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Páprica tem origem no mesmo grupo botânico das pimentas, mas arde menos; veja principais usos do tempero
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Apesar de ser feita de variedades do mesmo grupo botânico das pimentas, a páprica costuma ter uma ardência menor. A maior diferença entre elas vem do processo de seleção dos frutos e na intensidade do calor. Foto: Viktor Forgacs/Unsplash
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Enquanto muitas pimentas são usadas para dar ardor intenso aos alimentos, a páprica costuma realçar a coloração e o sabor, que pode variar entre o doce, o defumado e o levemente picante, dependendo da variedade. Foto: iSAW Company/Pixabay
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Na culinária, a páprica é um ingrediente fundamental em pratos icônicos como o Goulash húngaro, no qual atua como base do molho, no Frango à Paprikash e também na Paella espanhola. Foto: Wikimedia Commons/Valeva1010
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Além disso, a páprica é muito utilizada para temperar batatas assadas, peixes e na preparação de embutidos, como chouriços e linguiças, e também no processo de cura do presunto. Foto: Andrea Breithuber/Pixabay
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No Brasil, a páprica não é um tempero tradicional antigo como o alho ou a cebola, mas vem ganhando cada vez mais espaço, como por exemplo em ensopados e frangos assados, batatas rústicas e até pipocas gourmet. Foto: Freepik/wirestock