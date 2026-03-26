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Com que idade uma criança deve largar a chupeta?

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Redação Flipar
  • Especialmente no primeiro ano de vida, a criança tem necessidade de sugar. A sucção é um comportamento reflexo natural e vital do bebê, que pode ser visto até mesmo em ultrassonografias, com o feto chupando o dedinho.
    Especialmente no primeiro ano de vida, a criança tem necessidade de sugar. A sucção é um comportamento reflexo natural e vital do bebê, que pode ser visto até mesmo em ultrassonografias, com o feto chupando o dedinho. Foto: ALEJANDRA VELASCO HERNÁNDEZ/Pixabay
  • No entanto, de acordo com Sociedade Brasileira de Pediatria (SBC), bebês muito pequenos que usam chupeta podem acabar mamando por menos tempo. Isso se deve à confusão entre as duas formas de sucção, o que pode impactar na produção de leite materno.
    No entanto, de acordo com Sociedade Brasileira de Pediatria (SBC), bebês muito pequenos que usam chupeta podem acabar mamando por menos tempo. Isso se deve à confusão entre as duas formas de sucção, o que pode impactar na produção de leite materno. Foto: Reprodução do Flickr MrsMack67
  • Por isso, o recomendável é que não se introduza o uso da chupeta até que a amamentação tenha se consolidado. E quando isso ocorrer, os especialistas recomendam uso moderado.
    Por isso, o recomendável é que não se introduza o uso da chupeta até que a amamentação tenha se consolidado. E quando isso ocorrer, os especialistas recomendam uso moderado. Foto: Reprodução do Flickr Benjamin Chan
  • O exercício que a criança faz ao mamar é vital para o desenvolvimento da boca e da dentição. Eventual prejuízo a isso pelo uso de chupeta, que envolve músculos diferentes na sucção, pode levar a problemas na mastigação, na fala, entre outros.
    O exercício que a criança faz ao mamar é vital para o desenvolvimento da boca e da dentição. Eventual prejuízo a isso pelo uso de chupeta, que envolve músculos diferentes na sucção, pode levar a problemas na mastigação, na fala, entre outros. Foto: Reprodução do Youtube Canal Farmácias Pague Menos
  • Ainda assim, caso a decisão seja a de oferecer a chupeta à criança. a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o uso seja restrito apenas ao primeiro ano de vida. Além disso, reforça que a introdução só deve ocorrer após a consolidação da amamentação.
    Ainda assim, caso a decisão seja a de oferecer a chupeta à criança. a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o uso seja restrito apenas ao primeiro ano de vida. Além disso, reforça que a introdução só deve ocorrer após a consolidação da amamentação. Foto: Reprodução do Youtube Canal Bebê do Papai
  • A entidade alerta os pais para o caso de uso de chupeta por crianças que já adquiriram a fala ou estão com mais de seis anos. Nessas situações, o item pode estar cumprindo função psíquica na rotina infantil, indicando questões emocionais que necessitam de atenção.
    A entidade alerta os pais para o caso de uso de chupeta por crianças que já adquiriram a fala ou estão com mais de seis anos. Nessas situações, o item pode estar cumprindo função psíquica na rotina infantil, indicando questões emocionais que necessitam de atenção. Foto: K F/Unsplash
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