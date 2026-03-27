Japão: conheça a mais antiga monarquia do mundo

Este acontecimento é significativo, pois marca a primeira cerimônia de maioridade de um integrante masculino da família imperial em quatro décadas. Hisahito é sobrinho do imperador Naruhito e ocupa a segunda posição na linha de sucessão ao trono, atrás apenas de seu pai, o príncipe Fumihito. Foto: Reprodução do X @Monarquiaemfoco