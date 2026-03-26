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‘Rainha-da-noite’: flor que desabrocha apenas uma vez por ano inspira templo do festival ‘Burning Man 2026’

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Redação Flipar
  • A arquitetura do templo apresenta um núcleo em formato de ampulheta que se expande em elementos que remetem a pétalas e estames, cercado por uma estrutura de madeira com oito entradas, simbolizando as fases do ciclo lunar.
    A arquitetura do templo apresenta um núcleo em formato de ampulheta que se expande em elementos que remetem a pétalas e estames, cercado por uma estrutura de madeira com oito entradas, simbolizando as fases do ciclo lunar. Foto: Divulgac?a?o/Annie Locke Scherer
  • O festival mantém a tradição de apresentar templos com conceitos distintos a cada edição. A escolha dessa flor, que floresce apenas uma vez ao ano, reflete a natureza efêmera do evento, que culmina na queima de suas principais instalações após uma semana de duração.
    O festival mantém a tradição de apresentar templos com conceitos distintos a cada edição. A escolha dessa flor, que floresce apenas uma vez ao ano, reflete a natureza efêmera do evento, que culmina na queima de suas principais instalações após uma semana de duração. Foto: Divulgac?a?o/Annie Locke Scherer
  • A Epiphyllum oxypetalum, popularmente conhecida como rainha-da-noite, Ã© uma planta ornamental muito admirada por sua floraÃ§Ã£o rara e impressionante. Veja outras curiosidades sobre ela!
    A Epiphyllum oxypetalum, popularmente conhecida como rainha-da-noite, Ã© uma planta ornamental muito admirada por sua floraÃ§Ã£o rara e impressionante. Veja outras curiosidades sobre ela! Foto: Wikimedia Commons/Fischer.H
  • Diferentemente dos cactos típicos, essa espécie não possui espinhos agressivos e prefere ambientes úmidos e sombreados. Seu crescimento ocorre por meio de caules achatados e pendentes, que podem atingir bom comprimento com o tempo.
    Diferentemente dos cactos típicos, essa espécie não possui espinhos agressivos e prefere ambientes úmidos e sombreados. Seu crescimento ocorre por meio de caules achatados e pendentes, que podem atingir bom comprimento com o tempo. Foto: Wikimedia Commons/Mokkie
  • A característica mais marcante da planta é sua flor grande, branca e perfumada, que pode atingir até 25 centímetros de diâmetro e desabrocham exclusivamente durante algumas horas do período noturno.
    A característica mais marcante da planta é sua flor grande, branca e perfumada, que pode atingir até 25 centímetros de diâmetro e desabrocham exclusivamente durante algumas horas do período noturno. Foto: Flickr - Adriano Makoto Suzuki
  • Este evento ocorre apenas uma vez ao ano, geralmente entre o fim da primavera e o início do verão, exalando uma fragrância intensa e adocicada para atrair polinizadores específicos, como mariposas e morcegos.
    Este evento ocorre apenas uma vez ao ano, geralmente entre o fim da primavera e o início do verão, exalando uma fragrância intensa e adocicada para atrair polinizadores específicos, como mariposas e morcegos. Foto: Wikimedia Commons/Gon ksg
  • Em cultivo doméstico, a planta pode florescer uma ou duas vezes ao ano, dependendo das condições de luz e cuidados — ela prefere locais bem ventilados, com iluminação indireta e regas moderadas.
    Em cultivo doméstico, a planta pode florescer uma ou duas vezes ao ano, dependendo das condições de luz e cuidados — ela prefere locais bem ventilados, com iluminação indireta e regas moderadas. Foto: Reproduc?a?o
  • Na natureza, ela cresce apoiada em troncos de árvores, utilizando suas raízes para absorver umidade do ar e nutrientes de matéria orgânica decomposta, embora não seja uma espécie parasita.
    Na natureza, ela cresce apoiada em troncos de árvores, utilizando suas raízes para absorver umidade do ar e nutrientes de matéria orgânica decomposta, embora não seja uma espécie parasita. Foto: iNaturalist/Alexis López Hernández
  • Por sua beleza exótica e o mistério de sua floração solitária, a rainha-da-noite se tornou uma das favoritas entre cultivadores de suculentas em todo o mundo. Muitas pessoas associam sua floração noturna a significados simbólicos ligados à renovação.
    Por sua beleza exótica e o mistério de sua floração solitária, a rainha-da-noite se tornou uma das favoritas entre cultivadores de suculentas em todo o mundo. Muitas pessoas associam sua floração noturna a significados simbólicos ligados à renovação. Foto: Reproduc?a?o/Free Plants Forever
  • Ela também é fácil de multiplicar por estacas, o que facilita seu cultivo por iniciantes. Com os cuidados adequados, a rainha-da-noite pode viver muitos anos e florescer repetidas vezes.
    Ela também é fácil de multiplicar por estacas, o que facilita seu cultivo por iniciantes. Com os cuidados adequados, a rainha-da-noite pode viver muitos anos e florescer repetidas vezes. Foto: Suhas Dissanayake/Unsplash
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