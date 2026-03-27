F-39 Gripen: conheça o primeiro caça supersônico produzido no Brasil

O caça tem autonomia de até duas horas e meia no ar e é dotado de sistema que permite o reabastecimento em pleno ar, capacidade que torna seu alcance operacional de resposta e defesa aérea do Brasil ainda maior, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O modelo pode enfrentar missões ar-ar, ar-mar e ar-solo diante de quaisquer condições meteorológicas. Foto: Reprodução do Instagram @saabdobrasil