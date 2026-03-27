Keri Russell completa 50 anos! Relembre a trajetória da atriz

Após o fim de "The Americans", que durou seis temporadas e terminou em 2018, Russell diminuiu o ritmo de trabalho. Ela teve um papel coadjuvante em "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão Skywalker", atuou em "Espíritos Obscuros" e depois estrelou a comédia de terror "O Urso do Pó Branco". Além disso, em 2019, estreou na Broadway ao lado de Adam Driver em uma remontagem de "Burn This", de Lanford Wilson. Foto: Divulgação