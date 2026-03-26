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Uma ‘viagem’ pela música: instrumentos típicos de outros países que são raros no Brasil

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Redação Flipar
  • Conhecê-los revela como cada cultura expressa sua identidade por meio de sons únicos e, muitas vezes, surpreendentes.
    Conhecê-los revela como cada cultura expressa sua identidade por meio de sons únicos e, muitas vezes, surpreendentes. Foto: Reprodução do Youtube
  • Kaval — Bálcãs Flauta longa de madeira, produz um som suave e etéreo associado a pastores e canções antigas. É um dos símbolos musicais da região montanhosa dos Bálcãs.
    Kaval — Bálcãs Flauta longa de madeira, produz um som suave e etéreo associado a pastores e canções antigas. É um dos símbolos musicais da região montanhosa dos Bálcãs. Foto: Radoslavpaskalev/Wikimédia Commons
  • Tambura — Macedônia/Bulgária Instrumento de cordas semelhante a um alaúde, usado para acompanhar danças e cantos folclóricos. Seu som metálico marca festas e celebrações tradicionais.
    Tambura — Macedônia/Bulgária Instrumento de cordas semelhante a um alaúde, usado para acompanhar danças e cantos folclóricos. Seu som metálico marca festas e celebrações tradicionais. Foto: Martin spainkWikimédia Commons
  • Duduk — Armênia Feito de damasqueiro, tem um timbre melancólico muito usado em trilhas sonoras. É considerado patrimônio cultural armênio pela profundidade emocional de seu som.
    Duduk — Armênia Feito de damasqueiro, tem um timbre melancólico muito usado em trilhas sonoras. É considerado patrimônio cultural armênio pela profundidade emocional de seu som. Foto: Reprodução do Flickr Hélder Antunes
  • Erhu — China Instrumento de duas cordas tocado com arco, capaz de emitir notas extremamente expressivas. É comum em melodias tristes, solistas e orquestras chinesas.
    Erhu — China Instrumento de duas cordas tocado com arco, capaz de emitir notas extremamente expressivas. É comum em melodias tristes, solistas e orquestras chinesas. Foto: Reprodução do Flickr Narralakes
  • Coto — Japão Cítara de 13 cordas com corpo longo de madeira, tocada com palhetas nos dedos. Produz sons delicados que remetem a paisagens e poemas japoneses.
    Coto — Japão Cítara de 13 cordas com corpo longo de madeira, tocada com palhetas nos dedos. Produz sons delicados que remetem a paisagens e poemas japoneses. Foto: Jean-Pierre Dalbéra/Wikimédia Commons
  • Balalaika — Rússia De corpo triangular e três cordas, é destaque na música folclórica russa. Seu timbre brilhante acompanha danças rápidas e apresentações tradicionais.
    Balalaika — Rússia De corpo triangular e três cordas, é destaque na música folclórica russa. Seu timbre brilhante acompanha danças rápidas e apresentações tradicionais. Foto: Reprodução do Flickr Efim
  • Santur — Irã/Índia Cítara larga tocada com pequenas baquetas leves, criando um efeito vibrante. É usada em peças clássicas e meditativas de regiões da Ásia
    Santur — Irã/Índia Cítara larga tocada com pequenas baquetas leves, criando um efeito vibrante. É usada em peças clássicas e meditativas de regiões da Ásia Foto: Reprodução do Flickr Heber Vega
  • Kora — África Ocidental Harpa-alaúde de 21 cordas usada por griots, os guardiões orais da história. Seu som limpo e ritmado acompanha narrativas ancestrais.
    Kora — África Ocidental Harpa-alaúde de 21 cordas usada por griots, os guardiões orais da história. Seu som limpo e ritmado acompanha narrativas ancestrais. Foto: Reprodução do Youtube
  • Mbira — Zimbábue Instrumento de metal tocado com os polegares, com timbre suave e hipnótico. É essencial em rituais, celebrações e meditações locais.
    Mbira — Zimbábue Instrumento de metal tocado com os polegares, com timbre suave e hipnótico. É essencial em rituais, celebrações e meditações locais. Foto: Wikimédia Commons
  • Oud — Ásia Ocidental Considerado ancestral do violão, tem corpo arredondado e som profundo. É central em músicas tradicionais de países árabes e regiões próximas.
    Oud — Ásia Ocidental Considerado ancestral do violão, tem corpo arredondado e som profundo. É central em músicas tradicionais de países árabes e regiões próximas. Foto: Reprodução do facebook
  • Qanun — Ásia Ocidental Cítara grande com dezenas de cordas que produzem melodias rápidas e complexas. É comum em orquestras tradicionais e apresentações solistas.
    Qanun — Ásia Ocidental Cítara grande com dezenas de cordas que produzem melodias rápidas e complexas. É comum em orquestras tradicionais e apresentações solistas. Foto: Metropolitan Museum of Art/Wikimédia Commons
  • Didgeridoo — Austrália Tubo de madeira tocado com técnica de respiração contínua, emitindo sons graves e vibrantes. É símbolo cultural dos povos aborígenes australianos.
    Didgeridoo — Austrália Tubo de madeira tocado com técnica de respiração contínua, emitindo sons graves e vibrantes. É símbolo cultural dos povos aborígenes australianos. Foto: Hmarin /Wikimédia Commons
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