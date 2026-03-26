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Terra submersa na Oceania pode ter abrigado até 500 mil pessoas
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O estudo sugere que há cerca de 70 mil anos essa imensa massa de terra subaquática pode ter abrigado uma população de até meio milhão de habitantes. Foto: Mike Lehmann/Wikimedia Commons
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Essa espécie de civilização perdida, uma “Atlântida australiana”, compunha continente maior do passado geológico da terra (paleocontinente) de nome Sahul. Foto: Carley Rosengreen / Universidade Griffith
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No Sahul, a extensa terra hoje submersa se ligava aos territórios que hoje referem-se a Austrália, Tasmânia e Nova Guiné. Foto: Kanguole/Wikimédia Commons
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De acordo com os pesquisadores, essa massa terrestre também ligava as porções australianas de Kimberley e Arnhem Land, hoje separadas por uma baía oceânica. Foto: Quaternary Science Reviews/Divulgação
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Essa extensa paisagem repousa atualmente a mais de 100 metros abaixo do nível do mar. A elevação do nível da água, decorrente da última era glacial, encobriu cerca de 50% da plataforma, mudando drasticamente o perfil da região. Foto: Makri27/Pixabay
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O cálculo dos pesquisadores aponta para o desaparecimento sob as águas de cerca de 100 mil km² de terra em um período de 400 anos. Foto: Unsplash/CC0 Public Domain
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Por meio de modelos demográficos, os pesquisadores concluíram que essa plataforma submersa pode ter abrigado populações entre 50 mil e 500 mil pessoas em momentos variados. Foto: Reprodução de vídeo twitter @olhardigital
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Os estudos concluíram que a extensa terra submersa na costa australiana possuía características propícias para o desenvolvimento de vida humana. Foto: Estação Espacial Internacional/Divulgação
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Entre as condições adequadas estavam lagos de água doce e paisagens favoráveis para servir de abrigo. Foto: Geoscience Australia/Divulgação
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As revelações feitas a partir das pesquisas aumentaram o interesse arqueológico na região, especialmente para entender o estilo de vida daquela época. Foto: Atlântida australiana - Divulgação
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Publicações voltadas para descobertas científicas apelidaram o território submerso de “Atlântida australiana” em referência à famosa lenda da civilização perdida. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Escritos do filósofo Platão, no século IV a.C., mencionavam civilização lendária de grande desenvolvimento tecnológico, econômico e militar que teria habitado uma ilha próxima à Península Ibérica. Foto: Reflex Reaction/Wikimedia Commons
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Segundo a lenda, Atlântida, que não tem existência amparada em evidências, teria sido engolida pelo oceano após um terremoto. Foto: George Grie/Wikimedia Commons
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