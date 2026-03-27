Filmes e Séries
Keri Russell completa 50 anos! Relembre a trajetória da atriz
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Inclusive, por sua atuação na terceira temporada de “A Diplomata”, ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz em Série de Drama no Actors Awards 2026, antigo SAG Awards, no dia 1º de março. Keri já havia sido indicada nos dois anos anteriores pelo mesmo papel, mas não tinha vencido. Foto: Reprodução Youtube
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Quem comemorou muito sua vitória foi o marido, Matthew Rhys, seu companheiro desde 2013 e pai de seu filho, nascido em 2016. O ator também havia sido indicado ao prêmio na categoria de Melhor Ator em Minissérie ou Filme para TV e os dois compareceram juntos na cerimônia. Keri também tem outros dois filhos, frutos de seu relacionamento com o ex-marido Shane Deary. Foto: Reprodução X
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A seguir, saiba mais sobre Keri Russell. Nascida no dia 23 de março de 1976, na Califórnia, Estados Unidos, a ganhadora do Globo de Ouro é conhecida por suas atuações no drama adolescente "Felicity", no drama de espionagem "The Americans: Rede de Espionagem" e no drama político "A Diplomata". Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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Ela apareceu pela primeira vez na televisão aos 15 anos, no programa "The All New Mickey Mouse Club", do Disney Channel. Participou do programa de 1991 a 1994 e trabalhou com diversas estrelas, como Britney Spears, Justin Timberlake, Ryan Gosling e Christina Aguilera. Foto: Wikimedia Commons / Greg2600
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Em 1998, conseguiu o papel principal na série "Felicity", que foi um sucesso e mudou sua vida. Por sua atuação, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série de Drama. Na produção, deu vida a uma adolescente que abandona seus planos para estudar na mesma universidade que sua paixão da escola. A série chegou ao fim em 2002, após quatro temporadas. Foto: Divulgação
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Depois, Russell atuou em filmes como "Fomos Heróis", "A Outra Face da Raiva", "Missão: Impossível 3" e "O Som do Coração". Neste último, interpretou Lyla, uma violoncelista talentosa que passa a procurar seu filho, que acreditava estar morto, mas descobre que foi dado à adoção por seu pai. Foto: Divulgação / Warner Bros. Entertainment Inc.
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Em 2013, Keri protagonizou, ao lado de Matthew Rhys, mais uma série aclamada pelo público e pela crítica. Em "The Americans: Rede de Espionagem", deu vida à espiã russa da KGB Elizabeth Jennings, que vive no subúrbio de Washington, D.C., ao lado do marido e também espião russo, Philip Jennings, no auge da Guerra Fria, enquanto fingem ser agentes de viagem e cidadãos americanos. Foto: Divulgação / FX Networks
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Ao longo das seis temporadas da série, Keri foi indicada três vezes ao Emmy de Melhor Atriz em Série de Drama, além de também ter sido indicada a outros prêmios importantes da indústria, como Critics Choice Awards, Globo de Ouro e Actors Awards, mas sem vitórias. Foto: Divulgação / FX Networks
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Após o fim de "The Americans", que durou seis temporadas e terminou em 2018, Russell diminuiu o ritmo de trabalho. Ela teve um papel coadjuvante em "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão Skywalker", atuou em "Espíritos Obscuros" e depois estrelou a comédia de terror "O Urso do Pó Branco". Além disso, em 2019, estreou na Broadway ao lado de Adam Driver em uma remontagem de "Burn This", de Lanford Wilson. Foto: Divulgação
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Em 2023, voltou a protagonizar uma série ao interpretar Kate Wyler, uma habilidosa funcionária pública que é inesperadamente nomeada embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido, ao mesmo tempo em que precisa lidar com um casamento complicado com um diplomata manipulador, no drama político "A Diplomata", da Netflix. Foto: Divulgação / Netlix
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Curiosidade: No dia 30 de maio de 2017, por sua premiada e aclamada trajetória na televisão, Keri Russell foi homenageada com a 2.613ª estrela na famosa Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, um dos reconhecimentos mais emblemáticos da indústria do entretenimento americano. Foto: Reprodução Youtube