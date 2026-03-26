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Teor alcoólico e transformações químicas explicam diferenças entre fermentação e a destilação; veja
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A fermentação é um fenômeno biológico natural no qual microrganismos, como leveduras e bactérias, transformam açúcares em em outras substâncias, como álcool e gás carbônico, formando um líquido chamado mosto. Foto: YesMore Content/Unsplash
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No caso das bebidas destiladas, como cachaça e uísque, o mosto fermentado ainda passa pela destilação para aumentar a concentração alcoólica. Já em bebidas como cerveja e vinho, o líquido fermentado segue outras fases até se tornar o produto final. Foto: Tai Oli/Unsplash
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Já a destilação é um processo físico de separação de substâncias com base em seus diferentes pontos de ebulição. É usada principalmente para purificar líquidos ou aumentar a concentração de determinados componentes, como o álcool presente em bebidas fermentadas. Foto: Freepik/aleksandarlittlewolf
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Ao aquecer o líquido fermentado, o álcool evapora antes da água; esse vapor é capturado e resfriado para retornar ao estado líquido, concentrando o teor alcoólico de forma significativa. Foto: Freepik/pikisuperstar
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A destilação, portanto, funciona como uma etapa complementar após a formação inicial do álcool. Como resultado, os destilados apresentam maior concentração alcoólica do que as bebidas apenas fermentadas. Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay