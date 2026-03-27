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Animais

Confundem muita gente: saiba diferenciar cabras, bodes, cabritos, cordeiros, ovelhas e carneiros

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Redação Flipar
  • Para começar, é importante entender que embora ovinos e caprinos sejam ruminantes semelhantes e frequentemente criados juntos em propriedades rurais, eles apresentam distinções claras na aparência e no comportamento.
    Para começar, é importante entender que embora ovinos e caprinos sejam ruminantes semelhantes e frequentemente criados juntos em propriedades rurais, eles apresentam distinções claras na aparência e no comportamento. Foto: Reprodução/Freepik
  • A ovelha é a fêmea adulta dos ovinos e costuma ser criada principalmente para produção de lã, leite e carne, sendo um animal muito presente na história da domesticação humana.
    A ovelha é a fêmea adulta dos ovinos e costuma ser criada principalmente para produção de lã, leite e carne, sendo um animal muito presente na história da domesticação humana. Foto: Reprodução/Pixabay
  • O carneiro é o macho adulto da espécie ovina e, em muitas raças, apresenta porte físico mais robusto e musculoso do que o das fêmeas. Além disso, costuma ter chifres mais desenvolvidos e curvados.
    O carneiro é o macho adulto da espécie ovina e, em muitas raças, apresenta porte físico mais robusto e musculoso do que o das fêmeas. Além disso, costuma ter chifres mais desenvolvidos e curvados. Foto: Joanna Wroblewska/Unsplash
  • Já o cordeiro corresponde ao filhote da ovelha, normalmente com menos de um ano de idade, e sua carne é bastante apreciada em diferentes tradições culinárias ao redor do mundo.
    Já o cordeiro corresponde ao filhote da ovelha, normalmente com menos de um ano de idade, e sua carne é bastante apreciada em diferentes tradições culinárias ao redor do mundo. Foto: Sulthan Auliya/Unsplash
  • O bode, por sua vez, pertence à espécie dos caprinos e corresponde ao macho adulto da cabra, diferentemente da ovelha e do carneiro, que fazem parte do grupo dos ovinos.
    O bode, por sua vez, pertence à espécie dos caprinos e corresponde ao macho adulto da cabra, diferentemente da ovelha e do carneiro, que fazem parte do grupo dos ovinos. Foto: -Rita-????????? und ???? mit ?/Pixabay
  • Ao contrário das ovelhas e carneiros, os bodes e as cabras são animais extremamente ágeis, com grande equilíbrio e facilidade para se deslocar em ambientes íngremes e irregulares.
    Ao contrário das ovelhas e carneiros, os bodes e as cabras são animais extremamente ágeis, com grande equilíbrio e facilidade para se deslocar em ambientes íngremes e irregulares. Foto: Fabrizio Conti/Unsplash
  • Enquanto a ovelha baixa a cabeça para comer, o bode frequentemente se apoia nas patas traseiras para alcançar folhas de árvores e arbustos, demonstrando um comportamento muito mais exploratório e independente.
    Enquanto a ovelha baixa a cabeça para comer, o bode frequentemente se apoia nas patas traseiras para alcançar folhas de árvores e arbustos, demonstrando um comportamento muito mais exploratório e independente. Foto: Peter Hoogmoed/Unsplash
  • Outra característica fácil de observar é a cauda: nos ovinos ela costuma ficar caída, enquanto nas cabras permanece erguida. Além disso, as ovelhas tendem a se deslocar em grupos mais compactos, demonstrando comportamento coletivo mais forte.
    Outra característica fácil de observar é a cauda: nos ovinos ela costuma ficar caída, enquanto nas cabras permanece erguida. Além disso, as ovelhas tendem a se deslocar em grupos mais compactos, demonstrando comportamento coletivo mais forte. Foto: Freepik/wirestock
  • O carneiro tem papel fundamental na reprodução do rebanho, enquanto a ovelha é responsável pela gestação e pela produção de leite que alimenta o cordeiro nos primeiros meses de vida.
    O carneiro tem papel fundamental na reprodução do rebanho, enquanto a ovelha é responsável pela gestação e pela produção de leite que alimenta o cordeiro nos primeiros meses de vida. Foto: Rajesh Balouria/Pixabay
  • Um ponto em comum é que tanto ovinos quanto caprinos acompanham a humanidade há milhares de anos, fornecendo alimento, couro, fibras têxteis e até esterco utilizado como adubo.
    Um ponto em comum é que tanto ovinos quanto caprinos acompanham a humanidade há milhares de anos, fornecendo alimento, couro, fibras têxteis e até esterco utilizado como adubo. Foto: david Griffiths/Unsplash
  • Por fim, há o cabrito, que é o filhote da cabra, ou seja, o animal jovem da espécie caprina, assim como o cordeiro é o filhote da ovelha. Esse termo indica apenas a idade do animal e pode se referir tanto ao macho quanto à fêmea antes da fase adulta.
    Por fim, há o cabrito, que é o filhote da cabra, ou seja, o animal jovem da espécie caprina, assim como o cordeiro é o filhote da ovelha. Esse termo indica apenas a idade do animal e pode se referir tanto ao macho quanto à fêmea antes da fase adulta. Foto: Yvonne Lüneburger/Pixabay
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