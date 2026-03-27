Galeria
Sem querer? Veja 12 atores e atrizes que alcançaram a fama de forma inesperada
-
Harrison Ford – Antes da fama mundial, Ford trabalhou como carpinteiro em Hollywood para sustentar a família. Esse ofício acabou o aproximando de produtores e diretores, até ser escalado por George Lucas para "American Graffiti", de 1973. O resto é história. Foto: Divulgação
-
Whoopi Goldberg – Antes de se tornar uma atriz de sucesso, Goldberg trabalhou como garçonete, caixa de banco, maquiadora de cadáveres e pedreira. Sua carreira artística começou no teatro naturalmente evoluiu para o cinema. Foto: Wikimedia Commons/David Shankbone
-
Terry Crews – Queridinho dos brasileiros, Terry Crews foi desenhista de tribunal e jogador profissional de futebol americano antes de atuar. Ele se mudou para Los Angeles em 1997 com o desejo de ser ator e conquistou seu 1º papel em 2000, no filme "O 6º Dia". Foto: Flickr - Gage Skidmore
-
Gal Gadot – Antes de estrear como atriz, Gadot se formou em biologia, trabalhou no Burger King e foi babá. A atuação surgiu após trabalhos como modelo e concursos de beleza. Foto: Wikimedia Commons - Gage Skidmore
-
-
Steve Carell â?? Quase seguiu carreira acadÃªmica: pensava em ser professor de histÃ³ria, Ã¡rea na qual se formou. A participaÃ§Ã£o num grupo de teatro de improviso acabou direcionando sua trajetÃ³ria para a comÃ©dia. Foto: Flickr - Eva Rinaldi
-
Chris Pratt – Trabalhava como garçom e chegou a morar em uma van no Havaí antes de ser descoberto por uma diretora que se impressionou pelo seu carisma enquanto ele atendia em um restaurante. Foto: Divulgação
-
Johnny Depp – Depp não tinha a intenção de ser ator; seu grande sonho era ser músico. Acabou indo a um teste apenas para acompanhar um amigo (Jackie Earle Haley), mas o ator Nicolas Cage o incentivou a tentar o papel, o que deu início à sua carreira no cinema. Foto: Divulgação
-
-
Sylvester Stallone – Apesar de desejar atuar, enfrentou tantas dificuldades que quase desistiu. O sucesso veio quando escreveu o roteiro de "Rocky, um Lutador" por necessidade financeira — e insistiu em interpretar o protagonista. Foto: Reprodução/Netflix
-
Charlize Theron – Foi descoberta em uma fila de banco enquanto discutia calorosamente com um caixa que se recusava a descontar seu cheque. Um agente de talentos estava no local, se impressionou com sua expressividade e lhe entregou um cartão. Foto: Reproduc?a?o
-
Ken Jeong â?? Muito antes de brilhar na comÃ©dia, Jeong foi um mÃ©dico licenciado e praticante que fazia apresentaÃ§Ãµes de stand-up apenas como um passatempo noturno. Embora jÃ¡ atuasse desde 1997, sua carreira deu um salto depois de "Se Beber, NÃ£o Case!", de 2009. Foto: Reproduc?a?o
-
-
Danny DeVito – Estudava estética e maquiagem para trabalhar no salão de beleza de sua irmã. Para se formar no curso de cosmética, era obrigado a fazer aulas de atuação, onde acabou descobrindo seu talento para a comédia. Foto: Wikimedia Commons/Gage Skidmore
-
Wagner Moura – No Brasil, um dos exemplos mais marcantes é o de Wagner Moura, que se formou em jornalismo e pretendia seguir carreira na área. Ele chegou a ser repórter em um programa de entrevistas da TV Bahia – afiliada da Rede Globo, no início dos anos 2000. Foto: Reproduc?a?o/YouTube