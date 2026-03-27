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Tangerina: pequenos gomos de frescor e praticidade

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Redação Flipar
  • A origem da tangerina remonta ao sudeste da Ásia, especialmente regiões da China e da Índia. Há registros de seu cultivo há milhares de anos, sendo considerada uma fruta nobre em antigas culturas asiáticas.
    A origem da tangerina remonta ao sudeste da Ásia, especialmente regiões da China e da Índia. Há registros de seu cultivo há milhares de anos, sendo considerada uma fruta nobre em antigas culturas asiáticas. Foto: Pixabay
  • O nome “tangerina” tem relação com a cidade de Tânger, no Marrocos, por onde a fruta se espalhou para a Europa. A partir dali, conquistou outros continentes e tornou-se presença comum em mercados.
    O nome “tangerina” tem relação com a cidade de Tânger, no Marrocos, por onde a fruta se espalhou para a Europa. A partir dali, conquistou outros continentes e tornou-se presença comum em mercados. Foto: Pixabay
  • Hoje, a tangerina é cultivada em diversos países de clima tropical e subtropical. Ela se adapta bem a regiões com temperaturas amenas e boa incidência de sol ao longo do ano.
    Hoje, a tangerina é cultivada em diversos países de clima tropical e subtropical. Ela se adapta bem a regiões com temperaturas amenas e boa incidência de sol ao longo do ano. Foto: Pixabay
  • No Brasil, a fruta é amplamente produzida e consumida, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Estados como São Paulo e Minas Gerais concentram grande parte da produção nacional.
    No Brasil, a fruta é amplamente produzida e consumida, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Estados como São Paulo e Minas Gerais concentram grande parte da produção nacional. Foto: Pixabay
  • Entre os maiores produtores mundiais estão China, Espanha, Turquia e Brasil. Esses países possuem clima favorável e técnicas modernas que garantem alta produtividade e qualidade.
    Entre os maiores produtores mundiais estão China, Espanha, Turquia e Brasil. Esses países possuem clima favorável e técnicas modernas que garantem alta produtividade e qualidade. Foto: Pixabay
  • O cultivo da tangerina exige solo bem drenado e irrigação equilibrada. Árvores cítricas precisam de luz solar direta e cuidados com pragas para manter frutos saudáveis e saborosos.
    O cultivo da tangerina exige solo bem drenado e irrigação equilibrada. Árvores cítricas precisam de luz solar direta e cuidados com pragas para manter frutos saudáveis e saborosos. Foto: Pixabay
  • A colheita geralmente ocorre entre o outono e o inverno, dependendo da variedade. No Brasil, a fruta costuma ser mais abundante entre maio e agosto, período de safra principal.
    A colheita geralmente ocorre entre o outono e o inverno, dependendo da variedade. No Brasil, a fruta costuma ser mais abundante entre maio e agosto, período de safra principal. Foto: Pixabay
  • A tangerina é muito usada no preparo de bebidas refrescantes e aromáticas. O suco natural é apreciado pelo sabor doce e levemente ácido, além de ser fonte de vitamina C e hidratação.Também pode ser usada em vitaminas, drinques e águas saborizadas.
    A tangerina é muito usada no preparo de bebidas refrescantes e aromáticas. O suco natural é apreciado pelo sabor doce e levemente ácido, além de ser fonte de vitamina C e hidratação.Também pode ser usada em vitaminas, drinques e águas saborizadas. Foto: Pixabay
  • A fruta aparece em geleias, compotas e doces caseiros de sabor delicado. A polpa e a casca aromática enriquecem sobremesas, bolos, tortas e cremes, valorizando o perfume natural da fruta. Seu toque cítrico equilibra receitas doces e sofisticadas.
    A fruta aparece em geleias, compotas e doces caseiros de sabor delicado. A polpa e a casca aromática enriquecem sobremesas, bolos, tortas e cremes, valorizando o perfume natural da fruta. Seu toque cítrico equilibra receitas doces e sofisticadas. Foto: Pixabay
  • Sua casca aromática é aproveitada tanto na culinária como na indústria de cosméticos. Óleos essenciais extraídos dela são usados em perfumes, chás e receitas que valorizam o sabor cítrico.
    Sua casca aromática é aproveitada tanto na culinária como na indústria de cosméticos. Óleos essenciais extraídos dela são usados em perfumes, chás e receitas que valorizam o sabor cítrico. Foto: Pixabay
  • Do ponto de vista nutricional, a tangerina é rica em vitamina C, importante para o sistema imunológico. Também fornece fibras, antioxidantes e minerais que contribuem para a saúde.
    Do ponto de vista nutricional, a tangerina é rica em vitamina C, importante para o sistema imunológico. Também fornece fibras, antioxidantes e minerais que contribuem para a saúde. Foto: Pixabay
  • O consumo regular da fruta pode ajudar na hidratação do organismo. Por ser suculenta e leve, ela auxilia no bom funcionamento do intestino e no equilíbrio alimentar.
    O consumo regular da fruta pode ajudar na hidratação do organismo. Por ser suculenta e leve, ela auxilia no bom funcionamento do intestino e no equilíbrio alimentar. Foto: Pixabay
  • Além disso, os antioxidantes presentes na tangerina combatem radicais livres. Esses compostos ajudam a proteger as células e podem contribuir para o envelhecimento saudável.
    Além disso, os antioxidantes presentes na tangerina combatem radicais livres. Esses compostos ajudam a proteger as células e podem contribuir para o envelhecimento saudável. Foto: Pixabay
  • Saborosa e nutritiva, a tangerina reúne tradição e benefícios em cada gomo. Sua presença em diversas culturas e dietas reforça o valor dessa fruta simples e especial.
    Saborosa e nutritiva, a tangerina reúne tradição e benefícios em cada gomo. Sua presença em diversas culturas e dietas reforça o valor dessa fruta simples e especial. Foto: Pixabay/stevepb
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