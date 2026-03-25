Honolulu em foco: o que torna a capital do Havaí tão especial

Assim, transformou-se numa capital moderna, com a construÃ§Ã£o de edifÃ­cios como a Catedral de Santo AndrÃ©, o PalÃ¡cio 'Iolani e Ali?i?lani Hale. Ela tambÃ©m virou o centro do comÃ©rcio nas ilhas, com a fixaÃ§Ã£o de grandes empresas. Foto: Imagem de Michelle Pitzel por Pixabay