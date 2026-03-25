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Cidade de Zwolle inova ao pavimentar rua com plástico reciclável

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Redação Flipar
  • A ideia faz parte do projeto PlasticRoad, que utiliza painéis modulares com encaixes similares ao brinquedo Lego.
    A ideia faz parte do projeto PlasticRoad, que utiliza painéis modulares com encaixes similares ao brinquedo Lego. Foto: Reprodução/Youtube
  • O intuito base do projeto é promover uma solução a uma das questões ambientais mais urgentes no mundo hoje em dia, que é o acúmulo de lixo plástico.
    O intuito base do projeto é promover uma solução a uma das questões ambientais mais urgentes no mundo hoje em dia, que é o acúmulo de lixo plástico. Foto: Hans/Pixabay
  • Fáceis de instalar, os blocos contam com sistema interno de drenagem, resultando em maior durabilidade e menor manutenção em comparação ao asfalto tradicional.
    Fáceis de instalar, os blocos contam com sistema interno de drenagem, resultando em maior durabilidade e menor manutenção em comparação ao asfalto tradicional. Foto: Reprodução/Youtube
  • Os painéis são feitos com material reciclado de garrafa PET.
    Os painéis são feitos com material reciclado de garrafa PET. Foto: tanvi sharma/Unsplash
  • Lançada em 2018 em uma ciclovia piloto, a solução reduz emissões de CO? em até 70% e aproveita cerca de 1.000 kg de plástico por cada trecho de 30 metros.
    Lançada em 2018 em uma ciclovia piloto, a solução reduz emissões de CO? em até 70% e aproveita cerca de 1.000 kg de plástico por cada trecho de 30 metros. Foto: Reprodução/Youtube
  • Além de promover sustentabilidade urbana, o projeto despertou o interesse de mais de 40 países e já foi adaptado para diversos tipos de pavimento.
    Além de promover sustentabilidade urbana, o projeto despertou o interesse de mais de 40 países e já foi adaptado para diversos tipos de pavimento. Foto: Reprodução/Youtube
  • A tecnologia já se expandiu para estacionamentos, calçadas e aeroportos, mostrando que o lixo plástico pode ser transformado em soluções urbanas sustentáveis e inteligentes.
    A tecnologia já se expandiu para estacionamentos, calçadas e aeroportos, mostrando que o lixo plástico pode ser transformado em soluções urbanas sustentáveis e inteligentes. Foto: Reprodução/Youtube
  • Com cerca de 130 mil habitantes, Zwolle é uma charmosa e dinâmica cidade localizada na província de Overijssel, no nordeste da Holanda.
    Com cerca de 130 mil habitantes, Zwolle é uma charmosa e dinâmica cidade localizada na província de Overijssel, no nordeste da Holanda. Foto: Reprodução/Youtube
  • Fundada no século 9, a cidade cresceu como um importante centro comercial durante a Idade Média, integrando a chamada Liga Hanseática, uma aliança de cidades mercantis do norte da Europa.
    Fundada no século 9, a cidade cresceu como um importante centro comercial durante a Idade Média, integrando a chamada Liga Hanseática, uma aliança de cidades mercantis do norte da Europa. Foto: Wikimedia Commons/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Até hoje, esse passado se reflete em seu centro histórico bem preservado, com construções antigas, muralhas, canais e igrejas góticas, como a imponente Sassenpoort (foto) e a Basílica de São Miguel (Sint-Michaëlskerk).
    Até hoje, esse passado se reflete em seu centro histórico bem preservado, com construções antigas, muralhas, canais e igrejas góticas, como a imponente Sassenpoort (foto) e a Basílica de São Miguel (Sint-Michaëlskerk). Foto: Reprodução/Youtube
  • Zwolle é um polo de smart city, testando tecnologias como sensores em ruas para monitorar tráfego e umidade.
    Zwolle é um polo de smart city, testando tecnologias como sensores em ruas para monitorar tráfego e umidade. Foto: Reprodução/Youtube
  • Além disso, oferece alta qualidade de vida, com parques, áreas verdes e políticas urbanas que priorizam o bem-estar dos cidadãos.
    Além disso, oferece alta qualidade de vida, com parques, áreas verdes e políticas urbanas que priorizam o bem-estar dos cidadãos. Foto: Reprodução/Youtube
  • Zwolle já foi eleita várias vezes uma das cidades mais felizes dos Países Baixos.
    Zwolle já foi eleita várias vezes uma das cidades mais felizes dos Países Baixos. Foto: Reprodução/Youtube
  • A cidade é sede da Windesheim University of Applied Sciences, uma das maiores universidades de ciências aplicadas do país.
    A cidade é sede da Windesheim University of Applied Sciences, uma das maiores universidades de ciências aplicadas do país. Foto: Wikimedia Commons/Nummer 12
  • Zwolle também se destaca culturalmente, com museus como o Museum de Fundatie, galerias de arte, festivais e uma cena gastronômica em crescimento — incluindo restaurantes estrelados.
    Zwolle também se destaca culturalmente, com museus como o Museum de Fundatie, galerias de arte, festivais e uma cena gastronômica em crescimento — incluindo restaurantes estrelados. Foto: Wikimedia Commons/Choinowski
  • Rodeada por belas paisagens naturais, como rios e áreas verdes, a cidade é ideal tanto para ciclismo quanto para passeios tranquilos.
    Rodeada por belas paisagens naturais, como rios e áreas verdes, a cidade é ideal tanto para ciclismo quanto para passeios tranquilos. Foto: Reprodução/Youtube
  • Com o PlasticRoad, Zwolle se torna um exemplo de como tradição e inovação podem caminhar juntas, oferecendo um modelo inspirador de cidade sustentável, inteligente e acolhedora.
    Com o PlasticRoad, Zwolle se torna um exemplo de como tradição e inovação podem caminhar juntas, oferecendo um modelo inspirador de cidade sustentável, inteligente e acolhedora. Foto: Reprodução/Youtube
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