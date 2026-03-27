Gigantes da aviação: os maiores aeroportos do mundo em área e estrutura

Os aeroportos têm papel essencial na mobilidade global, conectando países, culturas e economias em poucas horas. Mais do que pontos de embarque, funcionam como centros logísticos que movimentam milhões de passageiros e cargas todos os anos. Sua estrutura impacta diretamente o turismo, o comércio e o desenvolvimento das regiões. Foto: Arne Müseler