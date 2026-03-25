Galeria
Família ficou 38 dias à deriva no Oceano Pacífico: relembra incrível caso de sobrevivência
-
Esse caso impressionante foi contado no podcast Que História!, da BBC News Brasil. Esse podcast teve temporadas entre 2019 e 2025, com cerca de 40 episódios. Ainda dá para ouvir nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Foto: Divulgação
-
A família planejou por quase 3 anos dar a volta ao mundo em um veleiro e chegaram a vender uma fazenda que tinham cidade inglesa de Leek para comprar Lucette, uma escuna de 13 metros de comprimento. Foto: wikimedia commons The footpath to Leek by Malcolm Neal
-
Embarcaram na viagem: Douglas, Lyn, os filhos Anne, de 19 anos, Douglas, 18, e os gêmeos Sandy e Neil, de 10. Eles saíram no dia 27 de janeiro de 1971, de Falmouth, na Cornualha. Foto: wikimedia commons EvaK
-
A família passou 18 meses viajando, tendo cruzado vários portos do Caribe e Bahamas. Lá, Anna conheceu um homem e decidiu ficar — mal sabia ela que se livraria de um pesadelo. Foto: Balou46 - Wikimédia Commons
-
-
Depois, a família passou pela Jamaica, canal do Panamá, Galápagos, e fizeram uma travessia de 45 dias pelo Pacífico até as Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa. Foto: Flickr Stephan Debelle
-
Tudo começou a dar errado na manhã de 15 de junho de 1972 quando, a 320 km a oeste das Ilhas Galápagos, o veleiro foi atacado por um grupo de orcas. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
Em poucos minutos, Lucette tinha afundado por completo. Em um bote salva-vidas de 2 metros, a família conseguiu pegar um saco de cebolas, uma faca, uma lata de biscoitos, 10 laranjas, seis limões, foguetes de sinalização, anzóis e um diário de bordo. Foto: arquivo pessoal
-
-
O pesadelo ficou ainda maior quando a família percebeu que eles sequer tinham uma bússola ou qualquer aparelho de navegação. Foto: PDPics por Pixabay
-
Depois de muito perrengue tendo que comer carne crua de tartaruga e peixes-dourado, eles conseguiram ser resgatados por um barco pesqueiro japonês, no dia 23 de julho de 1972, após 38 dias perdidos no mar. Foto: arquivo pessoal
-
Alguns anos depois, Douglas lançou o livro "A Última Viagem da Lucette", em que conta detalhadamente a história do naufrágio. Foto: arquivo pessoal
-
-
O Oceano Pacífico é tão vasto que cobre mais de um terço da superfície do planeta, superando todas as áreas terrestres somadas. Sua imensidão abriga milhares de ilhas e profundidades extremas, como a Fossa das Marianas, revelando um mundo ainda pouco explorado. Foto: domínio público