Economia
Gigantes da aviação: os maiores aeroportos do mundo em área e estrutura
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Os aeroportos têm papel essencial na mobilidade global, conectando países, culturas e economias em poucas horas. Mais do que pontos de embarque, funcionam como centros logísticos que movimentam milhões de passageiros e cargas todos os anos. Sua estrutura impacta diretamente o turismo, o comércio e o desenvolvimento das regiões. Foto: Arne Müseler
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10º lugar: Aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok – Tailândia. Inaugurado em 2006, ocupa cerca de 34 km² e fica a aproximadamente 30 km do centro da capital. Entre as principais companhias que operam no local estão Thai Airways International, Bangkok Airways e Thai AirAsia. Foto:
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9º lugar: Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito – Inaugurado em 1945, ocupa cerca de 36 km² e fica a aproximadamente 22 km do centro da capital Cairo. O aeroporto opera voos nacionais e internacionais para destinos na África, Europa, Ásia e América do Norte. Foto: Reprodução do site .pinterest.com/pin/
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8º lugar: Aeroporto Internacional de Xangai Pudong, na China – Inaugurado em 1999, tem cerca de 39 km² e é o principal aeroporto de Xangai. O local abriga o Shanghai Maglev, trem de alta velocidade que chega a 431 km/h em um trajeto de aproximadamente 30 km. Foto: Reprodução do site http://todosloseropuertos.blogspot.com/
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7º lugar: Aeroporto Intercontinental George Bush, nos Estados Unidos – Inaugurado em 1969, ocupa cerca de 45 km² e fica em Houston. O aeroporto opera voos nacionais e internacionais para destinos no Canadá, América do Sul, Europa, Ásia e África. Foto: Reprodução do site http://wikimapia.org/4429/pt/Aeroporto-Intercontinental-Geoge-Bush-IHA
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6º lugar: Aeroporto Internacional Washington Dulles, nos Estados Unidos – Inaugurado em 1960, tem cerca de 48 km² e fica a aproximadamente 42 km a oeste de Washington, D.C.. O aeroporto oferece voos diretos para mais de 100 destinos nacionais e internacionais, operados por diversas companhias aéreas. Foto: Joe Ravi - Wikimédia Commons
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5º lugar: Aeroporto Internacional de Orlando, nos Estados Unidos – Com cerca de 53 km², fica a aproximadamente 22 km do centro de Orlando. É um dos aeroportos mais movimentados do país, impulsionado pelo turismo, com destaque para visitantes do Walt Disney World Resort. Foto: Reprodução do site revistaembarque.com/aeroportos
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4º lugar: Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth, nos Estados Unidos – Inaugurado em 1973, tem cerca de 78 km² e fica entre Dallas e Fort Worth. O aeroporto conta com cinco terminais e se destaca pelas pistas de grande extensão, sendo um dos maiores e mais importantes hubs do país. Foto: Reprodução do site .jornaldeturismo.tur.br/aviacao/61682-dallas
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3º lugar: Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos – Inaugurado em 1995, ocupa cerca de 130 km² e possui a pista mais longa do país. Localizado em Denver, o aeroporto opera voos para mais de 130 destinos ao redor do mundo. Foto: Reprodução do site viagensbacanas.com.br
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2º lugar: Aeroporto Internacional de Pequim Daxing, na China – Inaugurado em 2019, ocupa cerca de 700 km² e fica a aproximadamente 32 km do centro de Pequim. O megaprojeto impressiona pela escala e pelo custo elevado, estimado em cerca de R$ 234 bilhões. Foto: Reprodução do site businesstraveller.com/business-travel/2019/03/06/new-beijing-daxing
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1Âº lugar: Aeroporto Internacional King Fahd, na ArÃ¡bia Saudita â?? Inaugurado em 1999, ocupa cerca de 780 kmÂ² e Ã© o maior aeroporto do mundo em Ã¡rea. Fica prÃ³ximo a Dammam, no leste do paÃs. Foto: ReproduÃ§Ã£o do site minilua.com/os-maiores-aeroportos-do-mundo
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Apesar da enorme extensão territorial, grande parte da área não é ocupada por terminais, sendo composta por zonas de segurança e reserva para expansão. O aeroporto opera voos nacionais e internacionais e funciona como um importante hub regional, conectando diferentes destinos. Foto: Imagem gerada por i.a