Estilo de Vida
Sedentarismo: um mal que afeta mais da metade da população brasileira
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Entre os indivíduos que são adeptos da prática, 22% se exercitam diariamente, 13% no mínimo três vezes durante a semana e 8% pelo menos duas vezes semanais Foto: Imagem Freepik
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O levantamento foi realizado em todos os estados do país, ouvindo 2.021 pessoas acima de 16 anos. Foto: - Governo Federal
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72% dos entrevistados que são ativos fisicamente não apresentaram problemas de saúde, nos últimos 12 meses Foto: Imagem Freepik
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42% das pessoas sedentárias relataram ter passado por algum problema de saúde em 2022 Foto: Imagens Freepik
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As pessoas que não são ativas fisicamente têm uma tendência a ganho de peso descontrolado, aumentando as taxas de gordura na corrente sanguínea e podendo levar à elevação da pressão arterial Foto: Feen - wikimedia commons
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A recomendação da OMS para a realização de atividade física indica sessões de exercício por pelo menos 30 minutos por dia de intensidade moderada, ou 20 minutos de intensidade vigorosa, 3 vezes por semana Foto: Pixabay
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Em um estilo de vida considerado saudável, a prática de atividade física regular é essencial, pois controla a taxa de colesterol ruim (LDL) e aumenta o colesterol bom (HDL). Assim, promove uma diminuição de riscos de doenças cardiovasculares como infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e hipertensão Foto: Imagem Freepik
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Reduz também o risco de diabetes. Afinal, os exercícios físicos estão atrelados à injeção de insulina. Ou seja, auxilia na manutenção da taxa de glicose no sangue, a um nível normal Foto: ciancak_1690 - Flickr
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Minimiza o risco do desenvolvimento de diversos tipos de câncer, especialmente os que são ligados à alimentação Foto: Divulgação / Heinz
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No caso de pessoas que apresentam transtorno alimentar, a atividade física tem como ponto central o aspecto psicológico, já que o intuito é melhorar a autoestima e atenuar questões que possam levar à depressão. Foto: Divulgação/Gov PE
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O exercício físico ajuda na diminuição do percentual de gordura e da circunferência abdominal. E, por outro lado, também auxilia nos casos de pacientes com anorexia nervosa, que precisam ganhar massa corporal. Foto: Imagens Freepik
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A respeito das crianças, a atividade física permite uma maior interação social entre elas, além da prevenção de quadros de obesidade infantil Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
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No contexto das pessoas da terceira idade, os exercícios físicos auxiliam também para o crescimento da autoestima. Desse modo, os idosos se sentem mais fortes, ativos e com mais disposição ao longo do dia Foto: Imagem Freepik
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Nessa faixa acima dos 65 anos, quem é ativo fisicamente corre menos risco do surgimento de um problema comum: o Alzheimer Foto: Imagem Freepik
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Além disso, as atividades físicas possuem função primordial no tratamento e controle de problemas articulares. As atividades de fortalecimento muscular e alongamento são fundamentais para manutenção do equilíbrio e a proteção das articulações. Foto: Pexels por Pixabay
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A ligação entre trabalho e qualidade de vida também foi tratada no levantamento do Sesi. Em tal cenário, 94% dos entrevistados concordaram que um profissional com a saúde física e mental em dia é mais produtivo no seu trabalho Foto: Imagem Freepik
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O estudo inclusive apontou que 12% dos entrevistados criaram o hábito de agendar consultas frequentes com psicólogo. Foto: Youtube/ Janela da Alma Psicanalise
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Segundo 88% deles, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social Foto: Reprodução/Freepik
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Com relação a ambientes saudáveis para o trabalho, 66% dos empregados disseram que as empresas em que trabalham estabelecem limites de horas de trabalho ou número de turnos e 55% permitem flexibilidade e pausas para descanso ou prática de exercícios Foto: Imagem Freepik
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Por sinal, 49% dos entrevistados afirmam que têm estrutura para prevenir violência, assédio e discriminação, ambiente livre do fumo e política de jornada de trabalho flexível, como home office Foto: Imagem Freepik
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Essencialmente, há dois tipos de atividades físicas: os exercícios aeróbicos e os anaeróbicos. O primeiro se caracteriza por práticas de longa duração e baixa intensidade, como caminhadas e natação Foto: Chase Kinney/Unsplash
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Em contrapartida, os exercícios anaeróbicos são os de curta duração e alta intensidade, como a musculação, por exemplo, que é concentrado no ganho de massa muscular Foto: Imagem de karabulakastan por Pixabay
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A academia e outros espaços como o "crossfit", juntam as duas categorias para planejar um trabalhar completo e dinâmico Foto: Imagem de Luciana Ottoni Lu Ottoni por Pixabay
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O ideal para conseguir levar uma boa qualidade de vida é ser ativo fisicamente, seja com exercícios de baixa ou alta intensidade, de maneira constante Foto: Imagem de Mohamed Hassan por Pixabay
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O mais apropriado é que o indivíduo busque uma atividade que lhe dê prazer, tanto em grupo como individual, e até mesmo dentro de casa. Foto: matan ray vizel pixabay
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