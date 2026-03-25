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Honolulu em foco: o que torna a capital do Havaí tão especial

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Redação Flipar
  • Situada na costa sul da ilha de Oahu, Honolulu é a cidade mais ocidental e meridional dos Estados Unidos. Além disso, é o local mais distante do continente americano em termos de latitude e longitude.
    Situada na costa sul da ilha de Oahu, Honolulu é a cidade mais ocidental e meridional dos Estados Unidos. Além disso, é o local mais distante do continente americano em termos de latitude e longitude. Foto: Imagem de Rodrigo Vergara Tampe por Pixabay
  • Não há uma data certa sobre a chegada dos primeiros imigrantes polinésios à cidade. Antes de Cristo, o local teve a presença de uma comunidade oriunda da Polinésia.
    Não há uma data certa sobre a chegada dos primeiros imigrantes polinésios à cidade. Antes de Cristo, o local teve a presença de uma comunidade oriunda da Polinésia. Foto: Imagem de Klaus Dieter vom Wangenheim por Pixabay
  • Algumas descrições verbais indicam que no século XII haveria uma comunidade no local onde está hoje. Contudo, quando Kamehameha I conquistou Oahu na batalha de Nuuanu Pali, mudou a sua corte real da Ilha Havaí para Waikiki em 1804, voltando em 1809.
    Algumas descrições verbais indicam que no século XII haveria uma comunidade no local onde está hoje. Contudo, quando Kamehameha I conquistou Oahu na batalha de Nuuanu Pali, mudou a sua corte real da Ilha Havaí para Waikiki em 1804, voltando em 1809. Foto: - Balazs Barnuc/Wikimédia Commons
  • Com a chegada do capitão inglês William Brown, em 1794, um grande número de navios estrangeiros visitou o porto, o que motivou a expansão de Honolulu.
    Com a chegada do capitão inglês William Brown, em 1794, um grande número de navios estrangeiros visitou o porto, o que motivou a expansão de Honolulu. Foto: - Imagem Pixabay
  • Em 1845, por decisão do rei Kamehameha III, Honolulu torna-se a capital do Reino do Havaí, substituindo a cidade de Lahaina, na ilha de Maui (que era capital do arquipélago desde 1820).
    Em 1845, por decisão do rei Kamehameha III, Honolulu torna-se a capital do Reino do Havaí, substituindo a cidade de Lahaina, na ilha de Maui (que era capital do arquipélago desde 1820). Foto: Imagem de Jed S por Pixabay
  • Assim, transformou-se numa capital moderna, com a construÃ§Ã£o de edifÃ­cios como a Catedral de Santo AndrÃ©, o PalÃ¡cio 'Iolani e Ali?i?lani Hale. Ela tambÃ©m virou o centro do comÃ©rcio nas ilhas, com a fixaÃ§Ã£o de grandes empresas.
    Assim, transformou-se numa capital moderna, com a construÃ§Ã£o de edifÃ­cios como a Catedral de Santo AndrÃ©, o PalÃ¡cio 'Iolani e Ali?i?lani Hale. Ela tambÃ©m virou o centro do comÃ©rcio nas ilhas, com a fixaÃ§Ã£o de grandes empresas. Foto: Imagem de Michelle Pitzel por Pixabay
  • A queda da monarquia havaiana ocorreu em 1893, quando a rainha Lili?uokalani foi deposta por um golpe liderado por empresários americanos com o apoio de tropas dos Estados Unidos.
    A queda da monarquia havaiana ocorreu em 1893, quando a rainha Lili?uokalani foi deposta por um golpe liderado por empresários americanos com o apoio de tropas dos Estados Unidos. Foto: mar1865/Wikimédia Commons
  • O objetivo principal era anexar o Havaí aos Estados Unidos, o que aconteceu em 1898. O presidente americano Grover Cleveland rejeitou a anexação inicialmente, mas após sua saída e a ascensão de William McKinley, ela foi aprovada pelo Congresso em 1898.
    O objetivo principal era anexar o Havaí aos Estados Unidos, o que aconteceu em 1898. O presidente americano Grover Cleveland rejeitou a anexação inicialmente, mas após sua saída e a ascensão de William McKinley, ela foi aprovada pelo Congresso em 1898. Foto: ErgoSum88/Wikimédia Commons
  • O ataque japonês a Pearl Harbor, em Honolulu, em 7 de dezembro de 1941, foi um evento crucial da Segunda Guerra Mundial, marcando a entrada dos Estados Unidos no conflito. Resultou na destruição de navios, aeronaves e na perda de milhares de vidas.
    O ataque japonês a Pearl Harbor, em Honolulu, em 7 de dezembro de 1941, foi um evento crucial da Segunda Guerra Mundial, marcando a entrada dos Estados Unidos no conflito. Resultou na destruição de navios, aeronaves e na perda de milhares de vidas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • O USS Arizona Memorial é um museu, localizado em Pearl Harbor, que demarca geograficamente o antigo ancoradouro, afundado pelas tropas japonesas. Além disso, serve também como cemitério para as 1.102 vítimas do ataque no local, em 7 de dezembro de 1941.
    O USS Arizona Memorial é um museu, localizado em Pearl Harbor, que demarca geograficamente o antigo ancoradouro, afundado pelas tropas japonesas. Além disso, serve também como cemitério para as 1.102 vítimas do ataque no local, em 7 de dezembro de 1941. Foto: JAYME PASTORIC/Wikimédia Commons
  • Apesar da segunda guerra mundial, a inclusão do Havaí como estado da União trouxe um salto econômico e um crescimento rápido para Honolulu.
    Apesar da segunda guerra mundial, a inclusão do Havaí como estado da União trouxe um salto econômico e um crescimento rápido para Honolulu. Foto: Imagem de shannonmcc por Pixabay
  • A palavra
    A palavra "Honolulu" significa "baía protegida" ou "porto calmo" em havaiano. O nome reflete a localização da cidade em uma baía que oferece um refúgio seguro para embarcações. Foto: ErgoSum88/Wikimédia Commons
  • Atualmente, Honolulu é uma cidade com muitos arranha-céus modernos e é o centro da indústria do turismo no Pacífico, com centenas de hotéis e milhares de quartos.
    Atualmente, Honolulu é uma cidade com muitos arranha-céus modernos e é o centro da indústria do turismo no Pacífico, com centenas de hotéis e milhares de quartos. Foto: Flickr sudweeks1
  • Honolulu é um caldeirão cultural, refletindo a influência de povos polinésios, asiáticos e ocidentais, com destaque para a culinária diversificada e as tradições locais.
    Honolulu é um caldeirão cultural, refletindo a influência de povos polinésios, asiáticos e ocidentais, com destaque para a culinária diversificada e as tradições locais. Foto: Flickr Pablo Best
  • Ela é um destino turístico global, atraindo visitantes com suas praias, clima tropical e paisagens deslumbrantes, como a famosa Diamond Head.
    Ela é um destino turístico global, atraindo visitantes com suas praias, clima tropical e paisagens deslumbrantes, como a famosa Diamond Head. Foto: Frank Schulenburg/Wikimédia Commons
  • Honolulu abriga a Frota do Pacífico dos EUA e o importante porto de Pearl Harbor, um testemunho do papel estratégico da cidade na defesa.
    Honolulu abriga a Frota do Pacífico dos EUA e o importante porto de Pearl Harbor, um testemunho do papel estratégico da cidade na defesa. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
  • A cidade possui um sistema de transporte público eficiente, conhecido como
    A cidade possui um sistema de transporte público eficiente, conhecido como "The Bus", que facilita a locomoção pela ilha. Foto: Flickr Andrew Wertheimer
  • A chegada de trabalhadores de plantações da China, Japão, Filipinas, Coreia e outras partes da Ásia no século XIX enriqueceram a culinária havaiana. O arroz tornou-se um alimento básico, além do uso de soja, gengibre e outros condimentos asiáticos.
    A chegada de trabalhadores de plantações da China, Japão, Filipinas, Coreia e outras partes da Ásia no século XIX enriqueceram a culinária havaiana. O arroz tornou-se um alimento básico, além do uso de soja, gengibre e outros condimentos asiáticos. Foto: Flickr Aaron
  • O Iolani foi o único palácio Real usado como residência oficial por um monarca reinante no território dos Estados Unidos. Constitui uma Marca Histórica Nacional listada pelo National Register of Historic Places.
    O Iolani foi o único palácio Real usado como residência oficial por um monarca reinante no território dos Estados Unidos. Constitui uma Marca Histórica Nacional listada pelo National Register of Historic Places. Foto: Coolcaesar/Wikimédia Commons
  • Honolulu Hale é a sede oficial do governo da cidade e do condado. Local das câmaras do prefeito de Honolulu e da Câmara Municipal. Na língua havaiana, hale significa casa ou edifício.
    Honolulu Hale é a sede oficial do governo da cidade e do condado. Local das câmaras do prefeito de Honolulu e da Câmara Municipal. Na língua havaiana, hale significa casa ou edifício. Foto: Flickr Andrew Wertheimer
  • Um dos maiores monumentos da natureza em Honolulu é o Diamond Head. Trata-se de uma gigantesca cratera formada há mais de 100 mil anos.
    Um dos maiores monumentos da natureza em Honolulu é o Diamond Head. Trata-se de uma gigantesca cratera formada há mais de 100 mil anos. Foto: Eric Tessmer/Wikimédia Commons
  • Downtown, o movimentado centro político e comercial do Havaí, é conhecido por arranha-céus e pelo luxuoso Palácio ?Iolani. O Hawaii State Art Museum, por sua vez, exibe arte contemporânea local e atrai muitos curiosos e apaixonados ao longo do ano.
    Downtown, o movimentado centro político e comercial do Havaí, é conhecido por arranha-céus e pelo luxuoso Palácio ?Iolani. O Hawaii State Art Museum, por sua vez, exibe arte contemporânea local e atrai muitos curiosos e apaixonados ao longo do ano. Foto: Flickr Aaron
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