Patagônia: entre paisagens deslumbrantes e histórias que desafiam limites

Em maio de 2025, um brasileiro viveu momentos dramáticos ao se perder na Patagônia. O programador Thiago Crevelloni, de Curitiba, caminhou cerca de 24 quilômetros sob frio intenso e com a visão comprometida após enfrentar uma forte nevasca. Mesmo desorientado e em risco de hipotermia, ele seguiu em busca de ajuda, enfrentando horas de caminhada em condições extremas até ser encontrado. Foto: Montagem/Arquivo Pessoal/Polícia de Santa Cruz