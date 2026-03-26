Guilherme Arantes será homenageado pela União Brasileira de Compositores

Ele também recebeu vários reconhecimentos: foi eleito um dos 100 maiores artistas brasileiros pela Rolling Stone Brasil, que também destacou sua música "Meu Mundo e Nada Mais" entre as melhores do país e o classificou como um dos grandes nomes do pop nacional. Além disso, ele está no seleto grupo de artistas da Steinway e Sons. Foto: Reproduçao Instagram / @guilhermearantesoficial