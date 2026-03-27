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Economia

Kakebo: a técnica japonesa para economizar dinheiro

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Redação Flipar
  • Kakebo, que significa
    Kakebo, que significa "livro de contas domésticas" em japonês, é uma técnica que incentiva o registro metódico de despesas e receitas. Foto: Imagem de Luis X por Pixabay
  • A essência do método é registrar todas as despesas diárias, semanais ou mensais em categorias específicas. Essas categorias podem incluir renda, despesas essenciais, lazer e gastos extras.
    A essência do método é registrar todas as despesas diárias, semanais ou mensais em categorias específicas. Essas categorias podem incluir renda, despesas essenciais, lazer e gastos extras. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
  • Além dessas categorias, você pode personalizar seu kakebo com quantas divisões quiser, utilizando cores diferentes para torná-lo visualmente mais atraente.
    Além dessas categorias, você pode personalizar seu kakebo com quantas divisões quiser, utilizando cores diferentes para torná-lo visualmente mais atraente. Foto: Divulgação
  • Ao subtrair suas despesas essenciais da renda, o que sobra pode ser alocado entre
    Ao subtrair suas despesas essenciais da renda, o que sobra pode ser alocado entre "poupar" e "gastar bem". Foto:
  • O kakebo foca no gasto e na poupança conscientes. Através dessa técnica, aprendemos a
    O kakebo foca no gasto e na poupança conscientes. Através dessa técnica, aprendemos a "gastar bem" para "poupar bem". Foto: Imagem de DEZALB por Pixabay
  • O ato de escrever à mão é fundamental, pois pesquisas indicam que essa prática ajuda o cérebro a processar informações de maneira mais detalhada e cuidadosa.
    O ato de escrever à mão é fundamental, pois pesquisas indicam que essa prática ajuda o cérebro a processar informações de maneira mais detalhada e cuidadosa. Foto: Imagem de Daniel Friesenecker por Pixabay
  • Outro aspecto interessante do kakebo é a comparação entre o uso de dinheiro e cartão. A entrega física de cédulas torna o ato de gastar mais tangível, permitindo um maior controle sobre os gastos.
    Outro aspecto interessante do kakebo é a comparação entre o uso de dinheiro e cartão. A entrega física de cédulas torna o ato de gastar mais tangível, permitindo um maior controle sobre os gastos. Foto: Agência Brasil
  • Para um controle financeiro eficaz, o kakebo propõe que respondamos a quatro perguntas-chave: quanto dinheiro você guardou; quanto gostaria de guardar; quanto está gastando; o que mudaria no próximo mês.
    Para um controle financeiro eficaz, o kakebo propõe que respondamos a quatro perguntas-chave: quanto dinheiro você guardou; quanto gostaria de guardar; quanto está gastando; o que mudaria no próximo mês. Foto: Free Photos pixabay
  • Essas perguntas ajudam a fazer um balanço e a ajustar os hábitos de consumo. Segundo especialistas, as pessoas começam a notar resultados significativos em três meses.
    Essas perguntas ajudam a fazer um balanço e a ajustar os hábitos de consumo. Segundo especialistas, as pessoas começam a notar resultados significativos em três meses. Foto: Divulgação
  • Para que o kakebo traga resultados eficazes, recomenda-se que ele se torne um ritual diário, levando apenas cinco minutos. Esse ritual pode ser feito no mesmo horário todos os dias ou semanalmente, sempre que houver gastos a registrar.
    Para que o kakebo traga resultados eficazes, recomenda-se que ele se torne um ritual diário, levando apenas cinco minutos. Esse ritual pode ser feito no mesmo horário todos os dias ou semanalmente, sempre que houver gastos a registrar. Foto: Reprodução/Freepik
  • A consistência criada é fundamental para manter o controle financeiro e a disciplina. Hani Motoko, considerada a primeira mulher jornalista no Japão, foi a criadora desse método.
    A consistência criada é fundamental para manter o controle financeiro e a disciplina. Hani Motoko, considerada a primeira mulher jornalista no Japão, foi a criadora desse método. Foto: Freepik
  • De acordo com Fumiko Chiba, autora do livro
    De acordo com Fumiko Chiba, autora do livro "Kakebo: A arte japonesa de poupar dinheiro", o objetivo de Motoko era ajudar donas de casa a gerenciar suas finanças de forma eficiente. Foto: reprodução/tv band
  • Apesar do avanço da tecnologia e do surgimento de aplicativos para controle financeiro, os livros de kakebo ainda são bastante populares no Japão. O kakebo é mais do que apenas um método de controle financeiro; é uma filosofia que promove a consciência sobre o dinheiro.
    Apesar do avanço da tecnologia e do surgimento de aplicativos para controle financeiro, os livros de kakebo ainda são bastante populares no Japão. O kakebo é mais do que apenas um método de controle financeiro; é uma filosofia que promove a consciência sobre o dinheiro. Foto: Mateus Andre Freepik
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