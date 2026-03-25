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Lei de Direitos Autorais: conheça as regras para que obras na área de cultura entrem em domínio público
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As regras para essa transição variam de forma significativa entre as jurisdições, mas em geral essa "passagem" ocorre após o término de um prazo legal contado a partir da morte do autor ou da publicação da obra. Foto: Freepik/rawpixel.com
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No Brasil, a regra principal está prevista na Lei de Direitos Autorais e estabelece que a proteção dura por 70 anos após a morte do autor, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento. Foto: Reprodução/Freepik
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ApÃ³s esse perÃodo, textos literÃ¡rios, mÃºsicas, imagens e outras criaÃ§Ãµes podem ser reproduzidos, adaptados e distribuÃdos livremente. Esse prazo vale tanto para obras individuais quanto para obras em coautoria, sendo considerado o falecimento do Ãºltimo autor sobrevivente. Foto: Lubos Houska/Pixabay
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Essa contagem de anos tem como intuito garantir um período de exploração financeira para a família dos autores antes de a obra se tornar acessível a todos de forma gratuita. Foto: Freepik
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No caso de obras anônimas ou coletivas, o prazo costuma ser contado a partir da data de publicação. Quando esse tempo termina, a obra passa a integrar o patrimônio cultural comum da sociedade. Foto: StockSnap/Pixabay
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Na Europa, todos os países da União Europeia são signatários da Convenção de Berna, na qual todas as obras, exceto as fotográficas e cinematográficas, devem ser protegidas por pelo menos 50 anos após a morte do autor. Foto: ALEXANDRE LALLEMAND/Unsplash
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Nos Estados Unidos, o sistema Ã© mais complexo devido a sucessivas alteraÃ§Ãµes legislativas, como o "Copyright Term Extension Act" (Lei de ExtensÃ£o do Prazo de Direitos Autorais). LÃ¡, para obras publicadas entre 1923 e 1977, a proteÃ§Ã£o dura 95 anos a partir da data de publicaÃ§Ã£o. Foto: Markus Winkler/Pexels
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Exemplos de obras conhecidas que já atingiram esse status incluem os clássicos da literatura brasileira de Machado de Assis, como o romance "Dom Casmurro", e as composições musicais de Beethoven e Mozart. Foto: Jörg Janköster/Pixabay
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Um exemplo recente de obra que entrou em domínio público nos Estados Unidos é a primeira versão do personagem Mickey Mouse, que apareceu no curta-metragem "Steamboat Willie", de 1928. Foto: Reprodução
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Também fazem parte do domínio público brasileiro as obras de Monteiro Lobato, incluindo a série "Sítio do Picapau Amarelo". No cenário internacional, textos de William Shakespeare, como "Hamlet", estão nessa condição há séculos. Foto: Divulgação
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Essa transição é considerada importante para a democratização da cultura, pois viabiliza novas edições, traduções e releituras cinematográficas sem a necessidade de licenciamento prévio ou pagamento de royalties. Foto: Susan Q Yin/Unsplash