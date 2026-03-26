Fritz Lang e ‘Metrópolis’: o nascimento de um clássico visionário no cinema

Na década de 1950, retornou à Alemanha, onde dirigiu mais três filmes. Em 1953, chegou a atuar em “O Desprezo”, do cultuado diretor francês Jean-Luc Godard e com Brigitte Bardot como protagonista, interpretando a si mesmo. Fritz Lang morreu aos 85 anos, em 2 de agosto de 1976, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua filmografia, com mais de 40 títulos, segue reverenciada pelos amantes do cinema. Foto: Divulgação