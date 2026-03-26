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Big Ben não é o que parece: entenda o nome por trás do símbolo

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Redação Flipar
  • Localizado na torre do Palácio de Westminster, o
    Localizado na torre do Palácio de Westminster, o "Big Ben", como é chamado, é, na verdade, o apelido do sino de grande porte que está presente no interior da torre. Mas quase todo mundo pensa que é o nome da torre com o relógio. Foto: wikimedia commons DS Pugh
  • A torre tem uma presença majestosa ao lado do Rio Tâmisa e do Palácio de Westminster e tornou-se um símbolo representativo da cidade.
    A torre tem uma presença majestosa ao lado do Rio Tâmisa e do Palácio de Westminster e tornou-se um símbolo representativo da cidade. Foto: Alice/Pixabay
  • Antes chamado de “Clock Tower”, o prédio passou a se chamar “Elizabeth Tower” em 2012, para marcar o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II.
    Antes chamado de “Clock Tower”, o prédio passou a se chamar “Elizabeth Tower” em 2012, para marcar o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II. Foto: Mathew Browne por Pixabay
  • O monumento foi inaugurado no dia 31 de maio de 1859 e fica localizado no coração de Londres, capital da Inglaterra. O sino do Big Ben pesa impressionantes 13,5 toneladas e possui uma altura de 2,29 metros!
    O monumento foi inaugurado no dia 31 de maio de 1859 e fica localizado no coração de Londres, capital da Inglaterra. O sino do Big Ben pesa impressionantes 13,5 toneladas e possui uma altura de 2,29 metros! Foto: Suzy Hazelwood pexels
  • Por conta do peso, o transporte do Big Ben exigiu o fechamento de vias e um feriado foi decretado no dia. Uma carruagem com 16 cavalos foi utilizada para carregar o sino até a torre, em 1858.
    Por conta do peso, o transporte do Big Ben exigiu o fechamento de vias e um feriado foi decretado no dia. Uma carruagem com 16 cavalos foi utilizada para carregar o sino até a torre, em 1858. Foto: jbc na Unsplash
  • A torre tem 96 metros de altura e é uma das atrações mais visitadas em Londres. Seu estilo arquitetônico mistura elementos góticos e renascentistas, o que confere um visual imponente e magnífico ao local.
    A torre tem 96 metros de altura e é uma das atrações mais visitadas em Londres. Seu estilo arquitetônico mistura elementos góticos e renascentistas, o que confere um visual imponente e magnífico ao local. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • Nas festividades de Réveillon, as estações de rádio e televisão utilizam o som dos sinos do Big Ben para dar as boas-vindas ao novo
    Nas festividades de Réveillon, as estações de rádio e televisão utilizam o som dos sinos do Big Ben para dar as boas-vindas ao novo Foto: - reprodução de vídeo
  • Em ocasiões especiais o Big Ben teve espetáculos de fogos, como em 2012, ano do Jubileu de Diamante de Elizabeth II e dos Jogos Olímpicos de Londres.
    Em ocasiões especiais o Big Ben teve espetáculos de fogos, como em 2012, ano do Jubileu de Diamante de Elizabeth II e dos Jogos Olímpicos de Londres. Foto: - reprodução de vídeo
  • A torre abriga um mecanismo de relógio complexo e preciso, que possui quatro mostradores, cada um com um diâmetro de 7 metros.
    A torre abriga um mecanismo de relógio complexo e preciso, que possui quatro mostradores, cada um com um diâmetro de 7 metros. Foto: wikimedia commons Barry Mangham
  • No dia 15 de fevereiro de 1952, o sino soou 56 vezes, a cada minuto, durante a cerimônia fúnebre do monarca Jorge VI, que faleceu aos 56 anos de idade.
    No dia 15 de fevereiro de 1952, o sino soou 56 vezes, a cada minuto, durante a cerimônia fúnebre do monarca Jorge VI, que faleceu aos 56 anos de idade. Foto: wikimedia commons Sean MacEntee
  • Em 27 de julho de 2012, tocou por 3 minutos (das 8h12 às 8h15) para anunciar a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Essa foi a primeira vez em que o sino tocou fora do horário habitual desde o funeral do Rei Jorge VI, em 1952.
    Em 27 de julho de 2012, tocou por 3 minutos (das 8h12 às 8h15) para anunciar a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Essa foi a primeira vez em que o sino tocou fora do horário habitual desde o funeral do Rei Jorge VI, em 1952. Foto: Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay
  • Além do famoso sino Big Ben, a torre abriga um total de cinco sinos. Cada um deles possui um nome distinto: Great Tom, Great George, Little Tom, and Quarter Bells.
    Além do famoso sino Big Ben, a torre abriga um total de cinco sinos. Cada um deles possui um nome distinto: Great Tom, Great George, Little Tom, and Quarter Bells. Foto: Arild Vågen - wikimedia commons
  • A Elizabeth Tower possui 334 degraus até o topo. No entanto, para aqueles que preferem não subir as escadas, há também um elevador disponível para acessar os níveis superiores.
    A Elizabeth Tower possui 334 degraus até o topo. No entanto, para aqueles que preferem não subir as escadas, há também um elevador disponível para acessar os níveis superiores. Foto: Peter H por Pixabay
  • O relógio da torre é conhecido por sua precisão impressionante. Ele é ajustado regularmente por horologistas especializados para garantir que esteja sempre marcando as horas de forma precisa.
    O relógio da torre é conhecido por sua precisão impressionante. Ele é ajustado regularmente por horologistas especializados para garantir que esteja sempre marcando as horas de forma precisa. Foto: Jordan por Pixabay
  • Para compensar as variações nas condições climáticas e na expansão e contração do metal devido às mudanças de temperatura, o mecanismo do relógio é ajustado sazonalmente. Isso garante que o relógio continue a funcionar com precisão ao longo do ano.
    Para compensar as variações nas condições climáticas e na expansão e contração do metal devido às mudanças de temperatura, o mecanismo do relógio é ajustado sazonalmente. Isso garante que o relógio continue a funcionar com precisão ao longo do ano. Foto: wikimedia commons Francisco Antunes
  • Em algumas ocasiões especiais ou durante reparos e manutenção, o sino Big Ben pode ser temporariamente silenciado. Isso ocorre para proteger a audição dos trabalhadores que estão realizando atividades de manutenção na torre.
    Em algumas ocasiões especiais ou durante reparos e manutenção, o sino Big Ben pode ser temporariamente silenciado. Isso ocorre para proteger a audição dos trabalhadores que estão realizando atividades de manutenção na torre. Foto: wikimedia commons Christine Matthews
  • A Elizabeth Tower é iluminada à noite, criando uma bela vista ao longo do rio Tâmisa. A iluminação é feita com lâmpadas LED, e a cor pode ser alterada para marcar eventos ou ocasiões especiais.
    A Elizabeth Tower é iluminada à noite, criando uma bela vista ao longo do rio Tâmisa. A iluminação é feita com lâmpadas LED, e a cor pode ser alterada para marcar eventos ou ocasiões especiais. Foto: Naveen Annam pexels
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