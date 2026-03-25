Nara Leão: voz suave que marca a história da música brasileira

Em 65, passou a ficar mais conhecida, não somente por sua belíssima voz, mas pelas opiniões em temas polêmicos, como a ditadura, no rádio e na TV. A extensão vocal de Nara era de mezzo-soprano lírico, aliás Além de Bossa Nova, também cantava MPB e samba. Foto: Reprodução do site www.naraleao.com.br