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Reviravoltas surpreendentes: filmes que se destacam pelos plot twists
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Amnésia (2000): este thriller psicológico, dirigido por Christopher Nolan, gira em torno de Leonard Shelby (Guy Pearce), um homem com perda de memória recente devido a um trauma. Leonard está em uma busca obsessiva para descobrir quem matou sua esposa, mas sua condição faz com que ele confunda pistas e suspeitos. A narrativa é contada de forma não linear, o que reflete a confusão e a complexidade da mente de Leonard. O filme explora temas como a verdade, a percepção e a natureza da memória, mant Foto: Divulgação
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Clube da Luta (1999): dirigido por David Fincher e baseado no livro de Chuck Palahniuk, o filme segue Jack (Edward Norton), um narrador desiludido, cuja vida é transformada após conhecer Tyler Durden (Brad Pitt). Juntos, eles formam um clube secreto onde os homens podem expressar sua frustração e raiva por meio de lutas físicas. A dinâmica entre os personagens principais e os eventos que se desenrolam desafiam as percepções do espectador sobre o que é real e o que não é, criando uma experiência Foto: Divulgação
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Garota Exemplar (2014): também dirigido por David Fincher e baseado no romance de Gillian Flynn, o filme é um thriller psicológico sobre o desaparecimento de Amy Dunne (Rosamund Pike) e as suspeitas que recaem sobre seu marido, Nick (Ben Affleck). Enquanto a mídia e a polícia investigam o caso, o filme explora as complexidades do casamento e as percepções públicas sobre as relações. A trama se desenrola através de múltiplos pontos de vista e flashbacks, oferecendo uma visão intrigante e multifac Foto: Divulgação
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O Sexto Sentido (1999): dirigido por M. Night Shyamalan, o filme é um thriller psicológico que segue Malcolm Crowe (Bruce Willis), um psicólogo infantil que tenta ajudar um jovem garoto chamado Cole (Haley Joel Osment). Cole afirma ver e se comunicar com espíritos de pessoas mortas, uma habilidade que o assombra e o isola. À medida que Malcolm trabalha com Cole, ele descobre segredos perturbadores e lida com suas próprias questões pessoais. O filme é conhecido por sua atmosfera tensa e pela revi Foto: Divulgação
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Psicose (1960): eis um clássico do cinema mundial. Dirigido por Alfred Hitchcock, é um suspense psicológico centrado em Marion Crane (Janet Leigh), que rouba uma grande quantia de dinheiro e foge para um motel isolado. No motel, ela encontra o enigmático proprietário, Norman Bates (Anthony Perkins), e sua mãe dominadora. Hitchcock usa uma combinação de suspense psicológico e tensão visual para criar uma experiência cinematográfica marcante, culminando em uma série de reviravoltas que mudam compl Foto: Reprodução
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Seven (1995): terceiro filme de David Fincher na lista, o filme é um thriller policial que segue dois detetives, William Somerset (Morgan Freeman) e David Mills (Brad Pitt), que investigam uma série de assassinatos baseados nos sete pecados capitais. À medida que o caso avança, eles descobrem que os crimes são parte de um plano mais elaborado e perturbador. A narrativa intensa e os personagens complexos mantêm o público engajado, enquanto a trama se desenrola de forma surpreendente e impactante. Foto: Divulgação
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Ilha do Medo (2010): dirigido por Martin Scorsese, o filme é baseado no livro "Pacient 67", de Dennis Lehane. A história segue Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio), um detetive federal que investiga o desaparecimento de uma paciente em um hospital psiquiátrico localizado em uma ilha isolada. Enquanto Teddy explora o hospital e entrevista os pacientes e funcionários, ele começa a descobrir segredos perturbadores sobre o local e a questionar sua própria sanidade. O filme combina suspense com uma expl Foto: reprodução
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Parasita (2019): eis o primeiro filme vencedor do Oscar de melhor filme (em 2020) da lista. Dirigido por Bong Joon-ho, é um drama sul-coreano que segue a família Kim, que luta para melhorar sua situação financeira. Quando eles se infiltram na rica família Park, assumindo empregos como empregados, começam a explorar e manipular a situação para seu próprio benefício. O filme mistura comédia, drama e suspense para oferecer uma crítica social perspicaz sobre a desigualdade de classe e as complexidad Foto: Divulgação
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O Grande Truque (2006): segundo filme de Christopher Nolan na lista. É um suspense que explora a rivalidade entre dois mágicos do século XIX, Robert Angier (Hugh Jackman) e Alfred Borden (Christian Bale). A trama se centra em sua competição para criar o truque de mágica perfeito, levando a um ciclo de vingança e engano. Com uma narrativa intrigante e um final surpreendente, o filme oferece uma exploração fascinante dos limites do talento e da obsessão. Foto: Divulgação
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A Chegada (2016): dirigido por Denis Villeneuve, é um drama de ficção científica que segue a linguista Louise Banks (Amy Adams), que é chamada para ajudar a decifrar a linguagem de visitantes alienígenas que chegaram à Terra. Enquanto ela trabalha para entender a comunicação dos extraterrestres, ela enfrenta desafios emocionais e éticos relacionados ao contato interplanetário. A narrativa não linear e a abordagem filosófica criam uma experiência de visualização envolvente e reflexiva. Foto: Divulgação
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Jogos Mortais (2004): dirigido por James Wan, é um filme de terror psicológico onde pessoas encontram desafios aterrorizantes para sobreviver. Dispositivos de torturas e tomada de decisões extremas ditam o ritmo do enredo. O filme explora temas de moralidade, sobrevivência e justiça, com uma narrativa que se desenvolve em um ritmo tenso e intrigante, levando a uma conclusão impactante e surpreendente. Foto: Reprodução/ Jogos Mortais
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Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980): uma das maiores reviravoltas da história do cinema. Quem nunca ouviu a frase "I am your father" (Eu sou o seu pai)? A segunda parte da trilogia original de Star Wars é conhecida por seu desenvolvimento de personagens, momentos emocionantes e a famosa revelação que muda o curso da saga. A mistura de aventura, drama e efeitos visuais revolucionários solidifica seu status como um clássico do cinema. Foto: Divulgação
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Beleza Americana (1999): drama dirigido por Sam Mendes. Após um despertar pessoal, um homem decide mudar drasticamente sua vida e buscar a felicidade, desafiando normas sociais e familiares. O filme é uma crítica ácida da vida suburbana americana, abordando temas como identidade, conformismo e o desejo de liberdade. Com performances intensas e um roteiro afiado, oferece uma visão provocadora e reflexiva sobre a busca pela realização pessoal. Foto: Divulgação
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Cidadão Kane (1941): dirigido e estrelado por Orson Welles, é um dos filmes para a história. Narra a vida de Charles Foster Kane, um magnata da mídia cuja morte é marcada por um enigma sobre a última palavra que ele pronunciou. O filme é contado através de uma série de flashbacks, enquanto jornalistas investigam o significado de "Rosebud", a palavra final de Kane. A obra é amplamente considerada uma das mais influentes da história do cinema. Foto: Divulgação
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Sete Vidas (2008): dirigido por Gabriele Muccino, é um drama que segue Ben Thomas (Will Smith), um agente fiscal que, após uma tragédia pessoal, decide mudar a vida de sete pessoas para compensar seus próprios erros e encontrar redenção. A história revela gradualmente o motivo por trás das ações de Ben e as conexões emocionais que ele estabelece com as pessoas que ajuda. Foto: Divulgação
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À Espera de um Milagre (1999): dirigido por Frank Darabont, é um drama baseado na obra de Stephen King que se passa na década de 1930 em uma prisão. A história segue Paul Edgecomb (Tom Hanks), um guarda do corredor da morte, que se depara com John Coffey (Michael Clarke Duncan), um prisioneiro condenado por um crime horrendo. No entanto, Coffey revela ter habilidades sobrenaturais e uma natureza gentil, desafiando as percepções de Edgecomb sobre justiça e humanidade. Foto: Divulgação
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Um Sonho de Liberdade (1994): dirigido por Frank Darabont e também baseado em conto de Stephen King. É um drama sobre a vida na prisão e a amizade. O filme segue Andy Dufresne (Tim Robbins), um banqueiro condenado a duas prisões perpétuas por um crime que não cometeu. Enquanto enfrenta as adversidades da vida prisional, ele forma uma amizade com Red (Morgan Freeman), um prisioneiro de longa data. Andy usa sua inteligência e habilidades para transformar a prisão e ajudar seus companheiros, enquan Foto: Divulgação
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Efeito Borboleta (2004): dirigido por Eric Bress e J. Mackye Gruber, é um thriller de ficção científica e tem Evan Treborn (Ashton Kutcher) como personagem principal. Ele é um jovem que descobre a capacidade de viajar no tempo e alterar eventos passados de sua vida. Conforme ele tenta corrigir erros e traumas que afetaram sua infância e adolescência, ele percebe que suas mudanças têm consequências imprevisíveis e muitas vezes desastrosas. Foto: Divulgação
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Código de Conduta (2009): dirigido por F. Gary Gray, é um suspense de ação que gira em torno de Clyde Shelton (Gerard Butler), um homem que busca vingança depois que o sistema de justiça falha ao punir os responsáveis pela morte de sua família. Shelton, um ex-agente do FBI, planeja um elaborado esquema para se vingar dos envolvidos e expor a corrupção no sistema legal. O filme combina elementos de suspense e ação, explorando temas de justiça, moralidade e o impacto do sistema legal na vida dos i Foto: Divulgação
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