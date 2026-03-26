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Sabores de Minas: a tradição que conquista o Brasil à mesa
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O prato é feito com uma combinação de purê de feijão (tradicionalmente feijão preto) e farinha de mandioca que é usada como um agente espessante. Outros ingredientes usados no prato incluem cebola, alho, azeite de oliva, salsa e folhas de louro, conforme a descrição no guia. Foto: DAR7 wikimedia commons
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O prato costuma ser servido acompanhado de linguiça de porco, arroz, ovos e couve. E esse é apenas um dos exemplos da rica culinária mineira, que tem sabores apreciados por consumidores de todo o Brasil e também turistas. Veja algumas delícias de Minas Gerais que fazem sucesso. Foto: reprodução / youtube cozinha da wilza
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Pão de queijo: feito com polvilho azedo, queijo e leite, é uma das iguarias mais conhecidas da culinária brasileira. Foto: Ac Farias - Wikimédia Commons
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Frango com quiabo: um prato simples e saboroso, feito com frango, quiabo e temperos. Quem sabe fazer consegue retirar a baba do quiabo. Foto: reprodução youtube
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Feijão tropeiro: um prato completo, feito com feijão, farinha de mandioca, torresmo, linguiça e outros ingredientes. Foto: Flickr - Moe Alves
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Vaca atolada: um prato com carne de vaca, mandioca e outros ingredientes que podem variar. É muito comum acrescentar abóbora, cenoura, batata ou chuchu. Foto: reprodução / youtube Silvana Oliveira
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Leitão à pururuca: O processo transforma o couro borrachudo do porco em uma pele crocante e atrativa. Para isso, despeja-se óleo bem quente. O tempero leva pimenta-do-reino, coentro e louro. Usa-se vinho tinto e a decoração cai bem com pêssego. Foto: Divulgação Melhores Receitas
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A comida mineira também é bastante conhecida por suas sobremesas tradicionais. E hoje em dia a onda diet faz com quem haja versões sem acréscimo de açúcar nos doces. Mas a tradição é com açúcar mesmo. Foto: wikimedia commons ????
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Doce de Leite: uma sobremesa clássica de Minas Gerais, feita cozinhando leite com açúcar até atingir uma consistência cremosa. Foto: Divulgação/TasteAtlas
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Goiabada: a receita tradicional leva basicamente goiaba e aÃ§Ãºcar. A fruta Ã© cozida atÃ© atingir uma consistÃªncia espessa e adquirir um sabor acentuado e doce. Foto: wikimedia commons voton
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Bolo de fubá: um bolo feito com fubá, leite, açúcar e outros ingredientes. É muito tradicional no "café da tarde" dos mineiros. Foto: wikimedia commons Wilfredor