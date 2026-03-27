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Estilo de Vida

‘Código de vestimenta’: entenda o conceito de ‘dress code’ e veja como surgiu esse protocolo social

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Redação Flipar
  • Na aristocracia europeia, por exemplo, as leis suntuárias ditavam rigidamente quais cores e tecidos cada classe poderia usar, servindo para identificar o status de um indivíduo antes mesmo que ele pronunciasse qualquer palavra.
    Na aristocracia europeia, por exemplo, as leis suntuárias ditavam rigidamente quais cores e tecidos cada classe poderia usar, servindo para identificar o status de um indivíduo antes mesmo que ele pronunciasse qualquer palavra. Foto: Domínio Publioco/Wikimédia Commons
  • Esse conceito surgiu com mais força a partir do século 19, quando ambientes formais como escolas, exércitos e empresas passaram a adotar regras de aparência para transmitir organização, identidade e respeito.
    Esse conceito surgiu com mais força a partir do século 19, quando ambientes formais como escolas, exércitos e empresas passaram a adotar regras de aparência para transmitir organização, identidade e respeito. Foto: Rafaela Biazi/Unsplash
  • Com o tempo, essas regras se transformaram em etiquetas de comportamento em eventos sociais e ambientes de trabalho, padronizando o que era considerado adequado para cada ocasião específica.
    Com o tempo, essas regras se transformaram em etiquetas de comportamento em eventos sociais e ambientes de trabalho, padronizando o que era considerado adequado para cada ocasião específica. Foto: Benjamin R./Unsplash
  • No cotidiano, o dress code é comum em empresas que pedem roupas sociais ou discretas para manter uma imagem profissional. Em festas como casamentos, convites podem indicar trajes como “esporte fino” ou “traje social”.
    No cotidiano, o dress code é comum em empresas que pedem roupas sociais ou discretas para manter uma imagem profissional. Em festas como casamentos, convites podem indicar trajes como “esporte fino” ou “traje social”. Foto: Christina Victoria Craft/Unsplash
  • Em escolas, uniformes também funcionam como uma forma de dress code. Academias costumam exigir roupas adequadas para a prática esportiva por motivos de conforto e segurança.
    Em escolas, uniformes também funcionam como uma forma de dress code. Academias costumam exigir roupas adequadas para a prática esportiva por motivos de conforto e segurança. Foto: Reprodução/Freepik
  • Já em ambientes criativos, como agências de publicidade, o dress code costuma ser mais flexível e informal. Entender essas normas ajuda a evitar desconfortos sociais e garante que a imagem transmitida esteja alinhada ao propósito do momento.
    Já em ambientes criativos, como agências de publicidade, o dress code costuma ser mais flexível e informal. Entender essas normas ajuda a evitar desconfortos sociais e garante que a imagem transmitida esteja alinhada ao propósito do momento. Foto: Freepik/gpointstudio
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