Estilo de Vida
Nem tudo vai à geladeira: 11 alimentos que você pode estar guardando errado
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Apesar disso, é comum cometer erros simples no dia a dia, como levar itens à geladeira sem necessidade ou armazenar de forma inadequada. Veja alguns alimentos que costumam ser guardados do jeito errado e como fazer o correto. Foto: Divulgação Consul.com
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O limão pode até ir à geladeira, mas não é obrigatório logo após a compra. Em temperatura ambiente dura alguns dias; refrigerado, mantém o frescor por mais tempo. Foto: Imagem de Izaqueu Alves Prettu Junior por Pixabay
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A batata nunca deve ser guardada na geladeira. O frio altera o amido e pode deixá-la com sabor adocicado e textura estranha. Foto: - Imagem de wang dong por Pixabay
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A cenoura se conserva melhor na geladeira, mas precisa estar seca e, de preferência, em saco fechado ou recipiente para evitar ressecamento Foto: Divulgação
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O tomate perde sabor quando vai à geladeira antes de amadurecer. O ideal é deixá-lo fora até ficar maduro e só depois refrigerar, se necessário. Foto: Pixabay
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A cebola deve ser mantida em local seco, ventilado e fora da geladeira. A umidade acelera o apodrecimento e favorece mofo. Foto:
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O alho também não gosta de geladeira. O ideal é armazenar em local arejado e escuro, o que ajuda a evitar brotos precoces. Foto: stevenpb pixabay
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A banana amadurece melhor fora da geladeira. Quando refrigerada, a casca escurece, mas a polpa pode continuar própria para consumo. Foto: Gianni Crestani por Pixabay
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O pão não deve ser guardado na geladeira, pois resseca mais rápido. O melhor é manter em local seco ou congelar, se for consumir depois. Foto: imagem gerada por i.a
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O mel não precisa de refrigeração. Guardado em local fechado e ao abrigo da luz, pode durar por muito tempo sem estragar. Foto: Unsplash/Art Rachen
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O café deve ficar longe da geladeira e da umidade. O ideal é armazenar em pote bem fechado, em local seco e protegido da luz. Foto: Chris/Pixabay
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A maçã pode ser mantida fora da geladeira por alguns dias, mas dura muito mais quando refrigerada, especialmente em gavetas próprias. Foto: Imagem de ?????? ?????????? por Pixabay