Nara Leão: voz que marca a história da música brasileira

Em 1967, Nara tem agenda de shows não somente no Brasil, mas também no exterior, desenvolvendo carreira na Europa. Neste ano, ela casou-se com o cineasta Cacá Diegues, com quem viria a ter dois filhos. Depois de uma temporada em Paris, onde fez shows, Nara voltou ao Brasil. Foto: Reprodução - biografia 'Ninguém Pode com Nara Leão', de Tom Cardoso