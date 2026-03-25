Lençol freático: o que é, características e quais tipos de poluição são os mais perigosos

O lençol freático corresponde à zona subterrânea onde os poros do solo e das rochas estão saturados de água. Essa camada permeável, onde a chuva se infiltra, é fundamental porque alimenta cursos d’água superficiais e garante a disponibilidade de água em poços artesianos. Portanto, ele atua como elo entre a superfície e o subsolo, equilibrando o ciclo hidrológico. Foto: Reprodução do Flickr India Water Portal