mais informaÃ§Ãµes, vocÃª pode consultar o site oficial do castelo ("https://www.milanocastello.it/en", sem as aspas), que oferece detalhes sobre a histÃ³ria, arquitetura e as atraÃ§Ãµes do local. Foto: Flickr Marco TrovÃ²
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