Conheça o La Scala, o mundialmente famoso lar da ópera italiana

Embora conhecido pela ópera e pelo balé, o palco da Scala também recebeu virtuoses instrumentais. Em 1813, Paganini fez sua estreia ali, conquistando o público com seu violino e impulsionando uma carreira que se tornaria lendária, mostrando que o teatro era um espaço para múltiplas formas de arte. Foto: Wolfgang Moroder. wikimedia commons