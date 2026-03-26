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Mariah Carey e a carreira repleta de recordes na música pop

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Redação Flipar
  • Desde que surgiu no início dos anos 1990, a cantora chamou atenção pelo impressionante alcance vocal e por composições que rapidamente dominaram as paradas.
    Desde que surgiu no início dos anos 1990, a cantora chamou atenção pelo impressionante alcance vocal e por composições que rapidamente dominaram as paradas. Foto:
  • Ao longo das décadas, acumulou hits que se tornaram referência no pop e no RnB, além de conquistar prêmios importantes e uma base fiel de fãs ao redor do mundo, como veremos nos cards a seguir.
    Ao longo das décadas, acumulou hits que se tornaram referência no pop e no RnB, além de conquistar prêmios importantes e uma base fiel de fãs ao redor do mundo, como veremos nos cards a seguir. Foto: Reprodução Instagram
  • Mariah Carey é cantora, compositora, produtora musical e atriz. Ela nasceu em 1969 em Huntington, Nova York. Ela é filha de Patricia Hickey, cantora de ópera e professora de voz, e Alfred Roy Carey, engenheiro aeronáutico de ascendência afro-venezuelana.
    Mariah Carey é cantora, compositora, produtora musical e atriz. Ela nasceu em 1969 em Huntington, Nova York. Ela é filha de Patricia Hickey, cantora de ópera e professora de voz, e Alfred Roy Carey, engenheiro aeronáutico de ascendência afro-venezuelana. Foto: flickr Redhoopoe
  • Carey começou a cantar aos quatro anos de idade. Durante sua adolescência, a artista desenvolveu sua habilidade vocal e começou a escrever músicas. Ela conseguiu um contrato com a Columbia Records em 1988 e lançou seu álbum de estreia homônimo em 1990, que incluía os singles de sucesso
    Carey começou a cantar aos quatro anos de idade. Durante sua adolescência, a artista desenvolveu sua habilidade vocal e começou a escrever músicas. Ela conseguiu um contrato com a Columbia Records em 1988 e lançou seu álbum de estreia homônimo em 1990, que incluía os singles de sucesso "Vision of Love" e "Love Takes Time". Foto: reprodução
  • Mariah é tida como uma das melhores cantoras de todos os tempos. Ela ficou conhecida por seu alcance vocal de cinco oitavas, estilo de canto melismático e uso do registro de apito, o que lhe rendeu o apelido de
    Mariah é tida como uma das melhores cantoras de todos os tempos. Ela ficou conhecida por seu alcance vocal de cinco oitavas, estilo de canto melismático e uso do registro de apito, o que lhe rendeu o apelido de "Pássaro Supremo". Foto: reprodução
  • Um pesquisa realizada pelo site
    Um pesquisa realizada pelo site "Concert Hotels", por exemplo, a classificou como a segunda vocalista com maior extensão vocal da história da música, atrás apenas de Axl Rose, da banda Guns N' Roses. Foto: reprodução
  • Mariah gravou ao todo 15 álbuns de estúdio e coleciona hits ao longo da carreira, como
    Mariah gravou ao todo 15 álbuns de estúdio e coleciona hits ao longo da carreira, como "Emotions", "Fantasy", "Hero", "Without You", "We Belong Together" e "Shake It Off". Mariah também já venceu diversos prêmios, incluindo Grammy Awards, World Music Awards e Billboard Music Awards. Foto: Reprodução/Instagram
  • Além disso, a cantora foi a primeira artista a ter cinco singles consecutivos em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Como se não bastassem os recordes, Mariah ainda é dona do maior hit de Natal da história dos Estados Unidos,
    Além disso, a cantora foi a primeira artista a ter cinco singles consecutivos em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Como se não bastassem os recordes, Mariah ainda é dona do maior hit de Natal da história dos Estados Unidos, "All I Want For Christmas Is You". Foto: divulgação apple tv+
  • Além de ter sido a 18ª música de Carey a ficar em 1º lugar na Billboard Hot 100, fazendo dela a artista solo com maior número de canções nessa posição, a canção fez com que a artista se tornasse a única da história a ter uma faixa número um em quatro décadas consecutivas.
    Além de ter sido a 18ª música de Carey a ficar em 1º lugar na Billboard Hot 100, fazendo dela a artista solo com maior número de canções nessa posição, a canção fez com que a artista se tornasse a única da história a ter uma faixa número um em quatro décadas consecutivas. Foto: reprodução
  • Em 2009, a Billboard elegeu
    Em 2009, a Billboard elegeu "We Belong Together", de Mariah, como a "música de maior sucesso da década de 2000" e a 11º canção mais popular de todos os tempos. Em 2012, o canal VH1 colocou a cantora em 2º lugar na lista das 100 maiores mulheres da música. Foto: Reprodução Instagram
  • Além de sua carreira musical, Mariah Carey também teve sucesso como atriz, estrelando em filmes como
    Além de sua carreira musical, Mariah Carey também teve sucesso como atriz, estrelando em filmes como "Glitter: O Brilho de uma Estrela" (2001) e "Preciosa: Uma História de Esperança" (2009), pelo qual recebeu elogios da crítica. Foto: reprodução
  • A
    A "Rainha do Natal" também é conhecida por sua personalidade extravagante e por sua vida pessoal, que frequentemente atrai a atenção da mídia. Foto: flickr Raph_PH
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