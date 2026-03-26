Marcas que viraram sinônimo de produto: algumas entraram até no dicionário

Maizena — Marca de amido de milho bastante difundida no Brasil. No uso cotidiano, “maisena” (com S) costuma ser empregada como sinônimo do produto. Vale a ressalva: o termo já existia antes da marca, ligado ao milho (“maize”), e a grafia com Z foi adotada comercialmente. Mesmo quando o produto é de outra fabricante, muita gente acaba usando o nome da marca, já que a pronúncia é a mesma Foto: Maizena - Marcas que viraram nome - Divulgação