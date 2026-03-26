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Patagônia: entre paisagens deslumbrantes e histórias que desafiam limites

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Redação Flipar
  • Ela é dividida em duas partes principais: a Patagônia Argentina (a leste dos Andes) e a Patagônia Chilena (a oeste dos Andes).
    Ela é dividida em duas partes principais: a Patagônia Argentina (a leste dos Andes) e a Patagônia Chilena (a oeste dos Andes). Foto: Wikimedia Commons/Sue Ellen ARK
  • Na Argentina, a Patagônia é composta por cinco províncias principais: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego (foto).
    Na Argentina, a Patagônia é composta por cinco províncias principais: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego (foto). Foto: Andrew Shiva/Wikipedia/CC BY-SA 4.0
  • Já no Chile, compreende principalmente as regiões de Aysén e Magalhães (foto).
    Já no Chile, compreende principalmente as regiões de Aysén e Magalhães (foto). Foto: Wikimedia Commons/Emilia Hölck
  • As paisagens patagônicas variam de estepes áridas e planícies onduladas a florestas densas, montanhas nevadas, lagos glaciais e fiordes profundos.
    As paisagens patagônicas variam de estepes áridas e planícies onduladas a florestas densas, montanhas nevadas, lagos glaciais e fiordes profundos. Foto: Sofia Cristina Córdova Valladares/Pixabay
  • Entre os destinos mais famosos da Patagônia estão o Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, conhecido por suas formações rochosas espetaculares.
    Entre os destinos mais famosos da Patagônia estão o Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, conhecido por suas formações rochosas espetaculares. Foto: Flickr Anastassia Golitsyna
  • O Parque Nacional Los Glaciares, na Argentina, é onde está o icônico Glaciar Perito Moreno, uma das poucas geleiras no mundo que ainda está em avanço.
    O Parque Nacional Los Glaciares, na Argentina, é onde está o icônico Glaciar Perito Moreno, uma das poucas geleiras no mundo que ainda está em avanço. Foto: Milena W/Pixabay
  • A região também abriga o Monte Fitz Roy, frequentemente coberto por neblina; um ícone para alpinistas e fotógrafos.
    A região também abriga o Monte Fitz Roy, frequentemente coberto por neblina; um ícone para alpinistas e fotógrafos. Foto: Prissantenbär/Wikimédia Commons
  • Historicamente, a Patagônia foi habitada por povos indígenas como os tehuelches (foto), mapuches e yámanas, que desenvolveram culturas adaptadas ao ambiente inóspito.
    Historicamente, a Patagônia foi habitada por povos indígenas como os tehuelches (foto), mapuches e yámanas, que desenvolveram culturas adaptadas ao ambiente inóspito. Foto: Domínio Público
  • Hoje, a Patagônia é um destino para aventuras ao ar livre, como trekking, montanhismo, observação de vida selvagem e cruzeiros pelos fiordes.
    Hoje, a Patagônia é um destino para aventuras ao ar livre, como trekking, montanhismo, observação de vida selvagem e cruzeiros pelos fiordes. Foto: Reprodução Redes Sociais
  • Em maio de 2025, um brasileiro viveu momentos dramáticos ao se perder na Patagônia. O programador Thiago Crevelloni, de Curitiba, caminhou cerca de 24 quilômetros sob frio intenso e com a visão comprometida após enfrentar uma forte nevasca. Mesmo desorientado e em risco de hipotermia, ele seguiu em busca de ajuda, enfrentando horas de caminhada em condições extremas até ser encontrado.
    Em maio de 2025, um brasileiro viveu momentos dramáticos ao se perder na Patagônia. O programador Thiago Crevelloni, de Curitiba, caminhou cerca de 24 quilômetros sob frio intenso e com a visão comprometida após enfrentar uma forte nevasca. Mesmo desorientado e em risco de hipotermia, ele seguiu em busca de ajuda, enfrentando horas de caminhada em condições extremas até ser encontrado. Foto: Montagem/Arquivo Pessoal/Polícia de Santa Cruz
  • O resgate aconteceu após uma operação policial ser acionada, localizando o brasileiro já debilitado pelo frio. Thiago recebeu atendimento e conseguiu se recuperar, transformando o episódio em uma história de sobrevivência. O caso chamou atenção para os perigos de regiões isoladas e reforça a importância de preparo ao viajar por áreas remotas.
    O resgate aconteceu após uma operação policial ser acionada, localizando o brasileiro já debilitado pelo frio. Thiago recebeu atendimento e conseguiu se recuperar, transformando o episódio em uma história de sobrevivência. O caso chamou atenção para os perigos de regiões isoladas e reforça a importância de preparo ao viajar por áreas remotas. Foto: Divulgação/Polícia de Santa Cruz
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