Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Cientistas desenvolvem bateria de longa duração que pode chegar a 5 mil anos

RF
Redação Flipar
  • Essa tecnologia pode trazer avanços em setores que dependem de fontes de energia estáveis e de longo prazo, como dispositivos médicos, exploração espacial e monitoramento remoto, embora ainda tenha aplicações limitadas.
    Essa tecnologia pode trazer avanços em setores que dependem de fontes de energia estáveis e de longo prazo, como dispositivos médicos, exploração espacial e monitoramento remoto, embora ainda tenha aplicações limitadas. Foto: Freepik/wavebreakmedia_micro
  • Baseada no decaimento radioativo do carbono-14, um isótopo usado na datação de materiais arqueológicos, a bateria é capaz de gerar energia de forma contínua e duradoura.
    Baseada no decaimento radioativo do carbono-14, um isótopo usado na datação de materiais arqueológicos, a bateria é capaz de gerar energia de forma contínua e duradoura. Foto: danilo.alvesd/Unsplash
  • O material radioativo é encapsulado em diamante sintético, um dos materiais mais resistentes conhecidos, o que ajuda a conter a radiação e torna a tecnologia potencialmente segura quando bem projetada e utilizada.
    O material radioativo é encapsulado em diamante sintético, um dos materiais mais resistentes conhecidos, o que ajuda a conter a radiação e torna a tecnologia potencialmente segura quando bem projetada e utilizada. Foto: zombie cygig/Pixabay
  • Além disso, o diamante atua como material semicondutor, permitindo converter a radiação em eletricidade e viabilizando o funcionamento do sistema.
    Além disso, o diamante atua como material semicondutor, permitindo converter a radiação em eletricidade e viabilizando o funcionamento do sistema. Foto: Giuliofranzinetti/wikimedia commons
  • Essa tecnologia representa um avanço em fontes de energia de longa duração, pois pode gerar eletricidade continuamente por milhares de anos, sem necessidade de recarga, embora com potência limitada e voltada a usos específicos.
    Essa tecnologia representa um avanço em fontes de energia de longa duração, pois pode gerar eletricidade continuamente por milhares de anos, sem necessidade de recarga, embora com potência limitada e voltada a usos específicos. Foto: Igor Omilaev/Unsplash
  • No setor aeroespacial, a tecnologia poderia alimentar sensores e equipamentos de baixa potência em sondas e satélites por longos períodos, contribuindo para missões de longa duração sem necessidade de manutenção.
    No setor aeroespacial, a tecnologia poderia alimentar sensores e equipamentos de baixa potência em sondas e satélites por longos períodos, contribuindo para missões de longa duração sem necessidade de manutenção. Foto: Imagem Freepik
  • Ela também pode ser útil em locais remotos, como estações submarinas ou áreas inóspitas, alimentando dispositivos de baixo consumo por longos períodos, onde o acesso para manutenção é limitado.
    Ela também pode ser útil em locais remotos, como estações submarinas ou áreas inóspitas, alimentando dispositivos de baixo consumo por longos períodos, onde o acesso para manutenção é limitado. Foto: Michelle Raponi por Pixabay
  • Apesar das limitações atuais de potência, pesquisadores estudam formas de aprimorar a tecnologia, o que pode ampliar suas aplicações — embora ainda não haja garantia de aumento significativo na capacidade energética.
    Apesar das limitações atuais de potência, pesquisadores estudam formas de aprimorar a tecnologia, o que pode ampliar suas aplicações — embora ainda não haja garantia de aumento significativo na capacidade energética. Foto: Emilian Robert Vicol/Pixabay
  • Apesar de inovadora, a tecnologia ainda apresenta limitações. Como gera energia em níveis de microwatts, não é adequada para dispositivos de alto consumo, como smartphones ou veículos elétricos.
    Apesar de inovadora, a tecnologia ainda apresenta limitações. Como gera energia em níveis de microwatts, não é adequada para dispositivos de alto consumo, como smartphones ou veículos elétricos. Foto: Reprodução/Freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay