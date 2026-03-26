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Mariah Carey e a carreira repleta de recordes na música pop
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Desde que surgiu no início dos anos 1990, a cantora chamou atenção pelo impressionante alcance vocal e por composições que rapidamente dominaram as paradas. Foto:
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Ao longo das décadas, acumulou hits que se tornaram referência no pop e no RnB, além de conquistar prêmios importantes e uma base fiel de fãs ao redor do mundo, como veremos nos cards a seguir. Foto: Reprodução Instagram
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Mariah Carey é cantora, compositora, produtora musical e atriz. Ela nasceu em 1969 em Huntington, Nova York. Ela é filha de Patricia Hickey, cantora de ópera e professora de voz, e Alfred Roy Carey, engenheiro aeronáutico de ascendência afro-venezuelana. Foto: flickr Redhoopoe
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Carey começou a cantar aos quatro anos de idade. Durante sua adolescência, a artista desenvolveu sua habilidade vocal e começou a escrever músicas. Ela conseguiu um contrato com a Columbia Records em 1988 e lançou seu álbum de estreia homônimo em 1990, que incluía os singles de sucesso "Vision of Love" e "Love Takes Time". Foto: reprodução
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Mariah é tida como uma das melhores cantoras de todos os tempos. Ela ficou conhecida por seu alcance vocal de cinco oitavas, estilo de canto melismático e uso do registro de apito, o que lhe rendeu o apelido de "Pássaro Supremo". Foto: reprodução
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Um pesquisa realizada pelo site "Concert Hotels", por exemplo, a classificou como a segunda vocalista com maior extensão vocal da história da música, atrás apenas de Axl Rose, da banda Guns N' Roses. Foto: reprodução
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Mariah gravou ao todo 15 álbuns de estúdio e coleciona hits ao longo da carreira, como "Emotions", "Fantasy", "Hero", "Without You", "We Belong Together" e "Shake It Off". Mariah também já venceu diversos prêmios, incluindo Grammy Awards, World Music Awards e Billboard Music Awards. Foto: Reprodução/Instagram
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Além disso, a cantora foi a primeira artista a ter cinco singles consecutivos em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Como se não bastassem os recordes, Mariah ainda é dona do maior hit de Natal da história dos Estados Unidos, "All I Want For Christmas Is You". Foto: divulgação apple tv+
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Além de ter sido a 18ª música de Carey a ficar em 1º lugar na Billboard Hot 100, fazendo dela a artista solo com maior número de canções nessa posição, a canção fez com que a artista se tornasse a única da história a ter uma faixa número um em quatro décadas consecutivas. Foto: reprodução
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Em 2009, a Billboard elegeu "We Belong Together", de Mariah, como a "música de maior sucesso da década de 2000" e a 11º canção mais popular de todos os tempos. Em 2012, o canal VH1 colocou a cantora em 2º lugar na lista das 100 maiores mulheres da música. Foto: Reprodução Instagram
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Além de sua carreira musical, Mariah Carey também teve sucesso como atriz, estrelando em filmes como "Glitter: O Brilho de uma Estrela" (2001) e "Preciosa: Uma História de Esperança" (2009), pelo qual recebeu elogios da crítica. Foto: reprodução
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A "Rainha do Natal" também é conhecida por sua personalidade extravagante e por sua vida pessoal, que frequentemente atrai a atenção da mídia. Foto: flickr Raph_PH