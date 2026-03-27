Filmes e Séries
Reese Witherspoon completa 50 anos. Relembre a carreira da atriz
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Para comemorar o aniversário, a atriz também fez uma festa em um bar em Nashville no dia 21 de março. Entre os convidados estavam as atrizes Nicole Kidman, Isla Fisher e Mariska, além de familiares, amigos e filhos da atriz. Foto: Reprodução Instagram/@reesewitherspoon
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Reese é mãe de três filhos. Ava nasceu em 1999 e Deacon em 2003, ambos frutos de seu relacionamento com o primeiro marido, o ator Ryan Phillippe. Tennessee nasceu em 2012 e é filho da atriz com o ex-marido Jim Toth. Inclusive, Reese tem chamado a atenção nas redes sociais pela semelhança com a filha Ava. Foto: Reprodução X
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A seguir, saiba mais de Laura Jean Reese Witherspoon. Nascida no dia 22 de março de 1976, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, ela é uma atriz vencedora do Oscar, conhecida por diversas comédias românticas e por dar vida à icônica Elle Woods em “Legalmente Loira”. Foto: Wikimedia Commons / dtstuff9
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A atriz estreou no cinema em 1991 ao interpretar uma garota moleca em “No Mundo da Lua”, mas fez uma pausa na atuação três anos depois ao ingressar na Universidade de Stanford para cursar Literatura Inglesa. No entanto, decidiu abandonar a faculdade para ser atriz. Foto: Reprodução Instagram/@reesewitherspoon
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Com foco total na carreira, na segunda metade da década de 1990, Reese atuou em filmes como “Freeway - Sem Saída”, “Medo”, “Fugindo do Passado”, “Entrega a Domicílio”, “Segundas Intenções” e “Eleição”, produções que abriram o caminho para ela deslanchar em Hollywood. Foto: Divulgação
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Em 2001, protagonizou o sucesso de bilheteria “Legalmente Loira”. Como Elle Woods, uma estudante loira e presidente de uma fraternidade que decide seguir o ex-namorado e ingressar na Faculdade de Direito de Harvard, a fama de Reese decolou. O sucesso foi tanto que o filme ganhou uma sequência em 2003, na qual ela também foi produtora. Para reprisar o papel, ela recebeu 15 milhões de dólares, 15 vezes mais do que havia ganhado no primeiro longa. Foto: Divulgação
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Com o sucesso, Reese entrou para o primeiro escalão de Hollywood e se tornou uma das atrizes mais bem pagas da indústria. Ela passou a receber entre 15 e 20 milhões de dólares por filme e, nesse período, também atuou em sucessos como “Armadilhas do Coração” e “Doce Lar”. Foto: Divulgação
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Em 2005, interpretou a cantora country June Carter, ao lado de Joaquin Phoenix como Johnny Cash, na cinebiografia “Johnny e June”. O filme foi um sucesso de crítica e sua atuação a fez ganhar um Oscar, um Globo de Ouro e um BAFTA de Melhor Atriz. Reese voltou a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 2015 pelo filme “Livre”. Foto: Divulgação
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Depois, atuou em diversas comédias românticas, como “E Se Fosse Verdade”, “Surpresas do Amor”, “Como Você Sabe”, “Guerra é Guerra” e “Na Sua Casa ou na Minha?”, além de dramas como “Água para Elefantes” e comédias como “Belas e Perseguidas”. Foto: Divulgação
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Reese também se destacou em séries de grande sucesso, como “Big Little Lies”, da HBO, e “The Morning Show”, da Apple TV+. A primeira, lançada em 2017, é uma adaptação do romance best-seller de Liane Moriarty, na qual interpretou uma mãe extremamente dedicada e contracenou com Laura Dern, Nicole Kidman e Zoë Kravitz. Já a segunda, que estreou em 2019, traz Witherspoon ao lado de Jennifer Aniston no papel de uma jornalista. Foto: Divulgação
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Reese também atua nos bastidores da indústria. Em 2012, lançou a produtora Pacific Standard, que depois se tornou subsidiária da Hello Sunshine, empresa que cofundou em 2016 voltada para conteúdos femininos. Em 2021, a Hello Sunshine foi vendida por 900 milhões de dólares, embora Witherspoon tenha continuado envolvida nas operações da empresa. Ela também criou um clube do livro, que a ajudou a acompanhar tendências literárias e adquirir direitos de obras para adaptação, como “Daisy Jones e The S Foto: Reprodução Instagram/@reesewitherspoon