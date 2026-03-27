Celebridades e TV
Em rara aparição, Cláudia Rodrigues prestigia o Prêmio do Humor no Rio
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A iniciativa reconhece peças e artistas do teatro de comédia exibidos no Rio e em São Paulo, com categorias como Texto, Performance, Direção, Espetáculo e Especial. Foto: Divulgação/Site Oficial Prêmio do Humor
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Essa foi uma das raras aparições públicas de Cláudia Rodrigues, diagnosticada em 2000 com esclerose múltipla. Somente em julho de 2006, porém, ela revelou publicamente que era portadora da condição. Foto: Divulgação/Site Oficial Prêmio do Humor
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Um ano depois, foi afastada das gravações da série “A Diarista” para dar início ao tratamento médico. Em 2014, sofreu um surto da doença, que deixou sequelas na locomoção, na visão e na fala. Foto: Instagram @claudia_rodrigues_oficial
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O exemplo de Cláudia Rodrigues incentivou outras pessoas a buscar acompanhamento e adaptação para lidar com a doença. Relembre, a seguir, a carreira dessa atriz e comediante brasileira de grande importância para a televisão brasileira. Foto: Reprodução Instagram /@claudia_rodrigues_oficial
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Cláudia de Souza Rodrigues nasceu em 7 de junho de 1970, no Rio de Janeiro, e iniciou a carreira no teatro em 1990, na peça “O Menino Repolho”, e ganhou projeção nacional ao vencer o Prêmio Multishow de Humor em 1996, o que abriu portas para a televisão. Foto: Reprodução Instagram /@claudia_rodrigues_oficial
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Estreou na TV na série “Caça Talentos”, da TV Globo, ainda em 1996 e, nos anos seguintes, participou de séries como “Mulheres” e “Você Decide”. Foto: Reprodução Youtube
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De 1999 a 2003, integrou o elenco do humorístico “Zorra Total”, no qual se destacou com as personagens Ofélia, conhecida pelo bordão “Você sabe que eu só abro a boca quando tenho certeza!”, Thalía, famosa pela frase “Eu vou beijar… muuuuuuito!”, e Mary, que dizia “Tem gente que não acredita na realidade.” Foto: Reprodução Youtube
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De 2000 a 2002, participou de “Sai de Baixo” como a empregada Sirene, personagem que havia criado para o teatro e que também apareceu na “Escolinha do Professor Raimundo”. A personagem era mal-humorada, desbocada e desprezava ricos esnobes. Foto: Reprodução Instagram /@claudia_rodrigues_oficial
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Em 2003, Cláudia Rodrigues protagonizou o especial “A Diarista”, que se transformou em série no ano seguinte devido ao sucesso. A partir de 2004, passou a interpretar Marinete, papel mais marcante de sua carreira. A série permaneceu no ar até 2007 e foi cancelada devido a problemas de saúde da atriz. Foto: Reprodução Youtube
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Em 2009, Cláudia Rodrigues retornou ao elenco de “Zorra Total” para reprisar as personagens Ofélia e Sirene. Durante esse período, enfrentou novos problemas de saúde. Sua última participação no programa ocorreu em 2014. Foto: Reprodução Instagram /@claudia_rodrigues_oficial
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No teatro, participou de montagens como “A Menina e o Vento”, “Sobe o Pano”, “Muito Viva”, “Esse Alguém Maravilhoso que Eu Amei” e “Cláudia Rodrigues e Convidados”, entre outras. No cinema, atuou no filme “Bagatá” e dublou animações como “Nem Que a Vaca Tussa”. Foto: Reprodução Instagram @claudia_rodrigues_oficial / Divulgação