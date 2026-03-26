Galeria
Praça ‘mais bela do Rio Grande do Sul’ tem mais de 200 esculturas em árvores esculpidas por jardineiro de quase 90 anos
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A história das esculturas vegetais de Victor Graeff começou em 1989, quando o agricultor Fredolino Selmiro Schmidt, conhecido como "Seu Mírio", sugeriu dar formas artísticas aos ciprestes da praça central da cidade. Foto: Reprodução @toninaestrada
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Sem dispor de ferramentas tecnológicas ou moldes, ele utilizou apenas sua imaginação e tesouras manuais para esculpir ciprestes — nome dado a uma grande variedade de espécies de coníferas —, começando com as figuras de uma águia e um leão. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Victor Graeff
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Com o passar dos anos, o trabalho artesanal se expandiu e transformou a Praça Tancredo Neves em um verdadeiro museu a céu aberto, reunindo mais de 200 esculturas que garantiram ao município o título de "Mais Bela Praça do Estado". Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Victor Graeff
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O trabalho de Seu Mírio exigiu esforço e paciência: algumas figuras levaram mais de uma década para atingir o formato ideal, respeitando o ritmo biológico das árvores. Foto: Panoramio - Larissa Fraga
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Seu Mírio é natural da região rural e começou a cuidar da praça logo após sua inauguração, em 1982. As poucas referências que tinha vinham de imagens de jardins europeus vistas em jornais e revistas. Foto: Panoramio - Larissa Fraga
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Mesmo após passar 15 anos "aposentado", ele retornou ao trabalho aos 86 anos e passou a transmitir o ofício a aprendizes locais, incentivado por seu neto, Lairton Koeche, que em 2021 era o prefeito da cidade. Foto: Reprodução @toninaestrada
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A fama das esculturas fez muita gente compará-las com o filme "Edward Mãos de Tesoura", lançado em 1991 e protagonizado por Johnny Depp, o que ajudou a atrair ainda mais visitantes. Foto: Reproduc?a?o
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Além do espetáculo visual das esculturas, a cidade de Victor Graeff preserva uma forte herança alemã, refletida na organização urbana impecável e na gastronomia típica regional. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Victor Graeff
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O Festival Nacional da Cuca com Linguiça, realizado anualmente, é o ápice do calendário local, celebrando a cultura dos colonizadores com mesas fartas e danças folclóricas. Foto: Reprodução
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O turismo local também inclui o Caminho das Topiarias, Flores e Aromas, roteiro que visita propriedades rurais próximas. Outros pontos de interesse são o Museu Municipal de Victor Graeff e a Casa do Artesão de Victor Graeff. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura de Victor Graeff
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Com cerca de 2,7 mil habitantes e localizada a cerca de 264 km de Porto Alegre, Victor Graeff virou exemplo de como o trabalho persistente de uma única pessoa pode transformar a identidade de uma cidade inteira. Foto: Reproduc?a?o/RBS TV