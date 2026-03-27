Reese Witherspoon completa 50 anos. Relembre a carreira da atriz

Em 2001, protagonizou o sucesso de bilheteria “Legalmente Loira”. Como Elle Woods, uma estudante loira e presidente de uma fraternidade que decide seguir o ex-namorado e ingressar na Faculdade de Direito de Harvard, a fama de Reese decolou. O sucesso foi tanto que o filme ganhou uma sequência em 2003, na qual ela também foi produtora. Para reprisar o papel, ela recebeu 15 milhões de dólares, 15 vezes mais do que havia ganhado no primeiro longa. Foto: Divulgação