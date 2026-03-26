Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Sabores de Minas: a tradição que conquista o Brasil à mesa

RF
Redação Flipar
  • O prato é feito com uma combinação de purê de feijão (tradicionalmente feijão preto) e farinha de mandioca que é usada como um agente espessante. Outros ingredientes usados no prato incluem cebola, alho, azeite de oliva, salsa e folhas de louro, conforme a descrição no guia.
    O prato é feito com uma combinação de purê de feijão (tradicionalmente feijão preto) e farinha de mandioca que é usada como um agente espessante. Outros ingredientes usados no prato incluem cebola, alho, azeite de oliva, salsa e folhas de louro, conforme a descrição no guia. Foto: DAR7 wikimedia commons
  • O prato costuma ser servido acompanhado de linguiça de porco, arroz, ovos e couve. E esse é apenas um dos exemplos da rica culinária mineira, que tem sabores apreciados por consumidores de todo o Brasil e também turistas. Veja algumas delícias de Minas Gerais que fazem sucesso.
    O prato costuma ser servido acompanhado de linguiça de porco, arroz, ovos e couve. E esse é apenas um dos exemplos da rica culinária mineira, que tem sabores apreciados por consumidores de todo o Brasil e também turistas. Veja algumas delícias de Minas Gerais que fazem sucesso. Foto: reprodução / youtube cozinha da wilza
  • Pão de queijo: feito com polvilho azedo, queijo e leite, é uma das iguarias mais conhecidas da culinária brasileira.
    Pão de queijo: feito com polvilho azedo, queijo e leite, é uma das iguarias mais conhecidas da culinária brasileira. Foto: Ac Farias - Wikimédia Commons
  • Frango com quiabo: um prato simples e saboroso, feito com frango, quiabo e temperos. Quem sabe fazer consegue retirar a baba do quiabo.
    Frango com quiabo: um prato simples e saboroso, feito com frango, quiabo e temperos. Quem sabe fazer consegue retirar a baba do quiabo. Foto: reprodução youtube
  • Feijão tropeiro: um prato completo, feito com feijão, farinha de mandioca, torresmo, linguiça e outros ingredientes.
    Feijão tropeiro: um prato completo, feito com feijão, farinha de mandioca, torresmo, linguiça e outros ingredientes. Foto: Flickr - Moe Alves
  • Vaca atolada: um prato com carne de vaca, mandioca e outros ingredientes que podem variar. É muito comum acrescentar abóbora, cenoura, batata ou chuchu.
    Vaca atolada: um prato com carne de vaca, mandioca e outros ingredientes que podem variar. É muito comum acrescentar abóbora, cenoura, batata ou chuchu. Foto: reprodução / youtube Silvana Oliveira
  • Leitão à pururuca: O processo transforma o couro borrachudo do porco em uma pele crocante e atrativa. Para isso, despeja-se óleo bem quente. O tempero leva pimenta-do-reino, coentro e louro. Usa-se vinho tinto e a decoração cai bem com pêssego.
    Leitão à pururuca: O processo transforma o couro borrachudo do porco em uma pele crocante e atrativa. Para isso, despeja-se óleo bem quente. O tempero leva pimenta-do-reino, coentro e louro. Usa-se vinho tinto e a decoração cai bem com pêssego. Foto: Divulgação Melhores Receitas
  • A comida mineira também é bastante conhecida por suas sobremesas tradicionais. E hoje em dia a onda diet faz com quem haja versões sem acréscimo de açúcar nos doces. Mas a tradição é com açúcar mesmo.
    A comida mineira também é bastante conhecida por suas sobremesas tradicionais. E hoje em dia a onda diet faz com quem haja versões sem acréscimo de açúcar nos doces. Mas a tradição é com açúcar mesmo. Foto: wikimedia commons ????
  • Doce de Leite: uma sobremesa clássica de Minas Gerais, feita cozinhando leite com açúcar até atingir uma consistência cremosa.
    Doce de Leite: uma sobremesa clássica de Minas Gerais, feita cozinhando leite com açúcar até atingir uma consistência cremosa. Foto: Divulgação/TasteAtlas
  • Goiabada: a receita tradicional leva basicamente goiaba e aÃ§Ãºcar. A fruta Ã© cozida atÃ© atingir uma consistÃªncia espessa e adquirir um sabor acentuado e doce.
    Goiabada: a receita tradicional leva basicamente goiaba e aÃ§Ãºcar. A fruta Ã© cozida atÃ© atingir uma consistÃªncia espessa e adquirir um sabor acentuado e doce. Foto: wikimedia commons voton
  • Bolo de fubá: um bolo feito com fubá, leite, açúcar e outros ingredientes. É muito tradicional no
    Bolo de fubá: um bolo feito com fubá, leite, açúcar e outros ingredientes. É muito tradicional no "café da tarde" dos mineiros. Foto: wikimedia commons Wilfredor
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay