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Síndrome da Vibração Fantasma: entenda essa sensação que afeta usuários de celulares

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Redação Flipar
  • Essa síndrome foi descrita pela primeira vez em um artigo publicado no jornal norte-americano New Pittsburgh Courier, em 2003.
    Essa síndrome foi descrita pela primeira vez em um artigo publicado no jornal norte-americano New Pittsburgh Courier, em 2003. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • Pesquisadores das universidades de Indiana e Purdue, nos Estados Unidos, descobriram que estudantes universitários estão mais propensos a sentir os efeitos da síndrome.
    Pesquisadores das universidades de Indiana e Purdue, nos Estados Unidos, descobriram que estudantes universitários estão mais propensos a sentir os efeitos da síndrome. Foto: Abhijitsathe wikimedia commons
  • De 290 pessoas ouvidas, 258 disseram sentir isso pelo menos uma vez em 15 dias. Ou seja, a maioria tem essa impressão de que o celular está com alguma vibração.
    De 290 pessoas ouvidas, 258 disseram sentir isso pelo menos uma vez em 15 dias. Ou seja, a maioria tem essa impressão de que o celular está com alguma vibração. Foto: reprodução YouTube TudoCelular
  • Especialistas ressalta que trata- se de uma sensação, não de uma doença. Por isso, a princípio, não é preocupante.
    Especialistas ressalta que trata- se de uma sensação, não de uma doença. Por isso, a princípio, não é preocupante. Foto: Firmbee por Pixabay
  • A pessoa tem a impressão de que o aparelho está tocando porque isso faz parte do seu cotidiano. Isso está mais ligado a um hábito, não a um distúrbio.
    A pessoa tem a impressão de que o aparelho está tocando porque isso faz parte do seu cotidiano. Isso está mais ligado a um hábito, não a um distúrbio. Foto: Pexels por Pixabay
  • Porém, um sinal de alerta pode acender quando a pessoa tem essa sensação várias vezes ao longo do dia. Especialistas dizem que isso pode ser um gatilho para aumentar a ansiedade.
    Porém, um sinal de alerta pode acender quando a pessoa tem essa sensação várias vezes ao longo do dia. Especialistas dizem que isso pode ser um gatilho para aumentar a ansiedade. Foto: Steve Buissinne/Pixabay
  • A maioria das pessoas fica mais suscetível a sentir essa vibração fantasma em determinados momentos. Por exemplo, quando estão mais vulneráveis emocionalmente.
    A maioria das pessoas fica mais suscetível a sentir essa vibração fantasma em determinados momentos. Por exemplo, quando estão mais vulneráveis emocionalmente. Foto: Jan Vašek por Pixabay
  • As pessoas devem ficar atentas para que o vínculo com o celular não faça com que elas fiquem desconectadas da vida real. Quando a pessoa está focada no celular, o volume de uma conversa ao redor automaticamente fica
    As pessoas devem ficar atentas para que o vínculo com o celular não faça com que elas fiquem desconectadas da vida real. Quando a pessoa está focada no celular, o volume de uma conversa ao redor automaticamente fica "reduzido". Foto: Jan Vašek por Pixabay
  • Da mesma forma, os olhos estão fixos no conteúdo do celular e não percebem o que está acontecendo perifericamente.
    Da mesma forma, os olhos estão fixos no conteúdo do celular e não percebem o que está acontecendo perifericamente. Foto: Pexels por Pixabay
  • Um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos (foto) e de Humboldt, na Alemanha, mostrou que a pessoa fica mais estressada quando é interrompida durante o trabalho.
    Um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos (foto) e de Humboldt, na Alemanha, mostrou que a pessoa fica mais estressada quando é interrompida durante o trabalho. Foto: Gku wikimedia commons
  • A pessoa que tem o trabalho interrompido se sente pressionada a retomar às atividades e, para isso, dependendo do
    A pessoa que tem o trabalho interrompido se sente pressionada a retomar às atividades e, para isso, dependendo do "apelo" do celular, necessita fazer um esforço. Foto: Karolina Grabowska por Pixabay
  • O celular é considerado um aparelho que gera uma grande expectativa e deixa as pessoas em estado de alerta permanente. Por isso, recomenda-se que as pessoas, ao longo do dia, fiquem alguns momentos sem o celular.
    O celular é considerado um aparelho que gera uma grande expectativa e deixa as pessoas em estado de alerta permanente. Por isso, recomenda-se que as pessoas, ao longo do dia, fiquem alguns momentos sem o celular. Foto: Pexels por Pixabay
  • É um exercício para que a pessoa possa se conectar com situações reais, com o foco no que está diante de si mesma, sem a interferência do aparelho.
    É um exercício para que a pessoa possa se conectar com situações reais, com o foco no que está diante de si mesma, sem a interferência do aparelho. Foto: hurk por Pixabay
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