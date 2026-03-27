Artes
Conheça o La Scala, o mundialmente famoso lar da ópera italiana
-
O nome "Scala" significa simplesmente "escada", remetendo à igreja de Santa Maria della Scala, que ocupava o local antes da construção. A lenda conta que uma criança doente foi curada após sua mãe colocar uma estátua da Virgem no patamar da escada, reforçando o caráter quase sagrado do espaço. Foto: Jakub Ha?un wikimedia commons
-
A estreia do teatro ocorreu com a ópera "L’Europa riconosciuta", de Antonio Salieri, em 3 de agosto de 1778. Curiosamente, essa obra só voltou ao palco em 2004, escolhida para marcar a reabertura após reformas, sob a regência de Riccardo Muti, conectando passado e presente em um gesto simbólico. Foto: domínio público
-
Embora conhecido pela ópera e pelo balé, o palco da Scala também recebeu virtuoses instrumentais. Em 1813, Paganini fez sua estreia ali, conquistando o público com seu violino e impulsionando uma carreira que se tornaria lendária, mostrando que o teatro era um espaço para múltiplas formas de arte. Foto: Wolfgang Moroder. wikimedia commons
-
Em 1840, Mary Shelley descreveu a atmosfera peculiar da Scala, onde música se misturava a negócios e encontros sociais. Segundo ela, o teatro era tanto um salão de ópera quanto um centro de transações comerciais, revelando como o espaço refletia a vida milanesa em sua totalidade. Foto: John Picken - wikimedia commons
-
-
A estreia de Norma, em 1831, consolidou a Scala como berço do bel canto. A ária “Casta diva” tornou-se uma das mais célebres da história da ópera, e o sucesso da obra reforçou a reputação do teatro como lugar onde se definem padrões artísticos duradouros. Foto: Jean-Christophe BENOIST — wikimedia commons
-
Giuseppe Verdi manteve uma relação complexa com a Scala, inicialmente evitando que suas obras fossem apresentadas ali. Contudo, reconciliou-se ao reger seu Requiem em 1874 e ao escolher o teatro para estreias de Otello e Falstaff, transformando-o em palco privilegiado de sua genialidade. Foto: crédito Dominio Publico
-
Arturo Toscanini, que tocou violoncelo na estreia de Otello, tornou-se maestro principal em 1898. Sua liderança elevou a orquestra a patamares internacionais, incluindo turnês nos Estados Unidos, e suas gravações marcaram o início de uma nova era para a música produzida na Scala. Foto: domínio público
-
-
Em 1926, a estreia de "Turandot", de Puccini, trouxe um momento inesquecível. Toscanini interrompeu a execução no ponto em que o compositor havia falecido, declarando à plateia: “Aqui termina a ópera”. O gesto emocionou o público e eternizou a ligação entre obra e memória. Foto: domínio público
-
Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, o teatro foi gravemente danificado por bombardeios. Contudo, em 1946, renasceu com um concerto conduzido por Toscanini e a soprano Renata Tebaldi, simbolizando a força da cultura diante da destruição e reafirmando sua importância para a Itália. Foto: domínio público
-
Nos anos 1950, Maria Callas transformou a Scala em seu lar artístico. Diretores como Luchino Visconti e Franco Zeffirelli criaram produções especialmente para ela, e sua presença consolidou o teatro como epicentro da ópera moderna, onde talento e inovação se encontravam. Foto: autor desconhecido wikimedia commons
-
-
Com mais de três mil lugares e camarotes distribuídos em seis níveis, a Scala mantém viva sua tradição. A temporada sempre abre em 7 de dezembro, Dia de Santo Ambrósio, e continua a reunir estrelas como Daniel Barenboim, reafirmando que, entre passado e futuro, o teatro permanece eterno. Foto: Quirinale.it wikimedia commons