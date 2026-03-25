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Lençol freático: o que é, características e quais tipos de poluição são os mais perigosos

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Redação Flipar
  • O lençol freático corresponde à zona subterrânea onde os poros do solo e das rochas estão saturados de água. Essa camada permeável, onde a chuva se infiltra, é fundamental porque alimenta cursos d’água superficiais e garante a disponibilidade de água em poços artesianos. Portanto, ele atua como elo entre a superfície e o subsolo, equilibrando o ciclo hidrológico.      
    O lençol freático corresponde à zona subterrânea onde os poros do solo e das rochas estão saturados de água. Essa camada permeável, onde a chuva se infiltra, é fundamental porque alimenta cursos d’água superficiais e garante a disponibilidade de água em poços artesianos. Portanto, ele atua como elo entre a superfície e o subsolo, equilibrando o ciclo hidrológico.       Foto: Reprodução do Flickr India Water Portal
  • A formação do lençol freático ocorre quando a água da chuva se infiltra lentamente no solo, atravessando camadas de areia, argila e rochas até atingir uma zona impermeável. Esse processo natural é vital, pois filtra impurezas e mantém a qualidade da água. Contudo, quando há poluição na superfície, esse mecanismo pode ser comprometido.
    A formação do lençol freático ocorre quando a água da chuva se infiltra lentamente no solo, atravessando camadas de areia, argila e rochas até atingir uma zona impermeável. Esse processo natural é vital, pois filtra impurezas e mantém a qualidade da água. Contudo, quando há poluição na superfície, esse mecanismo pode ser comprometido. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
  • Além de abastecer rios e lagos, o lençol freático sustenta ecossistemas inteiros, garantindo a sobrevivência de plantas e animais. Ele funciona como regulador ambiental, mantendo o fluxo de água mesmo em períodos de seca. Dessa forma, sua preservação é diretamente ligada à biodiversidade.
    Além de abastecer rios e lagos, o lençol freático sustenta ecossistemas inteiros, garantindo a sobrevivência de plantas e animais. Ele funciona como regulador ambiental, mantendo o fluxo de água mesmo em períodos de seca. Dessa forma, sua preservação é diretamente ligada à biodiversidade. Foto: imagem Freepik
  • Muitas cidades dependem do lençol freático para abastecimento público, especialmente em regiões onde rios são escassos. Poços artesianos e semiartesianos retiram água diretamente dessa reserva. Assim, qualquer contaminação pode impactar milhões de pessoas de forma imediata.
    Muitas cidades dependem do lençol freático para abastecimento público, especialmente em regiões onde rios são escassos. Poços artesianos e semiartesianos retiram água diretamente dessa reserva. Assim, qualquer contaminação pode impactar milhões de pessoas de forma imediata. Foto: Reprodução do Youtube
  • A agricultura intensiva Ã© uma das maiores ameaÃ§as ao lenÃ§ol freÃ¡tico, pois o uso excessivo de fertilizantes e pesticidas infiltra-se no solo. Esses produtos quÃ­micos, ao atingirem o subsolo, contaminam a Ã¡gua e tornam seu consumo perigoso. Portanto, prÃ¡ticas agrÃ­colas sustentÃ¡veis sÃ£o indispensÃ¡veis.
    A agricultura intensiva Ã© uma das maiores ameaÃ§as ao lenÃ§ol freÃ¡tico, pois o uso excessivo de fertilizantes e pesticidas infiltra-se no solo. Esses produtos quÃ­micos, ao atingirem o subsolo, contaminam a Ã¡gua e tornam seu consumo perigoso. Portanto, prÃ¡ticas agrÃ­colas sustentÃ¡veis sÃ£o indispensÃ¡veis. Foto: Imagem de Kurt Bouda por Pixabay
  • Indústrias que descartam resíduos tóxicos sem tratamento adequado representam outro risco grave. Metais pesados e solventes químicos podem se infiltrar e permanecer por décadas no lençol freático. Isso compromete não apenas a água, mas também a saúde humana e animal.
    Indústrias que descartam resíduos tóxicos sem tratamento adequado representam outro risco grave. Metais pesados e solventes químicos podem se infiltrar e permanecer por décadas no lençol freático. Isso compromete não apenas a água, mas também a saúde humana e animal. Foto: Imagem Freepik
  • O descarte inadequado de lixo e esgoto doméstico também afeta diretamente o lençol freático. Quando fossas sépticas ou sistemas de saneamento são mal construídos, o esgoto penetra no solo e contamina a água subterrânea. Assim, o problema se torna invisível, mas altamente perigoso.
    O descarte inadequado de lixo e esgoto doméstico também afeta diretamente o lençol freático. Quando fossas sépticas ou sistemas de saneamento são mal construídos, o esgoto penetra no solo e contamina a água subterrânea. Assim, o problema se torna invisível, mas altamente perigoso. Foto: Reprodução do Flickr Samuel Chiovitti
  • A mineração, especialmente a de metais e carvão, libera substâncias tóxicas como mercúrio e arsênio. Essas substâncias se infiltram no solo e atingem o lençol freático, tornando-o impróprio para consumo. Portanto, a fiscalização ambiental é crucial nesse setor.
    A mineração, especialmente a de metais e carvão, libera substâncias tóxicas como mercúrio e arsênio. Essas substâncias se infiltram no solo e atingem o lençol freático, tornando-o impróprio para consumo. Portanto, a fiscalização ambiental é crucial nesse setor. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • Postos de gasolina e depósitos de combustíveis podem causar vazamentos que chegam ao subsolo. A gasolina e o óleo diesel, por serem altamente tóxicos, contaminam rapidamente o lençol freático. Esse tipo de poluição é difícil de reverter e exige monitoramento constante.
    Postos de gasolina e depósitos de combustíveis podem causar vazamentos que chegam ao subsolo. A gasolina e o óleo diesel, por serem altamente tóxicos, contaminam rapidamente o lençol freático. Esse tipo de poluição é difícil de reverter e exige monitoramento constante. Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • Além de químicos, microrganismos patogênicos provenientes de esgoto podem se infiltrar e proliferar no lençol freático. Isso gera surtos de doenças como cólera e hepatite. Assim, o saneamento básico é uma barreira essencial contra esse tipo de risco.
    Além de químicos, microrganismos patogênicos provenientes de esgoto podem se infiltrar e proliferar no lençol freático. Isso gera surtos de doenças como cólera e hepatite. Assim, o saneamento básico é uma barreira essencial contra esse tipo de risco. Foto: Divulgação
  • Metais como chumbo, cádmio e mercúrio são extremamente perigosos porque não se degradam facilmente. Uma vez no lençol freático, permanecem por décadas e se acumulam nos organismos vivos. Portanto, representam uma das formas mais persistentes de poluição.
    Metais como chumbo, cádmio e mercúrio são extremamente perigosos porque não se degradam facilmente. Uma vez no lençol freático, permanecem por décadas e se acumulam nos organismos vivos. Portanto, representam uma das formas mais persistentes de poluição. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Os nitratos, derivados de fertilizantes, são particularmente nocivos porque se dissolvem facilmente na água. Quando atingem o lençol freático, podem causar a síndrome do bebê azul e outros problemas de saúde. Assim, seu controle é prioritário na agricultura.
    Os nitratos, derivados de fertilizantes, são particularmente nocivos porque se dissolvem facilmente na água. Quando atingem o lençol freático, podem causar a síndrome do bebê azul e outros problemas de saúde. Assim, seu controle é prioritário na agricultura. Foto: Imagem de Samuel Faber por Pixabay
  • Solventes usados em indústrias químicas e de limpeza se infiltram rapidamente no solo. Eles alteram o sabor e o cheiro da água, além de serem cancerígenos. Portanto, são considerados uma das poluições mais perigosas para o lençol freático.
    Solventes usados em indústrias químicas e de limpeza se infiltram rapidamente no solo. Eles alteram o sabor e o cheiro da água, além de serem cancerígenos. Portanto, são considerados uma das poluições mais perigosas para o lençol freático. Foto: imagem Gerada por Inteligência Artificial
  • Embora menos comum, resíduos radioativos representam uma ameaça extrema. Caso atinjam o lençol freático, podem causar contaminação prolongada e irreversível. Assim, o manejo seguro desses materiais é indispensável.
    Embora menos comum, resíduos radioativos representam uma ameaça extrema. Caso atinjam o lençol freático, podem causar contaminação prolongada e irreversível. Assim, o manejo seguro desses materiais é indispensável. Foto: - Imagem de Enrique por Pixabay
  • A poluição do lençol freático gera impactos sociais profundos, como escassez de água potável e aumento de doenças. Comunidades inteiras podem perder sua fonte de abastecimento, obrigando deslocamentos e aumentando desigualdades. Portanto, trata-se de um problema coletivo.
    A poluição do lençol freático gera impactos sociais profundos, como escassez de água potável e aumento de doenças. Comunidades inteiras podem perder sua fonte de abastecimento, obrigando deslocamentos e aumentando desigualdades. Portanto, trata-se de um problema coletivo. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
  • Além da saúde, a poluição do lençol freático afeta a economia, pois aumenta os custos de tratamento da água e reduz a produtividade agrícola. Empresas e governos precisam investir mais em tecnologias de descontaminação. Assim, a prevenção é sempre mais barata que a correção.
    Além da saúde, a poluição do lençol freático afeta a economia, pois aumenta os custos de tratamento da água e reduz a produtividade agrícola. Empresas e governos precisam investir mais em tecnologias de descontaminação. Assim, a prevenção é sempre mais barata que a correção. Foto: Divulgação
  • O lençol freático é um patrimônio invisível, mas vital, que sustenta a vida e a economia. No entanto, sua vulnerabilidade à poluição exige políticas públicas rigorosas e consciência individual. Portanto, proteger essa reserva é garantir o futuro da água doce no planeta.
    O lençol freático é um patrimônio invisível, mas vital, que sustenta a vida e a economia. No entanto, sua vulnerabilidade à poluição exige políticas públicas rigorosas e consciência individual. Portanto, proteger essa reserva é garantir o futuro da água doce no planeta. Foto: Divulgação
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