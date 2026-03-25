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Família ficou 38 dias à deriva no Oceano Pacífico: relembra incrível caso de sobrevivência

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Redação Flipar
  • Esse caso impressionante foi contado no podcast Que História!, da BBC News Brasil. Esse podcast teve temporadas entre 2019 e 2025, com cerca de 40 episódios. Ainda dá para ouvir nas plataformas Spotify e Apple Podcasts.
    Esse caso impressionante foi contado no podcast Que História!, da BBC News Brasil. Esse podcast teve temporadas entre 2019 e 2025, com cerca de 40 episódios. Ainda dá para ouvir nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Foto: Divulgação
  • A família planejou por quase 3 anos dar a volta ao mundo em um veleiro e chegaram a vender uma fazenda que tinham cidade inglesa de Leek para comprar Lucette, uma escuna de 13 metros de comprimento.
    A família planejou por quase 3 anos dar a volta ao mundo em um veleiro e chegaram a vender uma fazenda que tinham cidade inglesa de Leek para comprar Lucette, uma escuna de 13 metros de comprimento. Foto: wikimedia commons The footpath to Leek by Malcolm Neal
  • Embarcaram na viagem: Douglas, Lyn, os filhos Anne, de 19 anos, Douglas, 18, e os gêmeos Sandy e Neil, de 10. Eles saíram no dia 27 de janeiro de 1971, de Falmouth, na Cornualha.
    Embarcaram na viagem: Douglas, Lyn, os filhos Anne, de 19 anos, Douglas, 18, e os gêmeos Sandy e Neil, de 10. Eles saíram no dia 27 de janeiro de 1971, de Falmouth, na Cornualha. Foto: wikimedia commons EvaK
  • A família passou 18 meses viajando, tendo cruzado vários portos do Caribe e Bahamas. Lá, Anna conheceu um homem e decidiu ficar — mal sabia ela que se livraria de um pesadelo.
    A família passou 18 meses viajando, tendo cruzado vários portos do Caribe e Bahamas. Lá, Anna conheceu um homem e decidiu ficar — mal sabia ela que se livraria de um pesadelo. Foto: Balou46 - Wikimédia Commons
  • Depois, a família passou pela Jamaica, canal do Panamá, Galápagos, e fizeram uma travessia de 45 dias pelo Pacífico até as Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa.
    Depois, a família passou pela Jamaica, canal do Panamá, Galápagos, e fizeram uma travessia de 45 dias pelo Pacífico até as Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa. Foto: Flickr Stephan Debelle
  • Tudo começou a dar errado na manhã de 15 de junho de 1972 quando, a 320 km a oeste das Ilhas Galápagos, o veleiro foi atacado por um grupo de orcas.
    Tudo começou a dar errado na manhã de 15 de junho de 1972 quando, a 320 km a oeste das Ilhas Galápagos, o veleiro foi atacado por um grupo de orcas. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • Em poucos minutos, Lucette tinha afundado por completo. Em um bote salva-vidas de 2 metros, a família conseguiu pegar um saco de cebolas, uma faca, uma lata de biscoitos, 10 laranjas, seis limões, foguetes de sinalização, anzóis e um diário de bordo.
    Em poucos minutos, Lucette tinha afundado por completo. Em um bote salva-vidas de 2 metros, a família conseguiu pegar um saco de cebolas, uma faca, uma lata de biscoitos, 10 laranjas, seis limões, foguetes de sinalização, anzóis e um diário de bordo. Foto: arquivo pessoal
  • O pesadelo ficou ainda maior quando a família percebeu que eles sequer tinham uma bússola ou qualquer aparelho de navegação.
    O pesadelo ficou ainda maior quando a família percebeu que eles sequer tinham uma bússola ou qualquer aparelho de navegação. Foto: PDPics por Pixabay
  • Depois de muito perrengue tendo que comer carne crua de tartaruga e peixes-dourado, eles conseguiram ser resgatados por um barco pesqueiro japonês, no dia 23 de julho de 1972, após 38 dias perdidos no mar.
    Depois de muito perrengue tendo que comer carne crua de tartaruga e peixes-dourado, eles conseguiram ser resgatados por um barco pesqueiro japonês, no dia 23 de julho de 1972, após 38 dias perdidos no mar. Foto: arquivo pessoal
  • Alguns anos depois, Douglas lançou o livro
    Alguns anos depois, Douglas lançou o livro "A Última Viagem da Lucette", em que conta detalhadamente a história do naufrágio. Foto: arquivo pessoal
  • O Oceano Pacífico é tão vasto que cobre mais de um terço da superfície do planeta, superando todas as áreas terrestres somadas. Sua imensidão abriga milhares de ilhas e profundidades extremas, como a Fossa das Marianas, revelando um mundo ainda pouco explorado.
    O Oceano Pacífico é tão vasto que cobre mais de um terço da superfície do planeta, superando todas as áreas terrestres somadas. Sua imensidão abriga milhares de ilhas e profundidades extremas, como a Fossa das Marianas, revelando um mundo ainda pouco explorado. Foto: domínio público
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