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Diversão na gangorra: um clássico de praças e parques infantis

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Redação Flipar
  • Povos ancestrais já exploravam o princípio da alavanca, criando tábuas equilibradas sobre suportes. Esses primeiros modelos rústicos combinavam diversão com o desenvolvimento de equilíbrio e coordenação.
    Povos ancestrais já exploravam o princípio da alavanca, criando tábuas equilibradas sobre suportes. Esses primeiros modelos rústicos combinavam diversão com o desenvolvimento de equilíbrio e coordenação. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Na Europa medieval, crianças brincavam com tábuas apoiadas em troncos, precursora da gangorra moderna. Com o tempo, ela se espalhou pelas aldeias como parte das diversões comunitárias.
    Na Europa medieval, crianças brincavam com tábuas apoiadas em troncos, precursora da gangorra moderna. Com o tempo, ela se espalhou pelas aldeias como parte das diversões comunitárias. Foto: Reprodução do Flickr Angie Chang
  • A Revolução Industrial favoreceu a construção de gangorras mais duráveis, com metal e madeira tratada. Parques públicos do século XIX passaram a inserir o brinquedo nas áreas de lazer urbanas.
    A Revolução Industrial favoreceu a construção de gangorras mais duráveis, com metal e madeira tratada. Parques públicos do século XIX passaram a inserir o brinquedo nas áreas de lazer urbanas. Foto: Reprodução do Flickr Marcos Souza
  • As gangorras normalmente são feitas de madeira, metal ou plástico resistente, materiais capazes de suportar peso e uso contínuo. Em parques públicos, é comum a combinação de estrutura metálica com assentos de plástico ou madeira tratada, visando durabilidade e segurança.
    As gangorras normalmente são feitas de madeira, metal ou plástico resistente, materiais capazes de suportar peso e uso contínuo. Em parques públicos, é comum a combinação de estrutura metálica com assentos de plástico ou madeira tratada, visando durabilidade e segurança. Foto: Reprodução do Flickr Gisele Maciel
  • No litoral paranaense, especialmente em Paranaguá, a gangorra recebe o apelido de catita entre moradores. Esses nomes populares refletem a diversidade cultural e linguística do país.
    No litoral paranaense, especialmente em Paranaguá, a gangorra recebe o apelido de catita entre moradores. Esses nomes populares refletem a diversidade cultural e linguística do país. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Em Portugal e em outras partes da lusofonia, o brinquedo é frequentemente chamado de balancé. Lá também se usa “sobe-e-desce” para descrever a ação de subir e descer alternadamente.
    Em Portugal e em outras partes da lusofonia, o brinquedo é frequentemente chamado de balancé. Lá também se usa “sobe-e-desce” para descrever a ação de subir e descer alternadamente. Foto: Roberto Picco de Sacile/Wikimédia Commons
  • Na Espanha e na América Hispânica, o nome tradicional é sube y baja, que descreve precisamente o movimento. Esse termo é amplamente utilizado em parques infantis e praças.
    Na Espanha e na América Hispânica, o nome tradicional é sube y baja, que descreve precisamente o movimento. Esse termo é amplamente utilizado em parques infantis e praças. Foto: Reprodução do Flickr Fabio Alvarado
  • Nos Estados Unidos e no Canadá, o brinquedo é conhecido como teeter-totter em muitas regiões. A expressão imita o som e o balancear instável da tábua no fulcro.
    Nos Estados Unidos e no Canadá, o brinquedo é conhecido como teeter-totter em muitas regiões. A expressão imita o som e o balancear instável da tábua no fulcro. Foto: Reprodução do Flickr Ewan Edwards
  • Em outras partes dos Estados Unidos, especialmente no sul, o termo see-saw é comum entre crianças e adultos. Esse nome vem do inglês tradicional e está presente em livros e canções infantis.
    Em outras partes dos Estados Unidos, especialmente no sul, o termo see-saw é comum entre crianças e adultos. Esse nome vem do inglês tradicional e está presente em livros e canções infantis. Foto: Reprodução do Flickr Erica
  • No inglês britânico, see-saw é a forma mais usada para descrever esse balanço de duas pessoas. A palavra foi registrada desde o século XVII, associada a movimentos alternativos.
    No inglês britânico, see-saw é a forma mais usada para descrever esse balanço de duas pessoas. A palavra foi registrada desde o século XVII, associada a movimentos alternativos. Foto: Matt Lemke/Wikimédia Commons
  • Na França, o brinquedo recebe o nome de bascule, ligado ao verbo “basculer”, que significa inclinar-se. Esse termo também é usado em contextos mecânicos, ligando linguagem e função.
    Na França, o brinquedo recebe o nome de bascule, ligado ao verbo “basculer”, que significa inclinar-se. Esse termo também é usado em contextos mecânicos, ligando linguagem e função. Foto: Jean Housen/Wikimédia Commons
  • Na ItÃ¡lia, o brinquedo Ã© conhecido como altalena a bilico ou simplesmente bilico, enfatizando o aspecto de equilÃ­brio. Cada nome europeu carrega nuances linguÃ­sticas que descrevem o ato de oscilar.
    Na ItÃ¡lia, o brinquedo Ã© conhecido como altalena a bilico ou simplesmente bilico, enfatizando o aspecto de equilÃ­brio. Cada nome europeu carrega nuances linguÃ­sticas que descrevem o ato de oscilar. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Flickr Derek K. Miller
  • Independentemente do nome — gangorra, zanga-burrinho, catita, balancé, teeter-totter ou see-saw — esse brinquedo celebra a alegria infantil.
    Independentemente do nome — gangorra, zanga-burrinho, catita, balancé, teeter-totter ou see-saw — esse brinquedo celebra a alegria infantil. Foto: Reprodução do Flickr themacattack
  • Ele simboliza equilíbrio, cooperação e a diversão simples que une crianças de diferentes culturas.
    Ele simboliza equilíbrio, cooperação e a diversão simples que une crianças de diferentes culturas. Foto: Reprodução do Flickr chadsellers
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