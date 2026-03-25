Esporte
Partida de xadrez foi decisiva para salvar prisioneiro russo: conheça essa história curiosa
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Um comandante, ao descobrir sua fama como enxadrista, propôs um teste: se Bernstein vencesse uma partida, viveria. Assim, escapou da execução com um xeque-mate. Renomado advogado financeiro conhecido pela mente estratégica, antes da Revolução Russa ele assessorava banqueiros e acumulava prestígio intelectual e esportivo. Foto: Reprodução Instagram
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Durante a Revolução Russa, muitos intelectuais e burgueses foram perseguidos pelos bolcheviques. Bernstein foi preso por seu passado ligado ao sistema financeiro czarista. No caos da guerra civil, sua vida dependia de uma jogada — literalmente. Foto: Reprodução Instagram
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Diante do comandante, Bernstein jogou com frieza e genialidade. Em poucos lances, demonstrou sua maestria e venceu. Impressionado, o oficial libertou-o imediatamente. A partida virou lenda: um xeque-mate que derrotou a morte. Foto: Reprodução
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Apreciado por milhões de pessoas no mundo, o xadrez é muito mais do que um simples jogo. Essa atividade é uma potente ferramenta que pode desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e sociais e ajudar também no crescimento e aprendizado de crianças e jovens. Foto: Pixabay
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A origem do xadrez ainda é motivo de debate entre os historiadores do enxadrismo. Contudo, a teoria mais difundida é que tenha sido criado na Índia, durante o Império Gupta, por volta do século VI. Foto:
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Sendo assim, o chaturanga, nome do antigo jogo de tabuleiro indiano, significa “os quatro elementos de um exército”, em sânscrito. Foto: Reprodução TV Globo
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Por outro lado, existem teorias alternativas que propõem que o xadrez tenha sido criado num período anterior, em diferentes localidades como China, Irã e Afeganistão. Foto: Pixabay
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As similaridades entre o chaturanga e o Xiangqi, considerado a versão chinesa do xadrez, indicam que eles poderiam ter se influenciado mutuamente através do contato entre as civilizações através da rota da seda. Foto: Pixabay
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Quando os muçulmanos invadiram a Pérsia, o jogo passou a ser chamado de shatranj, mas sem deixar de passar por algumas mudanças em suas regras. Nesta época, nasceram conceitos cruciais como o "xeque-mate". Foto: Pixabay
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Por meio do comércio e das conquistas territoriais, o xadrez se expandiu por todo o mundo árabe, tornando-se ainda mais popular e com regras mais aprimoradas. Foto: Pixabay
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A expansão do Império Islâmico fez com que o xadrez chegasse à Europa através da Espanha e da Itália. Em solo europeu, as regras se tornaram mais refinadas, enquanto as peças começaram a adquirir os movimentos que conhecemos atualmente. Foto: Pixabay
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A forma atual do jogo surgiu no Sudoeste da Europa, na segunda metade do século XV, depois de ter evoluído de suas antigas origens persas e indianas. Foto:
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O xadrez chegou ao Brasil por volta de 1808, com Dom João VI. Assim, o imperador trouxe consigo o primeiro exemplar impresso de um trabalho sobre o jogo, popularizando-o entre a elite e, posteriormente, nas camadas mais populares da sociedade. Foto:
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Em 1886, aconteceu o primeiro Campeonato Mundial de Xadrez, onde Wilhelm Steinitz se consagrou como campeão. À medida que esta atividade se profissionalizou, surgiram figuras lendárias como Bobby Fischer, Anatoly Karpov e Garry Kasparov. Foto: Dominio Público - Wikimédia Commons
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Muito além dos aspectos competitivos, o xadrez traz grande impacto no desenvolvimento humano. Afinal, ele é uma ferramenta de aprendizado, inclusão e transformação. Foto: Divulgação
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Ao incentivar habilidades como o pensamento crítico, a tomada de decisões e a resolução de problemas, ele ajuda na formação de jovens e crianças. Por isso, ele está presente em muitas escolas europeias, quer como disciplina curricular, quer como projeto complementar. Foto: Reprodução TV Globo
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O xadrez é um jogo de mesa de natureza recreativa e competitiva para dois jogadores. É praticado sobre um tabuleiro quadrado e dividido em 64 casas, alternadamente brancas e pretas. Foto: Pixabay
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De um lado, ficam as 16 peças brancas e de outro um mesmo número de peças pretas. Cada jogador tem direito a um lance por vez, tendo como objetivo dar o xeque-mate no adversário. Foto: Pixabay
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Cada jogador possui oito peões, duas torres, dois cavalos, dois bispos, uma rainha e um rei. Assim, a premissa do jogo é atacar o rei adversário até que ele não tenha qualquer escapatória. Quando isso acontece, temos o famoso “xeque-mate”. Foto: Reprodução TV Globo
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No jogo, existem oito peões perfilados lado a lado nas casas da penúltima fileira. Seus movimentos, então, são limitados a uma casa para frente. A única exceção é quando o peão ainda não foi movimentado, podendo andar duas casas para frente. Foto: hippopx.com
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As torres ficam posicionadas nas extremidades da última fileira de casas. Seus movimentos são horizontais ou verticais, sendo que elas não podem pular uma outra peça. Foto: PIRO4D pixabay
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Já os cavalos, posicionados ao lado das torres, andam em “L”. São duas casas para frente ou para atrás, e uma para o lado, existindo a possibilidade de pular possíveis peças no “trajeto”. Foto: eloiroudaire pixabay
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AlÃ©m disso, os bispos movem-se de forma diagonal em qualquer direÃ§Ã£o e atÃ© onde quiserem, mas nÃ£o podem pular sobre outras peÃ§as. Foto: Owen Williams, The Kasparov Agency - WikimÃ©dia Commons
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O rei sempre inicia o jogo na parte central da última fileira. Ele ficará na casa contrária à sua cor. Assim, sua movimentação é simples. Somente uma casa para qualquer direção ao seu redor, desde que ela esteja livre. Foto: Bru-nO Pixabay
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A rainha, por sua vez, ficará ao lado do rei. Ela poderá se movimentar por todo o tabuleiro de forma direta, na diagonal, vertical ou horizontal, sem poder pular peças. Foto: Reprodução do site 1951club.wordpress.com
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