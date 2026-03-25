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Elton John celebra aniversário com carreira marcada por sucessos mundiais
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O show que marcou sua despedida foi na Arena Tele2, em Estocolmo, Suécia. O estádio tem capacidade para 30 mil pessoas e estava lotado. Foto: wikimedia commons Alexandar Vujadinovic
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Foi durante sua última turnê entre 2018 e 2023. Ela teve 330 shows que percorreram vários lugares do mundo, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e Europa. Foto: reprodução youtube
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Ao todo, 6,25 milhões de pessoas puderam assistir ao astro ao vivo pela última vez. Em um momento do último show, Elton John compartilhou no telão uma mensagem da banda Coldplay, que se apresentou em outra cidade da Suécia no mesmo dia. Foto: reprodução youtube
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Elton John nasceu no dia 25 de março de 1947, em Pinner, um subúrbio no distrito londrino de Harrow, Inglaterra, com o nome de Reginald Kenneth Dwight. Foto: reprodução youtube
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Sua carreira decolou na década de 1970, com uma série de sucessos, como "Your Song", "Rocket Man", "Crocodile Rock" e "Candle in the Wind". Ele se destacou por performances ao vivo e estilo único ao piano. Foto: YouTube / Elton John Official
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Ao longo de sua carreira, Elton John lançou uma série de álbuns de sucesso, incluindo "Goodbye Yellow Brick Road", "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy" e "Songs from the West Coast". Foto: divulgação
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Além de sua carreira musical, Elton também é conhecido por seu trabalho humanitário. Em 1992, criou a “Elton John AIDS Foundation”, que ampara portadores do vírus HIV e apoia pesquisas em busca da cura. Ele é considerado uma das figuras mais influentes do rock na luta pelos direitos LGBTQIA+. Foto: wikimedia commons Eva Rinaldi
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Recebeu muitos prêmios e honrarias, incluindo cinco Grammy Awards, dois Oscars e um Tony Awards. Ele esteve no Brasil várias vezes. A primeira em 1978, ao lado de Rod Stewart. Foto: wikimedia commons Raph_PH
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Em 1996, Elton John foi condecorado com a Ordem do Império Britânico e em 1998, declarado Cavaleiro Celibatário pela então rainha Elizabeth II. Foto: reprodução youtube
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Elton John é um dos artistas que mais fizeram duetos na história. Ele já gravou com nomes como Tina Turner, John Lennon, Ray Charles, Axl Rose, Paul McCartney, Eminem, Bee Gees, Aretha Franklin e Lady Gaga. Foto: wikimedia commons Georges Biard
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