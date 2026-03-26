Celebridades e TV
Jovens atores que deixaram Hollywood e seguiram longe dos holofotes
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Mara Wilson — Ficou conhecida ainda criança por filmes como Matilda e Uma Babá Quase Perfeita. Após a morte da mãe, se afastou das telas e decidiu não seguir carreira no cinema na vida adulta. Foto: Reprodução/Matilda
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Nascida em 24/07/1987 nos Estados Unidos, hoje atua principalmente como escritora e dubladora. Escreve para alguns jornais e revistas, além de ser ativista nas causas de pessoas que se relacionam com outras do mesmo gênero. Foto: Reprodução/@marawilson
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Angus T. Jones — Ganhou fama ainda jovem ao interpretar Jake na série Two and a Half Men, onde permaneceu por cerca de uma década como um dos personagens centrais. Foto: Reprodução / Warner Bros.
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Após deixar o programa, se afastou da atuação e da exposição pública, passando a se dedicar a projetos pessoais, incluindo iniciativas empresariais e períodos voltados à vida religiosa. Foto: Instagram/Reprodução
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Jake Lloyd — Ficou conhecido ainda criança ao interpretar Anakin Skywalker em Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma, papel que trouxe grande exposição e críticas. Foto: Divulgação
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Após se afastar da atuação, enfrentou problemas pessoais e de saúde mental, passando por episódios que o levaram a tratamento especializado e a uma vida longe dos holofotes. Foto: Luigi Novi - Wikimédia Commons
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Amber Scott — Interpretou Maggie Banning no filme Hook – A Volta do Capitão Gancho, dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Robin Williams. Foto: Divulgação
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Após a participação, não deu continuidade à carreira como atriz e permaneceu afastada da mídia por anos, voltando a se envolver com o audiovisual apenas de forma pontual, como em um curta produzido décadas depois. Foto: Divulgação
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Tami Stronach — Ficou conhecida por interpretar a Imperatriz Infantil em A História Sem Fim, papel marcante apesar do pouco tempo em cena. Foto: Divulgação
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Após o filme, optou por não seguir carreira em Hollywood e se dedicou à dança, tornando-se bailarina e professora, com projetos artísticos próprios em Nova York. Foto: Reprodução/Instgram
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Jeff Cohen — Ficou conhecido ao interpretar Chunk no filme Os Goonies, um dos personagens mais marcantes do clássico dos anos 1980. Foto: Divulgação
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Após deixar a atuação, seguiu carreira fora do cinema, formou-se em Direito e tornou-se advogado, fundando uma empresa voltada ao setor de entretenimento. Foto: Youtube Canal People
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Carrie Henn — Ficou conhecida por interpretar Newt no filme Aliens – O Resgate, dirigido por James Cameron, ao lado de Sigourney Weaver. Foto: - Divulgação
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Após o sucesso, não seguiu carreira no cinema e optou por focar nos estudos, tornando-se professora e mantendo uma vida discreta, longe dos holofotes. Foto: Reprodução/Instagram
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Danny Lloyd — Ficou conhecido ainda criança ao interpretar Danny Torrance em O Iluminado, clássico dirigido por Stanley Kubrick. Foto: Divulgação
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Após a experiência, não seguiu carreira no cinema e optou por uma vida fora dos holofotes, tornando-se professor de biologia, com uma participação pontual em Doutor Sono, que tem relação com a história original de "O Iluminado". Foto: Super Festivals from Ft. Lauderdale, USA - Wikimédia Commons
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Peter Ostrum — Ficou conhecido ao interpretar Charlie Bucket em A Fantástica Fábrica de Chocolate, único papel de sua carreira no cinema. Foto: Divulgação
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Após o filme, optou por não seguir como ator, cursou faculdade e se tornou veterinário, mantendo uma vida discreta e longe dos holofotes, com participações pontuais em projetos sobre o clássico. Foto: Gage Skidmore - Wikimédia Commons