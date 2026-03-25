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Lei de Direitos Autorais: conheça as regras para que obras na área de cultura entrem em domínio público

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Redação Flipar
  • As regras para essa transição variam de forma significativa entre as jurisdições, mas em geral essa
    As regras para essa transição variam de forma significativa entre as jurisdições, mas em geral essa "passagem" ocorre após o término de um prazo legal contado a partir da morte do autor ou da publicação da obra. Foto: Freepik/rawpixel.com
  • No Brasil, a regra principal está prevista na Lei de Direitos Autorais e estabelece que a proteção dura por 70 anos após a morte do autor, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento.
    No Brasil, a regra principal está prevista na Lei de Direitos Autorais e estabelece que a proteção dura por 70 anos após a morte do autor, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento. Foto: Reprodução/Freepik
  • ApÃ³s esse perÃ­odo, textos literÃ¡rios, mÃºsicas, imagens e outras criaÃ§Ãµes podem ser reproduzidos, adaptados e distribuÃ­dos livremente. Esse prazo vale tanto para obras individuais quanto para obras em coautoria, sendo considerado o falecimento do Ãºltimo autor sobrevivente.
    ApÃ³s esse perÃ­odo, textos literÃ¡rios, mÃºsicas, imagens e outras criaÃ§Ãµes podem ser reproduzidos, adaptados e distribuÃ­dos livremente. Esse prazo vale tanto para obras individuais quanto para obras em coautoria, sendo considerado o falecimento do Ãºltimo autor sobrevivente. Foto: Lubos Houska/Pixabay
  • Essa contagem de anos tem como intuito garantir um período de exploração financeira para a família dos autores antes de a obra se tornar acessível a todos de forma gratuita.
    Essa contagem de anos tem como intuito garantir um período de exploração financeira para a família dos autores antes de a obra se tornar acessível a todos de forma gratuita. Foto: Freepik
  • No caso de obras anônimas ou coletivas, o prazo costuma ser contado a partir da data de publicação. Quando esse tempo termina, a obra passa a integrar o patrimônio cultural comum da sociedade.
    No caso de obras anônimas ou coletivas, o prazo costuma ser contado a partir da data de publicação. Quando esse tempo termina, a obra passa a integrar o patrimônio cultural comum da sociedade. Foto: StockSnap/Pixabay
  • Na Europa, todos os países da União Europeia são signatários da Convenção de Berna, na qual todas as obras, exceto as fotográficas e cinematográficas, devem ser protegidas por pelo menos 50 anos após a morte do autor.
    Na Europa, todos os países da União Europeia são signatários da Convenção de Berna, na qual todas as obras, exceto as fotográficas e cinematográficas, devem ser protegidas por pelo menos 50 anos após a morte do autor. Foto: ALEXANDRE LALLEMAND/Unsplash
  • Nos Estados Unidos, o sistema Ã© mais complexo devido a sucessivas alteraÃ§Ãµes legislativas, como o
    Nos Estados Unidos, o sistema Ã© mais complexo devido a sucessivas alteraÃ§Ãµes legislativas, como o "Copyright Term Extension Act" (Lei de ExtensÃ£o do Prazo de Direitos Autorais). LÃ¡, para obras publicadas entre 1923 e 1977, a proteÃ§Ã£o dura 95 anos a partir da data de publicaÃ§Ã£o. Foto: Markus Winkler/Pexels
  • Exemplos de obras conhecidas que já atingiram esse status incluem os clássicos da literatura brasileira de Machado de Assis, como o romance
    Exemplos de obras conhecidas que já atingiram esse status incluem os clássicos da literatura brasileira de Machado de Assis, como o romance "Dom Casmurro", e as composições musicais de Beethoven e Mozart. Foto: Jörg Janköster/Pixabay
  • Um exemplo recente de obra que entrou em domínio público nos Estados Unidos é a primeira versão do personagem Mickey Mouse, que apareceu no curta-metragem
    Um exemplo recente de obra que entrou em domínio público nos Estados Unidos é a primeira versão do personagem Mickey Mouse, que apareceu no curta-metragem "Steamboat Willie", de 1928. Foto: Reprodução
  • Também fazem parte do domínio público brasileiro as obras de Monteiro Lobato, incluindo a série
    Também fazem parte do domínio público brasileiro as obras de Monteiro Lobato, incluindo a série "Sítio do Picapau Amarelo". No cenário internacional, textos de William Shakespeare, como "Hamlet", estão nessa condição há séculos. Foto: Divulgação
  • Essa transição é considerada importante para a democratização da cultura, pois viabiliza novas edições, traduções e releituras cinematográficas sem a necessidade de licenciamento prévio ou pagamento de royalties.
    Essa transição é considerada importante para a democratização da cultura, pois viabiliza novas edições, traduções e releituras cinematográficas sem a necessidade de licenciamento prévio ou pagamento de royalties. Foto: Susan Q Yin/Unsplash
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